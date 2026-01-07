Le Prix Gibert fait son retour en 2026, avec dix romans sélectionnés

Après plus d’une décennie d’absence, le Prix Gibert renaît avec l’ambition de remettre la littérature contemporaine au centre de l’activité de l’enseigne. Créé il y a douze ans, le prix avait distingué lors de sa première édition Debout-payé de Gauz, publié aux éditions Le Nouvel Attila. L’écrivain en est cette année le parrain, dans une continuité assumée avec l’histoire du prix.

Le projet a été porté en interne par de nombreux libraires de l’enseigne, répartis dans les magasins parisiens et régionaux. Cette mobilisation collective a conduit à l’établissement d’une sélection unique, issue de l’ensemble du réseau.

Pour cette édition 2026, dix romans ont été retenus. La liste rassemble des auteurs et autrices aux parcours variés, publiés par des maisons d’édition indépendantes ou confirmées. Elle souligne la diversité des écritures et des thématiques de la rentrée littéraire francophone, sans distinction de genre ou de notoriété.

Une sélection collective et un calendrier participatif

Voici les dix ouvrages en lice :

Bernard Beranger, La Controverse de Far Away Lodge (éditions de L’Archipel)

Robin Conche alias Frs Taga, L’Usine (Jouuue ! éditions)

Cécile Coulon, Le Visage de la nuit (éditions de L’Iconoclaste)

Damien Igor Dehomme, La Chance rouge (éditions Agullo)

Swann Dupont, Fille de pute (éditions Istya et Cie)

Aurélien Gautherie, L’Enfant du vent des Féroé (éditions Noir sur Blanc, collection Notabilia)

Stephene Gillieux, Ici tombent les filles (éditions Phébus)

Catherine Leroux, Peuple de verre (éditions de L’Olivier)

Éric Pessan, On ne verra pas les fleurs le long de la route (éditions Aux Forges de Vulcain)

Dimitri Rouchon-Borie, Mouette (éditions Le Tripode)

À partir du 22 janvier, cinq romans finalistes seront désignés parmi cette première sélection. Le choix final reposera ensuite sur le vote du public, organisé via un QR code accessible en librairie et sur le site Gibert.com. Les votes seront clos le 6 mars, avant l’annonce officielle du lauréat le 11 mars.

Le ou la lauréate bénéficiera d’une mise en avant dans l’ensemble des librairies Gibert, en France, ainsi que d’une opération de communication dédiée. La remise du prix se tiendra le 19 mars dans la librairie historique de l’enseigne, située boulevard Saint-Michel à Paris.

