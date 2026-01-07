Dix auteurs en lice pour le nouveau Prix Robert de Sorbon, 10 000 € à la clé

Dix auteurs sont annoncés en lice ; cinq finalistes seront révélés le 26 janvier. La remise du prix aura lieu le jeudi 29 janvier 2026 à 19 h 30, à la Maison de la Poésie à Paris, avec une lecture d’extraits par Éric Ruf.

La Fondation Robert de Sorbon présente la création de ce prix comme liée à « la nouvelle configuration du monde » et à ses « désordres », et à la volonté de faire entendre « de grandes voix littéraires européennes ». Le prix est annoncé pour la rentrée de janvier 2026 et s’inscrit dans le calendrier de cette période. Il vise un romancier européen, de langue française ou traduit en français. Le livre récompensé doit paraître à l’occasion de cette rentrée.

La première sélection compte dix auteurs :

François Bégaudeau, Désertion (Gallimard)

Christophe Boltanski, Le trait de côte (Stock)

Cécile Coulon, Le visage de la Nuit (L’Iconoclaste)

Sylvie Germain, Murmuration (Albin Michel)

Gaspard Koenig, Aqua (L’Observatoire)

Marie-Hélène Lafon, Hors champ (Buchet Chastel)

Hadrien Laroche, La mort clandestine (Seuil)

Hugo Lindenberg, Les années souterraines (Flammarion)

Florent Oiseau, Ma gloire (Gallimard)

Fanny Taillandier, Sicario bébé (Rivages)

La fondation prévoit une seconde étape avec une liste resserrée. Les cinq finalistes seront annoncés le 26 janvier. La cérémonie de remise du prix est programmée quelques jours plus tard.

Une remise de prix à Paris, avec lecture d’extraits

La remise du prix est annoncée à la Maison de la Poésie à Paris, le jeudi 29 janvier 2026 à 19h30. Un extrait de chacun des cinq romans finalistes doit être lu sur scène par Éric Ruf. La soirée est annoncée en présence de Cécile Ladjali, présidente du jury. Les membres du jury cités sont Pascal Dusapin, Isabelle Giordano, Carole Martinez, Dieudonné Niangouna, Makenzy Orcel, Véronique Ovaldé, Léonor de Récondo, Thomas B. Reverdy et Heinz Wismann.

La dotation est fixée à 10.000 €. « C’est parce que la Fondation Robert de Sorbon a à cœur de soutenir la littérature et les auteurs qu’elle a décidé de remettre au lauréat un chèque de 10.000 euros », explique Jean-François Bensahel, le président du Conseil de Surveillance de la Fondation Robert de Sorbon.

La fondation indique également que le lauréat s’engagera à l'accompagner durant un an. Il devra notamment assister à trois rendez-vous culturels.

Crédits photo : Statue de Robert de Sorbon, théologien du XIIIᵉ siècle et fondateur du collège de la Sorbonne. Licence Ouverte.

