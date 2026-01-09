De la France à Hong Kong, les fantasmes et les contradictions de l’exil

Sam-Yut étouffe à Belleville, prise entre les attentes d’une famille exigeante et le mutisme d’un père dont les silences pèsent lourd. Lorsqu’une opportunité professionnelle inattendue se présente à Hong Kong, elle quitte la France et s’arrache à un quotidien qui la contraint. Dans la démesure de cette ville verticale, elle espère se réinventer et faire taire la crainte tenace de ne jamais être à la hauteur.

Entre les gratte-ciel de Central et l’énergie foisonnante de Kowloon, Sam-Yut découvre un monde rythmé par l’ambition, la compétition et les illusions de réussite. Sa rencontre avec Nicolas, chef français en vue, l’entraîne dans les cercles feutrés de l’expatriation et des soirées mondaines. Mais derrière les façades élégantes et les promesses d’intégration, elle comprend peu à peu les frontières invisibles qui la maintiennent à distance et l’empêchent de trouver sa place.

À travers ce parcours, Les Nouveaux Territoires interroge les héritages du regard colonial, les fantasmes de l’exil et les contradictions d’un monde globalisé. Le roman raconte surtout une transformation intérieure, celle d’une femme qui cesse de se définir par le regard des autres et choisit, enfin, de s’appartenir.

Les éditions Harper Collins vous proposent les premières pages en avant-première :

Grace Ly s’inscrit depuis plusieurs années dans un engagement féministe et antiraciste affirmé. Autrice de Jeune fille modèle, publié chez Fayard en 2018, elle explore dans ses textes les questions d’identité, de transmission et de domination culturelle.

À LIRE - Rokhaya Diallo en ceinture de bananes : la LDH dénonce une imagerie coloniale

D’origine cambodgienne, passionnée par la langue cantonaise, elle vit à Paris et coanime le podcast Kiffe ta race avec Rokhaya Diallo, espace de réflexion et de parole sur les expériences raciales et sociales contemporaines.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com