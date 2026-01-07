Anne Grégoire nommée directrice générale adjointe chez Harmonia Mundi

Au sein de l’entreprise, elle était jusque-là Directrice des ventes. À ce titre, elle mentionne notamment le management d’une équipe de onze collaborateurs, le pilotage de l’activité librairie en France et en Belgique, ainsi que la programmation éditoriale auprès de 70 éditeurs indépendants.

Précédemment, Anne Grégoire a également exercé des responsabilités autour des ventes « 2e niveau » et des enseignes, avec des missions portant sur le management, le pilotage de l’activité des librairies concernées, la négociation des contrats enseignes et le suivi des ventes en grandes surfaces et dans les magasins culturels, comme les grandes chaînes.

Son parcours comprend aussi des expériences chez Mariani Pinelli Provence, les Éditions Philippe Picquier et Editour.

Harmonia Mundi Livre est un diffuseur-distributeur implanté à Arles, au service des éditeurs indépendants. Il porte un catalogue comptant près de 140 maisons d’édition.

