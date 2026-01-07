Anne Grégoire nommée directrice générale adjointe chez Harmonia Mundi

Anne Grégoire occupe désormais le poste de Directrice générale adjointe chez Harmonia Mundi Livre. Elle indique avoir pris ces fonctions en janvier 2026, à Arles.
Le 07/01/2026 à 11:38 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
07/01/2026 à 11:38
0
Commentaires
3
Partages
Au sein de l’entreprise, elle était jusque-là Directrice des ventes. À ce titre, elle mentionne notamment le management d’une équipe de onze collaborateurs, le pilotage de l’activité librairie en France et en Belgique, ainsi que la programmation éditoriale auprès de 70 éditeurs indépendants.
Précédemment, Anne Grégoire a également exercé des responsabilités autour des ventes « 2e niveau » et des enseignes, avec des missions portant sur le management, le pilotage de l’activité des librairies concernées, la négociation des contrats enseignes et le suivi des ventes en grandes surfaces et dans les magasins culturels, comme les grandes chaînes.
À LIRE - Harmonia Mundi accueille deux nouveaux éditeurs tournés vers l’image
Son parcours comprend aussi des expériences chez Mariani Pinelli Provence, les Éditions Philippe Picquier et Editour.
Harmonia Mundi Livre est un diffuseur-distributeur implanté à Arles, au service des éditeurs indépendants. Il porte un catalogue comptant près de 140 maisons d’édition.
Crédits photo : HML
DOSSIER - Livres, actualités : tout sur Anne Frank et son Journal
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Acteur indépendant du marché du livre depuis 1987, le Groupe DG Diffusion annonce la création de DG Distribution, une nouvelle branche dédiée à la distribution d’ouvrages pour les éditeurs indépendants. Une solution pour renforcer l'engagement de l'entreprise auprès de ces maisons.
12/11/2025, 12:39
La maison d'édition jeunesse Les Rêves d'Ily annonce qu'elle confie sa diffusion et sa distribution à DG Diffusion, renforçant ainsi l'accès de son catalogue jeunesse dans les librairies partout en France.
07/11/2025, 11:38
Elle avait quitté sans faire trop de bruit la maison qui l’avait propulsée en star des ventes — plus de 400.000 exemplaires. Lena Situations se séparait de Robert Laffont, pour ouvrir sa propre maison, Lena éditions. Mais pour le groupe Editis, le coup est un peu plus dur encore.
03/10/2025, 11:20
Nées en 2013 autour d’un projet artistique et littéraire porté par la passion de leur fondateur, les éditions Lansdalls se sont imposées en quelques années comme une maison curieuse et exigeante, attachée à conjuguer plaisir de lecture et ouverture au monde. De la jeunesse à la littérature adulte, leur catalogue reflète un goût affirmé pour les histoires qui font vibrer, réfléchir et rêver. Entretien.
29/09/2025, 09:00
À compter du 1er octobre 2025, Harmonia Mundi Livre assurera la diffusion et la distribution de deux maisons aux identités fortes, où l’image occupe une place centrale : Les Baladeurs Éditions et Les éditions de la Cerise. Deux trajectoires différentes, mais un même goût pour l’exploration et la singularité graphique.
27/09/2025, 09:34
Les éditions Ellipses annoncent un partenariat avec les éditions Black Cat – Cideb (qui appartiennent au groupe Mondadori), actives sur le marché scolaire international. Cette collaboration marque une nouvelle étape dans le développement de l’activité de diffusion et distribution d’Ellipses, qui intègre dans son réseau un acteur spécialisé dans l’édition multilingue.
29/07/2025, 17:45
Le groupe de diffusion DOD&Cie poursuit sa stratégie de renforcement dans l’univers de la bande dessinée. Depuis le 1er juillet, il accueille au sein de son portefeuille l’éditeur Komics Initiative, figure indépendante du secteur. Et d'autres signatures approchent.
25/07/2025, 10:37
Interforum Canada renforce son organisation avec la création d’un quatrième pôle dédié à la bande dessinée et aux mangas. Cette nouvelle équipe aura pour objectif de valoriser davantage ce segment éditorial en pleine croissance, à travers une approche spécialisée et experte.
21/07/2025, 11:09
Avec un nouvel entrepôt de 6000 m² et un futur CRM (outil de gestion de la relation client) enrichi par l’intelligence artificielle, MDS - distributeur de livres, filiale du groupe Media Participations - amorce une nouvelle phase de sa transformation pour répondre toujours mieux aux besoins des acteurs de la chaîne du livre, des éditeurs aux points de vente, explique la structure.
15/07/2025, 12:40
Le manga et l’anime, piliers de la culture japonaise, occupent aujourd’hui une place majeure dans le paysage culturel et audiovisuel français. C’est ce que confirme un rapport publié par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), qui dresse un état des lieux complet d'un secteur en pleine mutation.
07/07/2025, 17:24
Face aux défis environnementaux croissants, le droit d’auteur peut-il devenir un levier pour accompagner la transition écologique des industries culturelles ? C’est à cette question que s’est attelée la Commission spécialisée du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), qui vient de remettre son rapport officiel, fruit de deux années de travaux, à l’issue d’une réflexion nourrie associant experts et professionnels du secteur.
07/07/2025, 14:06
Après une journée de grève le 26 juin dernier, la direction a accepté — quasiment — telles quelles les revendications portées par la délégation syndicale. L'accord, signé ce mardi matin à 10h après consultation des équipes, est salué comme « une vraie victoire, pas seulement symbolique ».
01/07/2025, 17:19
Essor inattendu pour la rentrée 2025. Publication record depuis trois ans. Entre août et octobre, 484 romans s’envoleront vers les librairies. Cette vague littéraire se compose de 344 titres en langue française, parmi lesquels émergent 73 premiers romans, marque d’un foisonnement de nouvelles voix. À l’international, 140 traductions complètent l’ensemble, en légère baisse par rapport à l’an dernier.
28/06/2025, 22:58
La journée du 26 juin n’a pas démarré comme les autres dans les locaux d’Harmonia Mundi Livre. À 8 heures précises, les chaînes logistiques se sont figées. Une large majorité des salariés a répondu à l’appel à la grève lancé au petit matin. Ainsi, près de 80 % des 130 employés auraient cessé le travail. Une mobilisation rare dans cette entreprise familiale reconnue du secteur du livre.
27/06/2025, 09:54
Quarante ans d’indépendance, ça forge un tempérament. Installé dans la région toulousaine, le groupe DG Diffusion affine depuis des décennies son modèle : un diffuseur-distributeur au service des éditeurs, avec un pied solide dans la logistique et un autre dans le relationnel. Mais depuis l’arrivée d’Amélie Maillot à sa tête en 2022, le ton s’affirme, les frontières s’élargissent et les engagements se posent noir sur blanc.
26/06/2025, 15:06
La Fondation des Presses polytechniques et universitaires romandes (PPUR) annonce deux évolutions majeures concernant la diffusion et la distribution de ses maisons d’édition, avec deux échéances distinctes en 2025.
02/06/2025, 18:18
Le Livre de Poche Jeunesse lancera, dès le 2 juillet 2025, une nouvelle collection intitulée Le livre de mes 10 ans, imaginée et dirigée par l’autrice et journaliste Titiou Lecoq. Cinq titres, choisis par des écrivains tels que Mona Chollet, Nicolas Mathieu ou Alice Zeniter, seront réédités avec des préfaces inédites et des enrichissements éditoriaux. L’objectif : faire redécouvrir aux jeunes lecteurs les romans qui les ont eux-mêmes marqués en soufflant leur dixième bougie.
02/06/2025, 12:59
Michel Lafon, Président fondateur des Éditions Michel Lafon, et Elsa Lafon, Directrice Générale, annoncent la reconduction de l’accord de diffusion-distribution qui les lie au groupe Editis.
11/04/2025, 12:20
ActuaLitté apprend que les éditions Wildproject rejoignent les maisons diffusées et distribuées par Harmonia Mundi livre. À compter de ce 1er mars, la structure rejoindra maisons partenaires, aux lignes éditoriales qui ne manquent pas de se faire écho.
28/02/2025, 17:32
En 2025, DG Diffusion intègre trois nouvelles maisons d’édition à son catalogue. Dès février, les éditions Chafouine ont rejoint la structure, suivies en mars par les Éditions Sofrocay, et en avril par Pomango. « Ces nouveaux partenariats viennent enrichir l’offre éditoriale et confirment la volonté qu’à le groupe d’accompagner des éditeurs engagés dans des domaines variés comme le développement personnel, l’éducation et la jeunesse », assure le diffuseur-distributeur.
05/02/2025, 16:56
La liste des maisons d'édition qui intégreront la diffusion d'Harmonia Mundi Livre à compter du 1er janvier 2025, nous a été partagée par Violette Tastet, directrice du Pôle Relations éditeurs et Marketing. On dénombre ainsi quatre structures indépendantes : deux axées jeunesse, deux BD et manga.
10/01/2025, 12:34
Le mouvement se poursuit au sein du groupe de Daniel Kretinsky : la dernière salle des ventes d’Interforum, basée à Ivry sera fermée en juin prochain, selon les informations communiquées à ActuaLitté. Alain Danjou, directeur de la distribution chez Editis, a informé les six salariés concernés ce 8 janvier.
09/01/2025, 10:38
Presque un an jour pour jour après un mouvement social déjà suscité par des revendications portant sur les rémunérations, des salariés du groupe Editis pointent des négociations annuelles obligatoires « encore pires que l'année dernière ». Des représentants ont boycotté une réunion avec la direction du groupe, ce 16 décembre, afin que cette dernière abandonne sa « novlangue » au sujet des salaires, de la reconnaissance et des statuts.
17/12/2024, 13:08
Monique Levi-Strauss, épouse de l’anthropologue, avait confié à l’éditeur Le Seuil des dessins collectés dans les années 30, lors d’un séjour chez les Caduveos. Des motifs, réalisés par les femmes sur le corps, furent reproduits sur papier et offerts en remerciement de « perles de verre multicolores » que Claude Levi-Strauss leur avait offertes. Un florilège dont la maison a fait un livre, Peintures caduveo.
19/11/2024, 12:27
Le groupe DG Diffusion, acteur historique dans la diffusion et la distribution de livres et de produits liés au bien-être et à l’épanouissement, poursuit sa croissance et renforce sa position sur le marché éditorial en accueillant 13 nouvelles maisons d’édition dans son portefeuille.
18/11/2024, 12:07
À l'occasion d'une prise de parole devant les équipes d'Editis, ce 14 octobre, Catherine Lucet, directrice générale du groupe, a confirmé la nomination de Stéphane Vincent en tant que directeur des diffusions France d'Interforum.
15/10/2024, 11:26
Quatre jours d’activité très fortement ralentie, dont une journée de piquet de grève : la situation ne s’arrange définitivement pas pour Interforum. Dans les entrepôts, les cartons d'ouvrages sont expédiés aussi vite que possible. « On est très fatigués, donc on travaille à la mesure de nos salaires », lâche un employé mi-figue, mi-raisin.
04/10/2024, 15:33
Un an après un débrayage identique, les salariés remettent le couvert : la direction d’Editis sera de nouveau confrontée à un mouvement social, ce 30 septembre. Aucun livre ne sera acheminé vers les librairies : un blocage complet des nouveautés, dont le dessinateur Riad Sattouf et le romancier Michel Bussi.
27/09/2024, 16:03
Le 15e numéro de la revue La Déferlante résulte d’une année de travail : on comprendra aisément que ce trimestriel en ait alors fait un numéro spécial. Alors que l’Élysée est en quête d’un ou d’une locataire pour Matignon, le numéro ne manque certainement pas d’à-propos.
02/09/2024, 16:35
Depuis le 16 août dernier, la solution ERP Octave est hors service. La cause ? L'éditeur de logiciel a été victime d'un de ses tristement fameux rançongiciels. Parmi ses clients, huit distributeurs, dont Pollen et Makassar. Les deux acteurs de l'édition indépendante exposent les conséquences de ce blocage et les solutions envisagées, espérant un retour à la normale rapide. Et de nous révéler que leur propre solution ERP, initiée dès 2020, Medios, devrait être opérationnelle à partir de 2025.
27/08/2024, 17:41
Les premières maisons qu’hébergera la start-up / incubateur pour éditeurs que dirige Arnaud Nourry seraient dévoilées courant septembre. Mais en attendant le dévoilement des participantes et participants, c’est la question de la diffusion-distribution qui restait à trancher. Et l’on aurait un vainqueur, apprend ActuaLitté.
06/08/2024, 15:14
Voilà des mois que l’on s’y pensait préparés : de fait, l’épreuve du réel ne déçoit personne. Cette ritournelle qui s’entend des bistrots aux commerces virevoltant dans les rues de Paris tourne au gag, “Et en plus, à cause des Jeux…” phrase à compléter à l'envi pour excuser tout dysfonctionnement. Or, pour les services de livraison et les clients du e-commerce, la patience sera plus encore de mise.
24/07/2024, 16:39
Pour la rentrée littéraire 2024, Harmonia Mundi Livre organise avec ses éditeurs partenaires une opération de communication à large échelle. En mutualisant les ressources des différentes maisons, la structure de diffusion-distribution fédère plus largement l’édition indépendante.
12/07/2024, 12:24
De retour dans le game ! Trois ans après son départ pour le moins prévisible du groupe Lagardère, Arnaud Nourry dévoile son projet, Les Nouveaux Editeurs. Mais il ne s'agit là que d'une marque, exploitée par la société Rayas, qui, avant de présenter les premiers projets éditoriaux, doit trouver qui commercialisera les ouvrages en librairie.
28/06/2024, 15:11
Autres articles de la rubrique Métiers
À l’heure où les écrans s’imposent dans le quotidien des enfants, le chef Olivier Chaput lance Souvenirs de Cuisine, un projet éditorial porté avec la Team Chabada. Pensé comme un ouvrage de transmission plus que comme un simple livre de recettes, il défend la cuisine comme acte éducatif et culturel dès le plus jeune âge.
07/01/2026, 11:34
Présentée au début du mois de novembre dernier, l’Association de Médiation des Auteurs et des Éditeurs de Livres (AMAEL) vient concrétiser un projet interprofessionnel évoqué en... 2014. Une longue, très longue création qui n'empêche pas, à l'arrivée, un certain nombre de frustrations. Des organisations d'auteurs et de traducteurs désavouent ainsi la structure, estimant que certaines voix n'ont pas été entendues lors des travaux préparatoires ou contestant sa légitimité.
07/01/2026, 11:30
Par des messages envoyés aux auteurs et aux journalistes, la maison d'édition La Boîte à Bulles officialise un changement de nom, pour devenir Pictavita. Derrière la « réorganisation » annoncée se profile surtout la méthode de Fabrice Giger, dirigeant et propriétaire de la structure, habitué des manœuvres financières et administratives. Le fondateur et ancien dirigeant, Vincent Henry, licencié en 2024, assure que le groupe Humanoids, également lié à Giger, lui doit plus de 500.000 €.
07/01/2026, 10:11
En ce début d'année, le cabinet de la ministre de la Culture Rachida Dati perd une conseillère, en la personne d'Emma Buttin. Elle travaillait auprès de la locataire de la rue de Valois depuis la nomination de cette dernière par Gabriel Attal, début 2024.
07/01/2026, 09:35
La maison de l’écrivain Michel Butor, située à Lucinges en Haute-Savoie, a obtenu en novembre 2025 le label « Maisons des illustres », attribué par le ministère de la Culture, révèle ce 6 janvier L'Archipel Butor. Cette distinction vient reconnaître la valeur patrimoniale, littéraire et symbolique de ce lieu étroitement lié à la vie et à l’œuvre de l’un des grands noms de la littérature française contemporaine.
06/01/2026, 16:20
Si la déontologie des bibliothécaires est au cœur de plusieurs textes interprofessionnels, il n'existe pas de cadre officiel à la déontologie des métiers des bibliothèques, constate un rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR). Il propose d'y remédier par un document spécifique, interministériel, renforcé par des actions de formation et un vade-mecum.
06/01/2026, 15:14
À deux mois des municipales, le maire écologiste sortant Grégory Doucet annonce une transformation complète de la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, avec l’ambition affichée d’en faire « la bibliothèque la plus créative d’Europe ». Un chantier chiffré à 140 millions €, au cœur d'une campagne face, entre autres, à l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas.
06/01/2026, 14:26
Concerts, expositions, rencontres, conférences et visites guidées rythmeront cette nouvelle saison, pensée comme une invitation à sortir, apprendre et partager des moments collectifs. L’ensemble des événements est gratuit, ouvert à toutes et tous, et se déploie sur les différents sites de l’institution.
06/01/2026, 12:19
Auteur, concepteur et directeur de la Semaine de la Pop Philosophie, Jacques Serrano est décédé le 28 décembre 2025 à Marseille, à l'âge de 71 ans. Cofondateur de l'association Les Rencontres Place Publique en 1994, il avait imaginé La Semaine de la Pop Philosophie en 2009, pour associer réflexion philosophique et culture populaire.
06/01/2026, 08:59
Andrew Albanese a été nommé rédacteur en chef du média professionnel international Publishing Perspectives, succédant à Porter Anderson, décédé en décembre 2025. Journaliste spécialisé dans les bibliothèques et l’édition, il prend ses fonctions dans un contexte marqué par la disparition d’une figure centrale du secteur, tout en conservant la direction éditoriale de Words & Money.
05/01/2026, 17:16
Rejeté par l'Assemblée nationale en octobre, adopté par le Sénat en novembre, le projet de loi de finances pour 2026 n'a pas passé l'étape de la commission mixte paritaire, le 18 décembre dernier. Il revient, dans la version amendée par le Sénat, en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale à partir du 8 janvier prochain. Du côté du ministère de la Culture, le programme reste celui de l'austérité.
05/01/2026, 15:15
Le botaniste et écrivain français Francis Hallé est mort le 31 décembre 2025 à 23h à l’âge de 87 ans, à son domicile de Montpellier, a annoncé l’association qui porte son nom. Scientifique de terrain reconnu pour ses travaux sur les forêts tropicales primaires, il a aussi marqué le paysage intellectuel français par une œuvre abondante mêlant science, réflexion philosophique et écriture accessible, dans laquelle il a défendu une approche sensible et rigoureuse du monde végétal.
05/01/2026, 14:08
D'accès libre et gratuit, les bibliothèques publiques s'efforcent à présent de renforcer l'accessibilité de leur bâtiment et de leurs collections, afin d'être véritablement ouvertes à tous les publics. Le ministère de la Culture a publié un guide détaillé, « pensé comme un outil de référence pour accompagner les professionnels sur le terrain », et ainsi appliquer l'accessibilité à tous les domaines d'activité.
05/01/2026, 11:37
Les éditions ABAK annoncent l’arrivée de l’écrivain Benoît Boutefeu dans leur catalogue. Cadre supérieur de la fonction publique ayant exercé dans plusieurs ministères, il est installé en région bordelaise. Son troisième roman paraîtra au deuxième trimestre 2026.
05/01/2026, 11:06
Annoncée en novembre 2025, l'extension de l'avenant n° 17 à la Convention collective nationale de l'édition, relatif aux salaires minima conventionnels, est effective, après la publication d'un arrêté au Journal officiel. La revalorisation du SMIC, ce 1er janvier 2026, rend toutefois les salaires d'entrée de la grille d'ores et déjà obsolètes.
05/01/2026, 10:33
Nouvelle année, nouveau collaborateur pour Rachida Dati. Le Journal officiel fait état de la nomination de Matthieu Juin-Levite en tant que chef du bureau du cabinet de la ministre de la Culture. Il travaillait auparavant au sein de la Métropole Nice Côte d'Azur, au poste de directeur délégué au pilotage auprès de la direction générale adjointe Sécurité, Proximité, Citoyenneté.
05/01/2026, 10:31
Les Éditions Rivages (Actes Sud) ont nommé Alexandre Blomme au poste d’attaché de presse, aux côtés de Marie Trang et Marie Wodrascka. Il occupait jusqu’ici des fonctions de communication et relations presse au sein de l’agence littéraire Trames.
05/01/2026, 10:27
Fontaine O Livres a annoncé la liste des maisons d’édition sélectionnées pour l’édition 2026 du Tour d’Europe de l’édition indépendante, un programme annuel destiné à accompagner des éditeurs francophones dans leur développement international.
05/01/2026, 09:00
Au Portugal, le calendrier politique et culturel accélère soudainement le tempo. À deux ans de l’échéance Capitale européenne de la culture 2027, une association patrimoniale tire la sonnette d’alarme : la Bibliothèque publique d’Évora doit faire face à des problèmes structurels jugés urgents, incompatibles avec les ambitions affichées pour l’événement. Le timing, pour le moins, interpelle.
04/01/2026, 10:42
En Malaisie, un phénomène inattendu en matière d’éducation attire l’attention des spécialistes du livre et des politiques publiques : la lecture numérique est en train d’inverser la tendance du temps consacré à la lecture chez les enfants et les adolescents. Alors que des enquêtes antérieures pointaient une baisse ou une stagnation des pratiques de lecture traditionnelle, l’essor des plateformes digitales commence à transformer cet accès — avec des implications potentiellement inspirantes pour le reste du monde.
04/01/2026, 10:42
À Moscou, un tribunal a franchi un pas nouveau — et inquiétant — dans l’arsenal répressif de l’État russe. Le 5 septembre 2025, le tribunal du district de Kuzminski a ordonné qu’un ensemble de liens Internet vers un livre intitulé У фашистов мало краски (Les fascistes manquent de peinture) soit inscrit au registre des sites interdits en Russie. Autrement dit : ce ne sont plus seulement des exemplaires physiques ou numériques qui sont visés, mais des URLs elles-mêmes, bannies de l’accès public sur le territoire russe.
04/01/2026, 09:33
La bibliothèque municipale Jean Chamboissier, à Bourgueil, franchit une étape qui simplifie grandement l’accès à la lecture et aux loisirs culturels. Depuis quelques mois, les habitants peuvent réserver en ligne des livres, disques, bandes dessinées, jeux et autres documents appartenant à la Bibliothèque départementale de Touraine puis venir les récupérer sur place — comme auparavant les Tourangeaux et Tourangelles le font déjà dans les bibliothèques du réseau.
04/01/2026, 09:18
Strasbourg ouvre ses médiathèques à toutes et tous et voici une gratuité qui change (enfin) l’accès à la culture pour plus de 500.000 habitants. À partir du 1er janvier 2026, une étape symbolique — et concrète — est franchie dans l’accès à la culture à Strasbourg : l’inscription dans les 34 médiathèques du réseau Pass’relle — couvrant la ville centre et l’Eurométropole — devient totalement gratuite pour toutes et tous.
03/01/2026, 19:45
En 2025, la Bibliothèque nationale de France a franchi un cap. Un de plus, et non des moindres. Avec plus de 1,9 million de visiteurs accueillis sur l’ensemble de ses sites, l’institution enregistre un nouveau record historique, en hausse de près de 14 % par rapport à 2024. Une dynamique qui confirme la place singulière de la BnF dans le paysage culturel, bien au-delà de son rôle patrimonial.
03/01/2026, 19:39
En 2025, le Palais de la Porte Dorée a franchi un seuil symbolique. Avec 750 079 visiteurs, l’établissement enregistre la plus forte fréquentation de son histoire, soit une progression de 18 % par rapport à 2024. Un chiffre, certes spectaculaire, mais qui dit surtout autre chose : la confirmation d’un lieu devenu central dans le paysage culturel et civique français.
03/01/2026, 11:16
La fermeture, ce 2 janvier, de la grande bibliothèque de recherche du Goddard Space Flight Center, à Greenbelt dans le Maryland, a déclenché une inquiétude très concrète chez les ingénieurs et scientifiques du site : au-delà d’un symbole, c’est un outil de travail et un pan entier de la mémoire scientifique de la NASA qui risque d’être dispersé, voire perdu.
02/01/2026, 17:01
Frédéric Doré s’empare d’une énigme capotienne : les chapitres fantômes de Prières exaucées, jamais retrouvés. Dans L’Ami secret, à paraître début janvier chez Buchet-Chastel, il lance un narrateur rockeur sur la piste du manuscrit perdu, de New York à Cuba. Entre enquête littéraire et voyage intime, le roman dialogue avec les fractures et la légende de Truman Capote.
02/01/2026, 14:26
De l'autre côté de l'Atlantique, depuis l'investiture de Donald Trump, il ne fait plus bon d'afficher la promotion de la diversité, de l'inclusion et de l'égalité des chances (DEI, en anglais) au sein de l'administration ou des entreprises. America First Legal, organisation proche du président, a effectué un signalement contre le groupe éditorial Penguin Random House, l'accusant de « pratiques discriminatoires ».
02/01/2026, 13:27
Les éditions Syllepse nous apprennent le décès de Mohammed Harbi, survenu le 1er janvier 2026, à l’âge de 92 ans. Historien majeur de l’Algérie contemporaine, acteur direct de la lutte de libération nationale, intellectuel engagé en faveur de la démocratie et de l’autogestion, il aura traversé le XXᵉ siècle algérien sans jamais se départir d’une exigence critique et politique.
02/01/2026, 11:47
C’est bien Astérix qui l’emporte cette année, avec plus de 1,54 million d’exemplaires de ce périple en Lusitanie. Fabcaro et Didier Conrad mènent une danse fragile puisque Freida McFadden occupe bel et bien cinq places sur les dix meilleures ventes de l’année. Bilan chiffré d’une année sans trop de surprises.
02/01/2026, 11:32
En l'espace de quelques mois, en 2025, la multinationale américaine Amazon s'est attaquée à plusieurs totems, ancien et nouveau, de la loi Lang. La firme a ainsi contourné la tarification minimale des frais de port en investissant le champ du retrait gratuit dans un commerce de détail de livres, avant d'appliquer un rabais de 5 % sur les prix des ouvrages. Le ministère de la Culture envisage, pour y répondre, un renforcement du « régime répressif de la loi Lang ».
02/01/2026, 10:56
L'année 2026 s'ouvre avec les habituelles nominations et promotions dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Le secteur du livre, finalement peu représenté, a tout de même quelques appelés. Parmi eux, Denis Olivennes, président d'Editis (Czech Media Invest), et les écrivains Delphine Minoui, Amanda Sthers, Adélaïde de Clermont-Tonnerre ou encore Boualem Sansal.
02/01/2026, 10:18
En plein cœur de Sarlat-la-Canéda, « La Pelle aux Idées » est bien plus qu’un simple comptoir de livres. Cette association culturelle, qui a ouvert une librairie indépendante dans une ville dépourvue de ce type d’espace, s’affirme comme un pôle d’échanges, de débats et de rencontres littéraires — un lieu vivant au service des lecteurs, des auteurs et des professionnels du livre.
01/01/2026, 19:18
Dans ce texte, Dominique Fabre revient sur ses années d’enseignement et sur les visages de ses anciens élèves, croisés au fil du temps. Entre souvenirs de classe, trajectoires de vie et dialogues ordinaires, se dessine une méditation douce-amère sur l’âge, le travail et les illusions. Ces rencontres anodines deviennent matière littéraire, lente et précise. Elles forment le cœur de La jeunesse est un cœur qui bat.
31/12/2025, 11:13
À partir du procès de Peter Cherif, commanditaire de l’attentat de Charlie Hebdo, Natacha Wolinski interroge ce que peut la langue face à la violence et au deuil. Comment écrire quand tout a déjà été dit, comment trouver une voix qui soit la sienne ? En dialogue avec Anna Akhmatova et Hélène Cixous, elle raconte la naissance d’Endormir l’orage. Un texte où la poésie devient réponse, cadence et résistance.
31/12/2025, 10:49
Commenter cet article