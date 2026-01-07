Librairies et liseuse : une intégration pensée pour renforcer l’écosystème indépendant

Dès l’origine, le projet autour de la liseuse Solaris est clair : faire de la liseuse un prolongement naturel de la librairie indépendante. Pas un cheval de Troie, pas une solution concurrente. Robin Schulz le répète : « Notre cœur de métier, notre engagement profond, c’est la librairie. »
La liseuse s’inscrit dans la continuité de l’écosystème ePagine, qui connecte aujourd’hui près de 1400 librairies sur le territoire français et les met en capacité de vendre facilement du livre numérique. Elle n’est pas un produit autonome, mais « le prolongement » d’un ensemble de services déjà existants.
Concrètement, la liseuse arrive préconfigurée. À l’allumage, l’utilisateur accède directement à l’environnement ePagine (ou à celui de sa librairie), se connecte, retrouve sa librairie de référence et ses achats, et télécharge ses livres en un clic.
Pas de géolocalisation imposée, pas de redirection opaque. La librairie reste identifiable, visible, présente dans l’expérience de lecture. « Vous vous connectez, vous retrouvez votre librairie et vos achats, en plus d’avoir accès à l’ensemble de l’offre numérique française et anglaise. » résume Robin Schulz.
Pour les librairies disposant de leur propre site, une étape supplémentaire est possible : la personnalisation complète de la liseuse. Écran aux couleurs de l’enseigne, mise en avant éditoriale spécifique, accès direct aux sélections et au catalogue maison.
Le Divan, le réseau Librel (librairies indépendantes belges) ou encore certaines structures régionales ont déjà adopté cette approche. « Ça devient un argument marketing fort. » observe Robin Schulz, car la liseuse devient alors un objet incarnant la singularité de la librairie ou d’un réseau de libraires.
Point crucial : Tite Live ne prélève aucune commission sur la vente des liseuses. Les libraires peuvent la commercialiser en direct ou rediriger vers une URL partenaire, en toute autonomie. « On ne touche absolument rien. » insiste Robin Schulz.
Côté logistique, le stock et le SAV sont pris en charge par inkBOOK, ce qui allège considérablement la charge opérationnelle des libraires. La liseuse se présente comme une solution clé en main, sans contrainte supplémentaire, qui s’inscrit pleinement dans la continuité des solutions développées par Tite Live pour les libraires.
La liseuse n’est pas présentée comme un relais de croissance spectaculaire, mais comme un outil de mise en capacité. « C’est un complément de vente. » mais surtout un signal fort : la librairie indépendante est désormais en mesure de répondre à toutes les formes de lecture.
Papier, numérique, audio : l’écosystème devient cohérent, lisible, accompagnable. Le libraire n’est plus obligé de renvoyer son client vers un acteur extérieur pour la liseuse. Il reste l’interlocuteur central, pour l’ensemble des formats et des expériences de lecture.
« La passerelle vers le numérique. » L’expression revient souvent dans la bouche de Robin Schulz. Elle résume une approche non invasive, respectueuse, presque pédagogique. Lire prime sur le support. L’objet s’efface derrière l’usage. La liseuse est un outil de découverte, un compagnon de lecture, pleinement intégré à l’écosystème et aux engagements de la librairie.
Dans un paysage marqué par des plateformes fermées, cette liseuse propose une autre voie : celle de l’ouverture, de la pluralité et de la continuité avec l’histoire des librairies indépendantes.
