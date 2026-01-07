Notre livre de cuisine anti-gaspi à dévorer, avec Olivier Chaput

À travers une pédagogie ludique et inclusive, le livre valorise le goût, le lien intergénérationnel et le « care ». Soutenu par des éducateurs, parents et acteurs de la santé, le projet est actuellement en financement participatif sur Ulule, avec l’ambition d’inscrire la cuisine au cœur des bibliothèques familiales et des politiques éducatives.

Ensemble, nous avons souhaité aller plus loin à travers la création de ce livre en développant un projet à la fois accessible, structuré et porteur de sens. Cet ouvrage a pour ambition de mêler souvenirs d’enfance, recettes simples et gourmandes, et une démarche concrète de lutte contre le gaspillage alimentaire.

L’objectif est de proposer une autre manière d’aborder la cuisine du quotidien, en valorisant les restes du réfrigérateur et les ingrédients disponibles, afin de concevoir des plats responsables, savoureux et parfois inattendus. Ce projet repose sur une conviction forte : avec de la créativité et de la pédagogie, rien ne se perd.

Nous avons choisi de porter ce livre dans sa globalité, de la conception éditoriale à l’illustration, jusqu’à la mise en page finale. Il s’agit aujourd’hui du lancement d’un livre de cuisine destiné aux enfants, ludique et réfléchi, conçu en collaboration avec le chef Olivier Chaput, reconnu pour son engagement en faveur de la transmission du bien manger et de la réduction du gaspillage alimentaire.

Plus qu’un simple recueil de recettes, cet ouvrage se positionne comme un outil éducatif permettant d’apprendre à cuisiner de manière responsable, créative et accessible, tout en sensibilisant les jeunes lecteurs aux enjeux liés à l’alimentation.

L’impact de ce projet s’inscrit à plusieurs niveaux. Sur le plan local, le livre encourage le recours aux circuits courts et la valorisation des producteurs de proximité, contribuant ainsi au soutien de l’économie locale et au renforcement du lien entre les familles et leur territoire. Chaque recette est pensée pour démontrer qu’une cuisine de qualité peut être simple, locale et économiquement accessible.

Sur le plan environnemental, l’ouvrage apporte des solutions concrètes face au gaspillage alimentaire, qui représente près de dix millions de tonnes par an en France. En favorisant l’utilisation des restes et une meilleure gestion des ressources alimentaires, ce livre participe à la réduction de l’empreinte écologique des foyers.

L’impact éducatif est central. Les recettes ont été conçues pour développer l’autonomie, la curiosité et la créativité des enfants, tout en leur transmettant la valeur des aliments et l’importance de ne rien jeter. Enfin, ce projet s’inscrit dans une dimension culturelle forte, la cuisine étant un vecteur essentiel de transmission, de partage et de sensibilisation aux pratiques responsables.

Grâce à votre soutien, ce livre pourra devenir un levier concret d’impact local, environnemental, éducatif et culturel, au service d’une alimentation plus consciente et durable pour les générations futures. Retrouver la campagne.

