L'extrême droite pointe la “haine” d'un livre islamique, mais néglige Bible et Torah

Quelques semaines après une polémique autour de la commercialisation d'ouvrages racistes et antisémites, Fnac et Amazon sont à nouveau pointés du doigt, cette fois par l'extrême droite, pour la commercialisation d'un ouvrage de l'imam et théologien sunnite Ibn Qayyim al-Jawziyya (1292-1350), paru en 2012 aux éditions Tawbah.

Des propos dénigrants

Le livre est présenté par son éditeur comme un texte traitant « de l'éducation de l'âme, des dangers mortels que font encourir les péchés, de la nécessité absolue pour l'homme de s’en défaire, et de procéder à un examen de conscience et un repentir sincère ». Il réunit ainsi des réponses détaillées sur les péchés, leurs conséquences et les manières de les éviter.

Parmi ces péchés, le meurtre, l'orgueil, le vol, mais aussi le polythéisme, la mauvaise opinion d'Allah ou encore l'homosexualité, qui « compte parmi les pires méfaits ». Concernant le polythéisme, le livre, qu'ActuaLitté a pu consulter, rappelle les paroles du prophète Mahomet : « Qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens, ils ont fait des tombes de leurs prophètes des lieux de culte » et « Il ne convient de se prosterner que pour Allah » sont ainsi reproduites, sans contexte ni recul.

Lorsque l'on se tourne vers l'homosexualité, les propos sont tout aussi péremptoires. « Puisque l'homosexualité compte parmi les plus grands méfaits, son châtiment en cette vie et dans l'au-delà compte parmi les pires châtiments », commence ainsi cette partie de l'ouvrage. Il s'interroge ensuite sur la sentence à réserver aux « coupables », remarquant notamment : « L'exécution du passif est meilleure pour lui que le fait qu'il soit sodomisé, car celui qui le sodomise le tue d’une manière dont on ne peut espérer aucune vie, au contraire de son exécution, car il est opprimé et peut espérer en bénéficier dans l'au-delà. »

À LIRE - La justice confirme l'interdiction aux mineurs d'un livre sur l'islam wahhabite

Nous avons tenté de joindre les éditions Tawbah, qui semblent gérées par Nabil Aliouane, sans succès pour le moment.

L'extrême droite en croisade

L'ouvrage Péchés et Guérison a été repéré Yohan Pawer, président et fondateur du collectif gay d'extrême droite Eros, adepte de la théorie complotiste du « grand remplacement » et proche d'Éric Zemmour, auprès duquel il s'affichait lors de l’université d’été de son parti Reconquête en 2024.

Dans un message publié sur X, Pawer a publié une vidéo tournée dans un magasin Fnac, dans lequel une vendeuse est interrogée sur la présence de l'ouvrage en magasin. « Vous savez, on vend du Zemmour », lui réplique-t-elle. Il pointe ensuite la présence de l'ouvrage sur les réseaux sociaux, avant d'interpeler la ministre de la Culture Rachida Dati, puisque le titre peut être acheté grâce au Pass Culture.

À LIRE - À l'Assemblée nationale, l'extrême droite s'attaque (encore) à l'écriture inclusive

La vidéo de l'influenceur d'extrême droite a bénéficié de l'exposition consensuellement accordée par les médias du groupe Bolloré, de CNews à Europe 1, et par d'autres titres flirtant avec l'extrême droite, comme Le Figaro.

Face à la polémique, la Fnac a annoncé le retrait de l'ouvrage de son site internet, bientôt suivie par Amazon — où il apparait en n° 1 des ventes de la catégorie « Islam ». Notons que le titre reste facilement accessible en ligne, et que de nombreuses vidéos, sur la plateforme YouTube, détaillent son contenu. D'après Edistat, l'édition de 2018 de Péchés et Guérison se serait écoulée à 1255 exemplaires depuis sa parution, dont 741 en grandes surfaces spécialisées et 514 en librairies.

Le ministère de la Culture, pour sa part, a précisé : « Le pass culture examine en ce moment même la suspension de l’offre en question sur la plateforme et les suites à donner », rapporte Le Figaro. « Aucun propos haineux ou appelant à la violence envers qui que ce soit n’est tolérable », a ajouté la rue de Valois.

L'ouvrage n'est pas interdit à la vente, actuellement, en France. Sa présence dans les rayonnages ou le site web de la Fnac rappelle celles de livres racistes et antisémites, repérés par Libération à la fin du mois de décembre dernier. Curieusement, CNews et Europe 1 n'avaient alors pas relayés l'information...

De la haine dans la Bible et la Torah

Comme souvent, l'indignation de l'extrême droite est à géométrie variable, et sert surtout l'idéologie islamophobe de ses partisans. En effet, la condamnation de l'homosexualité relève en quelque sorte du tronc commun des religions monothéistes. Dans la Bible et la Torah, elle se trouve dans le Lévitique, au rayon des « interdictions sexuelles » : « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C’est une abomination. »

« Oui, quiconque commet l’une de ces abominations, quelle qu’elle soit, tous les êtres qui les commettent, ceux-là seront retranchés de leur peuple », peut-on lire plus loin. Pour ce qui concerne le châtiment, là encore, peu de clémence : « L'homme qui couche avec un homme comme on couche avec une femme : c’est une abomination qu’ils ont tous deux commise, ils devront mourir, leur sang retombera sur eux. »

D'autres joyeusetés de ce type, cette fois contre les « mécréants », peuvent être trouvées dans le premier livre de Samuel, qui rapporte les instructions de Yahvé [le dieu d'Israël, NdR] vis-à-vis des Amalécites, tribu antagoniste des Hébreux. « Maintenant, va, frappe Amaleq [le chef des Amalécites, NdR]. Vous le vouerez à l’anathème avec tout ce qu'il possède. Tu ne l’épargneras pas. Tu mettras à mort hommes et femmes, enfants et nourrissons, gros bétail et petit bétail, chameaux et ânes. » Un charmant appel au meurtre, en somme.

Le psaume 139 s'en prend également à ceux qui n'adorent pas Yahvé, avec des termes très fleuris : « Yahvé, n’ai-je pas en haine qui te hait, en dégoût, ceux qui se dressent contre toi ? Je les hais d’une haine parfaite, ce sont pour moi des ennemis. »

Entendra-t-on bientôt, sur CNews, un plaidoyer pour le retrait de la Bible ou de la Torah des rayonnages ?

Photographie : couverture de Péchés et Guérison (éditions Tawbah)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com