Anthony Hopkins se raconte avant la légende : On s’en est pas trop mal sorti, petit

Le livre progresse par anecdotes fondatrices, organisées chronologiquement mais racontées avec une liberté assumée. L’enfance galloise est marquée par le sentiment d’étrangeté au monde : « Cette étrange impression d’être démuni, incapable d’affronter la vie, ne m’a jamais vraiment quitté ». Hopkins insiste sur cette distance originelle, qu’il décrit comme une « tache de naissance indélébile », une faille intime qui deviendra moteur plutôt que handicap.

Le séjour au pensionnat West Mon constitue l’un des noyaux du récit. Le décor est austère, presque carcéral : « Ce bâtiment lugubre avait des allures de manoir hanté ». L’enfant y apprend l’isolement et la résistance passive. Humilié, frappé, affublé du surnom de « Tête d’éléphant », il se forge une stratégie de survie : « Ne trahis aucune émotion. Soutiens leur regard. Fais comme s’ils n’existaient pas. » L’indifférence devient une armure.

La galerie de personnages — parents, professeurs, oncles, grands-pères — dessine un monde social dur, souvent silencieux face à la souffrance. Le grand-père maternel impose une loi simple : « Oublie. Oublie la souffrance. Reste muet. » Le père, plus rude encore, transmet une morale de l’endurance : « La vie est rude. Et après ? Ne baisse jamais les bras. » Ces injonctions contradictoires nourrissent la construction intérieure du futur acteur.

L’une des anecdotes les plus décisives survient lors de la projection de Hamlet. Hopkins raconte une révélation presque mystique : « Jamais je n’avais ressenti un tel choc. Une véritable déflagration. » Shakespeare agit comme une irruption salvatrice. « Une force inconnue avait pénétré en moi par effraction et m’avait touché en plein cœur. » L’art devient un lieu de reconnaissance intime, là où l’école échoue.

Le récit s’attarde aussi sur la découverte de la lecture, de l’astronomie, de la poésie. Face à Oncle Eddie, figure providentielle, l’enfant déroule son savoir avec une jubilation contenue : « Le Soleil est situé à huit minutes-lumière et demie de la Terre. » Cette scène révèle un esprit curieux, dispersé, mais intensément vivant, loin de l’image d’élève « inepte » qu’on lui renvoie sans cesse.

L’écriture de Hopkins est directe, volontiers orale, ponctuée d’ellipses et d’auto-ironie. Les phrases alternent entre longues coulées mémorielles et notations sèches. Les dialogues, très présents, donnent chair aux rapports de domination ou de tendresse. Rien n’est enjolivé. « C’est une vie solitaire. Depuis toujours », constate-t-il, sans plainte.

On s’en est pas trop mal sorti, petit (trad. Paul Matthieu) ne cherche pas à expliquer une carrière exceptionnelle. Le livre explore plutôt ce qui précède : la peur, l’humiliation, la rêverie, la résistance silencieuse. Hopkins n’idéalise pas le passé ; il l’examine. Et dans cette lucidité tranquille se dessine un enjeu central : comment transformer une fragilité première en force durable.

Par Victor De Sepausy

