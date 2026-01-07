Le Prix BD Fnac France Inter 2026 distingue Soli Deo Gloria

La Fnac et France Inter ont dévoilé le lauréat du Prix BD Fnac France Inter 2026 à l’issue d’un processus de sélection en deux temps. Vingt albums coups de cœur de l’année 2025, retenus par les libraires Fnac et les équipes de France Inter, ont d’abord été soumis à un jury grand public. Celui-ci a sélectionné cinq finalistes.

La décision finale est revenue à une commission composée de journalistes et de libraires Fnac. Les albums en lice étaient Soli Deo Gloria de Jean-Christophe Deveney et Édouard Cour (Dupuis), Sibylline de Sixtine Dano (Glénat), Les Gorilles du Général de Julien Telo et Xavier Dorison (Casterman), Silent Jenny de Mathieu Bablet (Label 619) et Ces lignes qui tracent mon corps de Mansoureh Kamari (Casterman).

Le résultat a été annoncé à l’antenne par Rebecca Manzoni, marraine du prix, dans le cadre d’une programmation spéciale de France Inter dédiée à la bande dessinée. Cette révélation marque le lancement des actions de valorisation associées au prix.

Un récit d’apprentissage au cœur de l’Europe ancienne

Soli Deo Gloria se déroule dans le Saint-Empire romain germanique et suit le parcours de Hans et Helma, deux enfants issus d’un milieu modeste. Après la disparition de leur famille, ils sont recueillis par un ermite musicien qui les initie à l’écoute et aux sons de la nature. La musique devient progressivement un moyen d’émancipation.

Accueillis dans un pensionnat religieux, ils apprennent à lire et à déchiffrer des partitions. Adoptés par un margrave, seigneur de guerre, ils découvrent ensuite les instruments et les codes des cours européennes. Leur trajectoire les mène dans plusieurs villes, entre réussite sociale et désillusions personnelles.

Construit comme un roman d’apprentissage, l’album retrace un itinéraire marqué par la musique, la transmission et la perte. Il s’agit de la première collaboration entre Jean-Christophe Deveney et Édouard Cour.

Mise en avant et rencontres avec le public

Le prix prend place dans le cadre du Mois de la BD, organisé par la Fnac en janvier. La bande dessinée est mise à l’honneur dans les magasins de l’enseigne et sur leur site, avec une visibilité renforcée pour l’album lauréat dès le lendemain de la remise du prix.

Les auteurs rencontreront les lecteurs à la Fnac La Défense le 20 janvier, puis dans plusieurs Fnac en région en février, mars et avril. Pour le moment, aucune information n'a été révélée sur les lieux de ces rencontres.

Sur France Inter, Jean-Christophe Deveney et Édouard Cour seront invités dans l’émission Nouvelles Têtes de Daphné Bürki le 7 janvier à 9h50. Une campagne de soutien à la bande dessinée accompagnera également cette distinction sur l’antenne.

L'année dernière, le lauréat était Will McPhail pour Au-dedans (404 éditions, trad. Basile Béguerie).

