Grand bal parlementaire : quand les artistes-auteurs et autrices imposent leur musique

Ma chère cousine française, femme charmante et parfaitement informée, a eu la délicatesse de me loger place de l’Odéon, à équidistance presque parfaite de l’Assemblée nationale et du Sénat, et à deux pas à peine de la rue de Valois. Un emplacement idéal, m’assura-t-elle, pour observer le pouvoir en représentation.

À peine avais-je posé mes malles qu’un murmure s’est mis à circuler dans les salons de la capitale, un de ces chuchotements qui précèdent les grandes annonces et font soudain changer le tempo : ils ont voté !

Que s’est-il donc passé pour provoquer un tel émoi ? Oh, presque rien, voyons : la reconnaissance officielle que les artistes-auteurs et autrices travaillent et qu’ils méritent non seulement des droits sociaux, mais encore de conduire eux-mêmes la danse en gouvernant l’organisme chargé de leur protection sociale.

Après moult revirements et lobbying intense, l’article 5 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a été adopté par l’Assemblée nationale à 255 voix pour, contre une seule voix contre - une quasi-unanimité suffisamment rare pour qu’on suspende un instant la musique.

Pendant des décennies, on avait expliqué avec un sourire attendri aux artistes-auteurs qu’ils ne menaient pas le bal : que créer relevait de la passion, que cotiser était optionnel, et que revendiquer des droits sociaux frisait l’indécence.

Et pourtant, à la suite d’une longue série de faux pas institutionnels, de rapports embarrassants et de scandales plus ou moins bien dissimulés, voilà qu’on leur permet enfin de choisir leur musique. Imaginez-vous ça : les auteurs auront désormais des élections professionnelles et la gouvernance de leur organisme de sécurité sociale !

Sans rater une mesure, le ministère de Lady Dati s’est félicité d’une réforme qu’il n’a ni portée, ni soutenue, ni parfois même véritablement comprise. Elle n’allait tout de même pas rendre hommage au travail de l’ombre d’une intersyndicale coordonnée et constante qui, a fait preuve de cette fâcheuse habitude qu’ont certains artistes-auteurs et autrices de faire entendre leur voix, y compris sur les réseaux sociaux, lorsqu’on persiste trop longtemps à les ignorer…

Le nouveau Conseil de protection sociale marque l’ouverture d’une nouvelle saison de bals et laisse entrevoir la fin de l’ère AGESSA-SSAA. Mais qu’on ne s’y trompe pas : changer les tentures et déplacer les lustres ne suffira pas.

En coulisses, on trouve toujours quelques squelettes, comme le scandale des retraites, ou les efforts pour étouffer les revendications à l’assurance chômage. Le Sénat, manifestement, n’a pas encore trouvé le bon tempo, mais l’année 2026 devra permettre aux parlementaires de l’Assemblée nationale d’imaginer une autre danse.

Je referme mon éventail et je rentre dans mon cottage, mais je reviendrai bientôt, la saison des bals ne fait que commencer.

Crédits photo : Bal à l'hôtel de ville de Vienne (Autriche) en présence du maire, Karl Lueger. Wilhelm Gause, 1904. Exposé au musée d'histoire de Vienne

Par Lady en Passant

