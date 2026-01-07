Prise dans le marasme Humanoids, La Boîte à Bulles renommée Pictavita

« Fondée en 2003, La Boîte à Bulles s’est imposée comme un éditeur attentif aux voix singulières et aux récits ancrés dans l’humain », avance le message envoyé aux journalistes par La Boîte à Bulles/Pictavita. Alors que le catalogue compte environ 400 titres, la maison officialise son changement de nom, pour adopter la dénomination Pictavita. La Boîte à Bulles avait déposé cette marque en novembre 2025 auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

Le mail aux journalistes déroule aussi un narratif qui sert la cause du dirigeant de la structure, Fabrice Giger. « L’année écoulée a marqué une étape décisive ; avec le départ de son fondateur, Vincent Henry, un premier cycle s’est achevé. La maison se réorganise autour d’une ligne éditoriale resserrée, dans la continuité de ses valeurs. »

Dans les faits, comme ActuaLitté l'a raconté dans une vaste enquête, le départ de Vincent Henry est un licenciement, sur fond de litige concernant les modalités de vente de La Boîte à Bulles par son fondateur. En juillet 2024, Henry aurait accepté de céder ses dernières parts dans la société au groupe américain Humanoids Inc., déjà actionnaire majoritaire, pour un montant de 467.400 €.

Pour régler cette somme, un crédit vendeur aurait été conclu entre le fondateur de la maison et Humanoids Inc., structure créée par Fabrice Giger, avec une échéance fin 2025. Selon Vincent Henry, près de 516.840 € lui seraient dus par Humanoids, ainsi que 20.000 € environ d'intérêts.

Le groupe Humanoids a été placé en liquidation judiciaire aux États-Unis l'année dernière, avec un passif estimé à quelque 23 millions $ : parmi les créditeurs déclarés à l'administration américaine, un certain Vincent Henry, en face d'une somme estimée à 620.000 $, soit 540.000 €...

Une stratégie mise en cause

Un message envoyé aux auteurs et autrices de la maison, qu'ActuaLitté a pu consulter, se montre plus téméraire encore dans sa présentation des faits. Il est cette fois signé par Fabrice Giger lui-même, qui revient sur le placement en procédure de sauvegarde de La Boîte à Bulles en avril 2025 : « À titre personnel, et sans (trop) étaler mes états d’âme, je dirais simplement que les décisions que j’ai dû prendre et mettre en œuvre depuis février 2025 ne l’ont pas été de gaîté de cœur », avance-t-il.

Il ajoute, en faisant référence au « récit des événements parus dans la presse » : « [J]’aimerais cependant rappeler qu’en France, le responsable d’une Société par actions simplifiée est son président et que l’origine de l’ensemble des problèmes et de leurs conséquences auxquels l’entreprise a fait face tout au long de 2025 est antérieure à ma prise de fonction. »

À LIRE - Les Humanoïdes associés : récit d'un crash intergalactique et transatlantique

Une manière de se dédouaner des difficultés financières de la maison d'édition et d'une stratégie mise en œuvre dès le rapprochement de La Boîte à Bulles et du groupe Humanoids, à partir de 2018. Celle-ci était détaillée dans les comptes sociaux de l'année 2019 : « publication de livres à plus fort potentiel commercial en fin d'année, concentration des efforts sur les livres identifiés comme à plus fort potentiel, développement des synergies avec la société Humanoids, publication de nombreux ouvrages du catalogue aux États-Unis par Humanoids Inc. ». Cette nouvelle direction donnée à la structure aurait aussi pesé dans la dégradation de ses résultats.

Au moment de la parution de notre enquête, Fabrice Giger avait refusé de répondre à nos nombreuses questions sur le fonctionnement du groupe Humanoids et sa santé financière.

Sollicité, le service presse des Humanoïdes associés et de La Boîte à Bulles/Pictavita a refusé de répondre à nos interrogations sur le changement de nom, précisant que, « [d]ans la continuité de ces derniers mois, nous en resterons au communiqué de presse ».

Rappelons par ailleurs que la liquidation judiciaire du groupe Humanoids, aux États-Unis, s'est accompagné d'une « liquidation » des bureaux français de la maison d'édition Les Humanoïdes associés, en France.

Pourtant, comme le remarquait ActuaLitté, cette dernière poursuit ses activités, par l'intermédiaire d'autres sociétés liées à Fabrice Giger, anciennement ou nouvellement créées. La parution de la revue Métal hurlant ne s'est pas non plus interrompue, alors que les créditeurs du groupe Humanoids attendent toujours le règlement des dettes...

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com