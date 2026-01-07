Emma Buttin quitte le cabinet de Rachida Dati, sur fond de polémique

Nommée en début d'année 2024, Emma Buttin assumait le rôle de conseillère spectacle vivant, arts visuels, design, mode, métiers d'art au ministère de la Culture. Ses fonctions prendront fin à compter du 12 janvier prochain, annonce un arrêté signé par Rachida Dati et publié au Journal officiel de ce 7 janvier 2026.

Fin octobre 2025, la conseillère de Rachida Dati était en effet nommée directrice du Théâtre du Beauvaisis, à Beauvais, dans l'Oise. Un changement d'emploi qui n'allait pas sans quelques observations, de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP).

Fin novembre, celle-ci notait « que le projet envisagé par Madame Buttin est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées [au ministère de la Culture] », sous réserve de s'abstenir de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Rachida Dati et des autres membres de son cabinet, pour les trois prochaines années, mais aussi auprès des services culturels de l’ambassade de France aux États-Unis, jusqu’au 30 août 2026, et de la délégation au théâtre et aux arts associés du ministère de la Culture, pour les trois prochaines années également.

Au-delà des questions déontologiques, l'arrivée programmée d'Emma Buttin au Théâtre du Beauvaisis avait suscité des remous. Quelques semaines avant l'officialisation de la nouvelle, la présidente du comité de gestion du Théâtre du Beauvaisis, Valérie Bulard, et le vice-président Jacques Pornon démissionnaient de leurs fonctions, pour protester contre ce choix, perçu comme une perte d'indépendance alors que la structure a changé de statut, passé de scène conventionnée à scène nationale.

Ils furent bientôt suivis par 8 autres membres du comité de gestion, laissant seuls les quinze représentants des pouvoirs publics, comme le rapporte Mediapart. Le directeur sortant, Xavier Croci, dénonce une procédure de recrutement « totalement bafouée » au profit d'Emma Buttin, ce que dément le ministère de la Culture, par la voix de Christopher Miles, directeur général de la création artistique. Ce dernier, toujours auprès de Mediapart, rejette « absolument le procès en incompétence qui a été fait à Emma Buttin ».

Avant son entrée au ministère de la Culture, Emma Buttin a commencé sa carrière au sein de l'agence de production artistique ARTER avant, en 2016, d'être chargée des résidences et du développement des nouveaux projets pour la Gaîté Lyrique. Rejoignant l'ambassade de France aux États-Unis en 2019, elle y est successivement chargée du numérique, puis attachée culturelle, avant de coordonner les résidences de la Villa Albertine, entre 2021 et 2023. Elle y rencontre Gaëtan Bruel, nommé directeur de cabinet de Rachida Dati en janvier 2024...

