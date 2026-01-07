1,7 million de lecteurs de ActuaLitté en décembre 2025 : et vous ?

Allez savoir pour quelle raison les débuts d’année sont propices aux bilans des mois passés : un côté bicéphale janusien, probablement. Pas encore détachés de ce qui s’achève, on peine à se projeter dans l’avenir. Ou bien, puiser des forces dans les réussites qui insuffleront l’énergie indispensable. En ce mois de janvier, c’est bien le cas : notre média a explosé les compteurs.
Le 07/01/2026 à 16:53 par Nicolas Gary
Publié le :
07/01/2026 à 16:53
Non que l’on brandisse régulièrement des chiffres pour se satisfaire de réussites — le risque d’autocongratulation est inhérent à ce type d’exercice — mais quand le développeur (merci, Paradigme !) appelle, enthousiaste, pour un point de début d’année, on l’écoute.
Et preuve à l’appui (Google Analytics 4), sur le mois de décembre, ce sont 1,7 million de visiteurs uniques qui ont consulté les articles, chroniques, avant-parutions, enquêtes et autres joyeusetés publiées.
Et pourtant, en cette période, l’info ne manquait pas de sujets à même de mobiliser l’attention. Et pourtant, les données sont bien là pour le confirmer – et pas question d'ergoter, surtout quand le mois avait plutôt mal débuté en termes de fréquentation.
En début de mois, nous avions accumulé plus d’attention que l’an passé, mais les données restaient modestes. Une semaine de vache maigre, et soudaine, le retour de l’enthousiasme et de l’intérêt. Pas de quoi en conclure à l’efficacité de nos choix sur le long terme, mais suffisamment pour achever l’année en beauté et peut-être nous conforter dans la stratégie mise en œuvre.
D’abord, celle d’un recours limité aux réseaux sociaux avec une idée simple : bâtir notre maison sur notre terrain — dédicace à Matthieu Moreau. Ne jamais privilégier les réseaux sociaux en les alimentant des productions au détriment de notre outil. Autrement dit : un usage raisonné et raisonnable des plates-formes dites sociales…
Comment ? Eh bien, ne pas céder aux sirènes de TikTok ni Snapchat : attendre que les outils fassent leurs preuves avant de les adopter. Car il n’existe pas de solutions efficaces en cas de baisse de consultation sinon la consolidation de ses propres bases.
La newsletter quotidienne compte désormais 38.432 inscrits et son pendant hebdomadaire 69.910 avec des taux d’ouverture supérieurs à 30 %. Des accès directs, avec une éditorialisation stricte pour ne proposer que les sujets les plus significatifs aux professionnels.
2025 fut également l’occasion de mettre en œuvre de plus en plus de collaborations avec des salons, manifestations et évènements littéraires. Parcourir l’Hexagone, aller à la rencontre des acteurs qui font vivre les livres et la lecture est devenu essentiel.
Car l’ADN de ActuaLitté c’est une double hélice, avec des articles destinés aux professionnels de l’industrie autant qu’aux curieux ou au grand public. Le tout réalisé par une rédaction indépendante, revendiquant un accès gratuit pour le plus grand nombre et des outils professionnels pour fluidifier les relations au sein de l’écosystème du livre.
Lors de la rentrée littéraire, comme d’autres médias, nous accusions une diminution du trafic préoccupante : de 1,5 million de visiteurs mensuels nous étions arrivés à 1,1 million. La faute aux modèles de langage, qui mobilisent l’attention des internautes ? C’est ce que disent les données — avec ce corollaire : si Google nous renvoie moins de visiteurs, doit-on conclure que lui-même a perdu des utilisateurs ?
Sauf qu’on ne lutte pas contre l’intelligence artificielle avec des artifices ; mais avec intelligence. D’ailleurs on ne lutte pas contre des outils, parce qu’ils n’ont pas de volonté se les approprie. Desproges disait : « L’ennemi est con, il croit que c’est nous l’ennemi alors que c’est lui. »
L’IA, c’est pareil : elle pose des problématiques juridiques fondamentales, économiques et environnementales. Sauf qu’elle demeure un outil — et certains ont oublié que l’un des logiciels de correction d’orthographe très populaire traîne toujours des suspicions de violation de droit d’auteur et de pillage de bases de données… Et son usage ne dérange plus personne.
Soyons intransigeants avec ces solutions technologiques — et dans ce cas, cohérents, en limitant les usages de réseaux sociaux. Non ? La réponse nous a été donnée en décembre : plus d’investissement dans notre outil et moins dans ces acteurs a fini par payer, plus que nous ne l’imaginions.
Merci à Antoine, Hocine, Clotilde, Inès, Ewen, Clément, Galien Audrey, Mimiche, Agnès, Bernard, Cécile, Christian, Bruno, Valentine, Marie, Hassen, Christophe, Alex, Lucie, Nicolas, Faris, Anne-Charlotte, Hervé et ses camarades du bac à sable des Ensablés. Et j'espère n'avoir oublié personne : dans le cas contraire, laissez un commentaire rageur et haineux, je ferai un mea culpa des plus sincère !
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Nicolas Gary
