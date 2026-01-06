Une suite au cinéma pour La Femme de ménage, avec un tournage prévu en 2026

Porté par Sydney Sweeney, aux côtés d’Amanda Seyfried et Brandon Sklenar, le premier film s’est imposé comme l’un des succès surprises de la fin d’année. L’actrice américaine est actuellement en discussions pour reprendre son rôle de Millie Calloway, tout en poursuivant son implication en tant que productrice exécutive, révèle Deadline. Michele Morrone, qui incarnait Enzo, pourrait également être de retour.

Un succès commercial

Lionsgate souhaite maintenir la continuité artistique du projet. Paul Feig est pressenti pour revenir à la réalisation, sur un scénario signé Rebecca Sonnenshine, déjà à l’œuvre sur l’adaptation du premier film. Freida McFadden figure également parmi les producteurs exécutifs.

Sorti pendant les fêtes, La femme de ménage a généré plus de 75 millions de dollars aux États-Unis en moins de trois semaines, pour un total mondial dépassant 133 millions de dollars, alors que certaines sorties internationales se poursuivent encore. En France, L'adaptation s’impose comme l’un des grands succès du début de l’année 2026 : deuxième du dernier classement hebdomadaire, le thriller domestique cumul plus de 2,1 millions d’entrées.

Dans La femme de ménage, Sydney Sweeney incarne Millie, une jeune femme cherchant à fuir un passé trouble et acceptant un emploi de gouvernante chez un couple fortuné. Ce qui s’annonçait comme une opportunité idéale se transforme rapidement en une spirale de manipulations, de secrets et de rapports de pouvoir. Michele Morrone y interprète Enzo, le gardien du domaine, dont le rôle devient central dans la survie de l’héroïne.

La suite, Les Secrets de la femme de ménage, adaptée du deuxième roman de la série, replonge Millie dans une nouvelle maison et un nouvel environnement en apparence prometteur, mais tout aussi dangereux...

La série The Housemaid s’est vendue à plus de 12 millions d’exemplaires. Traduit dans quarante langues, le premier volume s'est vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires en France, le deuxième à 1,7 million, selon Edistat. Et l’engouement Freida McFadden ne semble pas faiblir...

