Mélissa Polonie, nouvelle pensionnaire de la Comédie-Française

Originaire des Alpes-Maritimes, Mélissa Polonie se forme au Conservatoire municipal de musique et d’art dramatique de Saint-Laurent-du-Var, avant d’obtenir une licence Arts du spectacle, option théâtre, à l’Université Côte d’Azur. En 2018, elle est dirigée par Irina Brook dans Le Songe d’une heure, présenté au Théâtre national de Nice. Elle poursuit son parcours avec la compagnie Les Collectionneurs, jouant dans une adaptation en comédie musicale d’On purge bébé de Feydeau, à Nice puis à Paris.

Après un passage au Conservatoire à rayonnement régional de Nice, elle intègre la Classe libre du Cours Florent à Paris et reçoit le Prix Olga Horstig 2023, distinction attribuée à de jeunes interprètes prometteurs. Elle rejoint ensuite la troupe du Théâtre de la Ville, où elle travaille sous la direction d’Emmanuel Demarcy-Mota, notamment dans Wanted Petula de Fabrice Melquiot en 2023, puis dans Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare en 2024, où elle interprète le rôle de Puck.

Au cinéma, Mélissa Polonie apparaît dans Anges & Cie de Vladimir Rodionov et McWalter de Simon Astier.

Elle fait ses débuts à la Comédie-Française comme artiste auxiliaire le 22 septembre 2025, en incarnant Clara dans Casse-Noisette ou le Royaume de la nuit, mis en scène par Johanna Boyé. Sa nomination comme pensionnaire marque une reconnaissance institutionnelle de son parcours et de sa polyvalence.

À LIRE - Dominique Blanc, une liberté revendiquée loin de la Comédie-Française

Pour la saison à venir, Mélissa Polonie interprétera Freya dans Bestioles de Lachlan Philpott, mis en scène par Séphora Pondi au Studio-Théâtre à partir du 22 janvier 2026. Elle chantera également dans La Ballade de Souchon, mise en scène par Françoise Gillard, au Théâtre Montparnasse à compter du 19 mars, avant d’incarner Urbain dans La Vie parisienne d’Offenbach, mise en scène par Valérie Lesort au Théâtre du Châtelet à partir du 12 juin.

Crédits photo : Comédie-Française (Calton, CC BY-SA 2.5)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com