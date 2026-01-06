Marivaux penseur. Les Raisons du cœur

On a longtemps réduit Marivaux à un postulat : celui d’un badinage élégant, d’un marivaudage spirituel mais réputé léger. Cette étiquette, forgée de son vivant, a fini par masquer ce qui fait pourtant le cœur de son œuvre : une pensée singulière, mobile, profondément incarnée. Marivaux ne pense pas contre la littérature, ni à côté d’elle, il pense par elle. Sa réflexion naît d’une disponibilité attentive au monde, selon cette « philosophie de tempérament » qui transforme le moindre objet en matière à méditation.

Ce refus du dogmatisme n’est pas une faiblesse mais une méthode. Marivaux se méfie de ceux qui prétendent expliquer l’homme en l’arrachant à ses contradictions. Sa pensée se déploie dans l’enceinte de la fiction, laboratoire où s’éprouvent les affects, les rôles sociaux, les illusions de l’amour-propre. Théâtre, romans, journaux : tout chez lui participe d’une même enquête sur le cœur humain, cette région instable où se nouent le jugement, le désir et la connaissance.

Loin de se contenter d’une observation morale, Marivaux « dialogue » avec les grands penseurs, et notamment Pascal, qu’il tenait pour l’auteur du « meilleur livre de morale qui eût jamais été écrit ». De cette connaissance naît une pensée de la finesse, attentive aux mouvements imperceptibles de l’âme, aux raisons du cœur qui échappent aux abstractions. Mais Marivaux n’est ni disciple ni imitateur : il infléchit cet héritage par le rire, par la scène, par l’attention portée aux singularités plutôt qu’aux maximes.

C’est ainsi qu’émerge une pensée en acte. Marivaux n’enseigne pas : il fait voir. Sous l’apparente légèreté de ses formes se cache une profondeur discrète, celle d’un écrivain pour qui comprendre l’homme suppose d’abord de lui donner chair.

Cet éclairage est au cœur de Marivaux penseur, publié aux éditions du CNRS, où Nicolas Fréry, maître de conférences à l’Université Gustave-Eiffel, montre avec clarté et rigueur combien la fiction marivaudienne constitue une véritable pensée du cœur, capable d’éclairer l’expérience humaine.