Un duo à la tête du Théâtre de la Cité de Toulouse

Cette nomination fait suite à la proposition d’un jury chargé d’examiner les projets de direction pour ce centre dramatique national, l’un des principaux équipements culturels dédiés au théâtre dans la métropole toulousaine.

Un binôme issu de la Comédie de Saint-Étienne

Formée à la Comédie de Saint-Étienne, Émilie Capliez intègre la troupe permanente de l’institution avant de cofonder, en 2011, avec Matthieu Cruciani - lui aussi formé dans cette école - la Compagnie The Party. Leur travail s’est construit autour d’un dialogue étroit entre théâtre, littérature et musique.

Depuis 2019, ils dirigent ensemble la Comédie de Colmar – Centre dramatique national Grand Est Alsace, où ils ont développé un projet associant mises en scène de textes classiques et contemporains, créations destinées au jeune public et productions lyriques. Leur direction s’est également distinguée par une politique de diffusion itinérante, pensée pour élargir l’accès à la création théâtrale sur l’ensemble du territoire.

Un projet placé sous le signe de l’itinérance et de l’émergence

Pour le Théâtre de la Cité, Émilie Capliez et Matthieu Cruciani proposent une direction en binôme, dans la continuité de leur expérience à Colmar. Leur projet met l’accent sur le soutien à l’émergence artistique, la circulation des œuvres et une programmation structurée autour de plusieurs formats complémentaires.

Chaque saison s’articulera notamment autour d’une création portée par l’un des directeurs, d’une création d’un artiste associé, d’un format léger, d’une création itinérante et d’une grande production coproduite avec un Théâtre national.

Un « Grand Ensemble » d’artistes associés

Le projet prévoit la constitution d’un collectif d’artistes associés baptisé « Grand Ensemble », réunissant des figures reconnues de la scène française et des artistes émergents. Parmi eux figurent Yngvild Aspeli, Baro d’evel, Jeanne Candel, Julie Duclos, Jean-Christophe Folly, Mégasuperthéatre et le club dramatique.

Ce collectif pluridisciplinaire fera dialoguer théâtre, marionnette et cirque, tout en accordant une place centrale aux écritures dramatiques contemporaines. Un temps fort dédié aux arts et aux sciences viendra compléter la programmation, en écho à l’identité scientifique et universitaire de la métropole toulousaine.

Émilie Capliez et Matthieu Cruciani succédent à Galin Stoev, à la tête du Théâtre de la Cité depuis deux mandats. La ministre de la Culture a tenu à saluer le travail « exigeant et engagé » mené par ce dernier durant ses années de direction. La prise de fonctions du nouveau binôme interviendra prochainement.

Outre le binôme finalement retenu, la sélection comprenait également les projets d’Aurélien Bory, figure de la scène toulousaine et internationale, fondateur de la compagnie 111, et de Laëtitia Guédon, metteuse en scène et directrice des Plateaux Sauvages à Paris.

Crédits photo : Théâtre de la Cité – CDN Toulouse-Occitanie (Pinpin, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

Par Hocine Bouhadjera