Avec Aurore, Nicolas Leclerc explore les dérives de la dépendance

Victime d’un AVC qui l’a laissée partiellement paralysée, Astrid, 75 ans, n’est plus en mesure de vivre seule dans son chalet perdu au cœur de la forêt jurassienne. Malgré l’insistance de sa fille Mélanie, elle refuse catégoriquement de quitter ce lieu auquel elle est viscéralement attachée. L’arrivée d’Aurore, jeune femme réservée et entièrement tournée vers les autres, semble d’abord offrir une solution inespérée à cette situation devenue inextricable.

Très vite pourtant, la présence d’Aurore s’impose. Sous des dehors effacés et dociles, elle s’insinue dans le quotidien d’Astrid, prend une place centrale et devient indispensable à la vieille femme, au point de renforcer sa dépendance. Ce lien exclusif perturbe profondément la relation entre Astrid et sa fille, tandis que des événements inquiétants commencent à se succéder.

Face à ces signaux de plus en plus troublants, Mélanie voit ses certitudes vaciller. Le comportement d’Aurore soulève des questions auxquelles personne ne semble vouloir répondre. Derrière son dévouement sans faille, ses intentions restent opaques, et la tension s’installe peu à peu, nourrie par le doute et la menace d’un basculement imminent.

Les éditions Seuil vous proposent les premières pages en avant-première :

Né en 1981 à Pontarlier, Nicolas Leclerc travaille pour la télévision. Avec Aurore, il signe son cinquième roman publié aux éditions Seuil, après Le Veilleur du lac en 2023, Toujours vivantes en 2022, Le Manteau de neige en 2021 et La Bête en cage en 2020. Son œuvre s’inscrit dans une veine de suspense psychologique où les relations humaines, la solitude et les zones d’ombre des personnages occupent une place centrale.

