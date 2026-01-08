L’enfance, l’alcool et la célébrité : Anthony Hopkins raconté par lui-même

Dans ce récit intime, Anthony Hopkins retrace une enfance difficile passée dans une petite ville industrielle du Pays de Galles, au cœur d’un monde encore bouleversé par la guerre. Élève jugé sans avenir, solitaire et peu à l’aise avec les autres, il grandit avec le sentiment d’être à part, sans perspective claire pour l’avenir. Tout bascule le jour où il découvre Hamlet sur grand écran, une révélation qui fait naître en lui le désir de devenir acteur et ouvre un chemin que rien ne semblait annoncer.

Il raconte ensuite sa formation à la Royal Academy of Dramatic Art, où la rencontre avec Laurence Olivier joue un rôle décisif. De ses débuts sur scène à ses grandes incarnations au cinéma, dont le terrifiant Hannibal Lecter, il évoque les rôles qui ont façonné sa légende et son rapport exigeant au métier d’acteur.

Mais le succès ne gomme pas les failles intimes : l’alcoolisme, la peur de l’intimité et la difficulté à se livrer aux autres traversent son parcours et menacent à plusieurs reprises de tout faire vaciller.

Ces mémoires dessinent ainsi le portrait d’un homme complexe, partagé entre une discipline de fer sur scène et une grande fragilité intérieure. Au fil des pages, Anthony Hopkins livre une réflexion lucide sur la célébrité, la création et la possibilité de se reconstruire, offrant un témoignage profondément humain, enrichi de nombreuses photographies inédites.

Les éditions Flammarion vous proposent les premières pages en avant-première :

Sir Philip Anthony Hopkins est l’un des acteurs britanniques les plus reconnus de sa génération. Formé au théâtre, il débute sa carrière sous la direction de Laurence Olivier avant de s’imposer progressivement au cinéma grâce à des rôles exigeants et souvent marquants. Sa filmographie, qui s’étend sur plusieurs décennies, témoigne d’une rare longévité et d’une capacité constante à se renouveler.

Il a marqué le public et la critique par des performances devenues emblématiques dans des films tels que Le Silence des agneaux, Les Vestiges du jour, Thor ou The Father. Son travail lui a valu de nombreuses distinctions majeures, confirmant sa place centrale dans l’histoire du cinéma contemporain. Installé aujourd’hui à Los Angeles avec son épouse, Anthony Hopkins continue de tourner et de collaborer avec des réalisateurs de premier plan.

