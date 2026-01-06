Prix Marguerite-Duras : la sélection 2026 dévoilée

La sélection du Prix Marguerite-Duras 2026 :

Maren Sell, Tout est là, Grasset

Pauline Delabroy-Allard, L’Immontrable, Julliard

Ghislaine Durant, Un amour infini, Albin Michel

Jean-Luc Outers, Le commencement, l’éternité, Les Impressions nouvelles

Hadrien Laroche, La mort clandestine, Le Seuil

David Thomas, Un frère, L'Olivier

Léonor de Récondo, Marcher dans tes pas, L’Iconoclaste

Bernadette Costa-Prades, Le dernier été d’Anna Magnani, Arléa

Fanny Ardant, Ne crains pas le bruit de mes ailes, Séléna Éditions

Le jury du Prix Marguerite-Duras est présidé par Alain Vircondet. Il réunit cette année Gilles Costaz, Colette Fellous, Claire Fercak, Fabienne Jacob, Joëlle Pages-Pindon, Jocelyne Sauvard, Tiffany Tavernier et Philippe Vilain.

Les présidents d’honneur du prix sont Jean Mascolo, Sylvie Germain et Chantal Thomas, de l’Académie.

Lors de la 22e édition, le Prix Marguerite-Duras avait été attribué à Fabienne Périneau pour Oser sortir et crier, publié aux éditions Récamier.

Crédits photo : Marguerite Duras en 1952 (Gallica)

Par Hocine Bouhadjera

