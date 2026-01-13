À Marseille, des livres de montagne et de nature pensés pour les enfants

La maison d’édition annonce le lancement de Chemin des Crêtes jeunesse, une nouvelle collection destinée aux 7–11 ans, pensée autour de la nature, de l’exploration et des activités en extérieur. Quatre titres par an sont prévus, avec une ambition claire : transmettre le goût de l’aventure dès le plus jeune âge.

D’une passion personnelle à un projet éditorial

À l’origine, il y a une trajectoire intime, presque évidente : « J’ai créé les Éditions du Chemin des Crêtes il y a quinze ans, à Marseille, autour des activités que je pratique et qui me passionnent », explique le fondateur, Tristan Duchet. Puis vient un déclic, inattendu et familial : « Il y a trois ans, quand ma fille a commencé à savoir lire, cela a été une évidence. J’ai eu envie de faire des livres qui puissent l’intéresser, stimuler sa curiosité et son imagination. »

Un moment précis cristallise cette envie : le départ du Vendée Globe, regardé à deux. La fascination de l’enfant pour Samantha Davies ouvre une porte. Une BD jeunesse naît de cette rencontre, consacrée à la navigatrice et à la course autour du monde. Le premier pas vers un catalogue jeunesse assumé.

Deux premiers livres pour explorer le monde… sans l’édulcorer

Pour cette fin d’année 2025, en novembre, deux ouvrages ont inauguré la collection. D’un côté, Montagnes géantes — Histoires et secrets des plus hauts sommets du monde (et comment les gravir).

Un album documentaire qui invite les jeunes lecteurs à parcourir les sommets emblématiques de chaque continent, à découvrir leur histoire, leurs premières ascensions, mais aussi les cultures qui vivent à leurs pieds : « Le projet a immédiatement résonné avec notre ligne éditoriale », confie l’éditeur, évoquant « un magnifique album » pensé comme une porte ouverte sur le monde.

De l’autre, Quand la Terre s’énerve !, consacré aux volcans, tremblements de terre, cyclones, tsunamis ou avalanches. Un sujet potentiellement anxiogène, abordé avec une attention particulière : « Dès le début, la question a été de ne pas faire un livre qui fasse peur », précise-t-il.

Le choix des mots compte : ici, il est question de phénomènes naturels exceptionnels, pas de catastrophes. « Les enfants ont surtout peur de ce qu’ils ne comprennent pas. Une fois qu’ils savent comment ça fonctionne, la crainte recule très vite. »

Faire confiance à l’intelligence des jeunes lecteurs

Pas de simplification excessive, ni de dramatisation inutile. La ligne est claire : expliquer, contextualiser, éveiller. « L’idée, c’est de faire confiance à leur curiosité », insiste l’éditeur. Une manière de considérer les enfants comme de véritables lecteurs, capables de saisir la complexité du monde — à condition qu’on leur parle franchement.

Cette exigence pédagogique traverse l’ensemble du projet. Elle explique également l’attention portée aux enseignants, bibliothécaires et médiateurs du livre jeunesse, à qui la maison espère s’adresser durablement. « C’est un beau défi pour nous. Il va falloir apprendre, rencontrer de nouvelles personnes… mais c’est aussi tout le charme de ce métier. »

Lire, puis sortir explorer

Au-delà des livres, c’est une certaine idée de l’enfance qui se dessine : active, curieuse, tournée vers l’extérieur : « Notre souhait, c’est de faire de beaux livres qui donnent envie de lire, puis d’aller explorer la nature », résume le fondateur. Une conviction assumée : lecture et activités de plein air peuvent devenir des repères solides à l’adolescence, face à l’omniprésence des écrans.

La collection ne compte d’ailleurs pas s’enfermer dans un seul format. Des guides pratiques sont déjà annoncés pour le printemps, autour de l’exploration et de l’école en forêt, Le guide des jeunes aventuriers — Explorer — observer — s'amuser — apprendre et L’école en forêt - 100 activités pédagogiques et ludiques en plein air.

Et à l’automne, place à la fiction : Prašina, un roman d’aventure tchèque mêlant science-fiction et fantastique, situé dans un quartier mystérieux de Prague ; « On est super excités par ce projet », glisse l’éditeur, assumant le choix de conserver le titre original pour sa sonorité énigmatique.

Pour accompagner ce virage, les Éditions du Chemin des Crêtes multiplient les échanges professionnels. La maison a récemment rejoint Jedi Sud, un collectif d’éditeurs jeunesse de la région Sud, et participera à plusieurs rendez-vous clés du secteur, dont une matinée professionnelle à Lyon et les grands salons parisiens.

Quinze ans après sa création, la maison marseillaise poursuit ainsi son chemin, crêtes toujours en vue, avec une nouvelle génération de lecteurs en ligne de mire. Et une même boussole : raconter le monde pour donner envie d’y mettre les pieds.

Crédit image : Éditions du Chemin des Crêtes

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com