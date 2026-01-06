La maison de Michel Butor à Lucinges obtient le label Maisons des illustres

Créé le 13 septembre 2011, le label « Maisons des illustres » distingue des lieux ouverts au public qui conservent et transmettent la mémoire de femmes et d’hommes ayant marqué l’histoire politique, scientifique, sociale ou culturelle de la France.

Maisons, appartements, ateliers ou domaines, ces lieux permettent une rencontre directe avec la création, à l’endroit même où elle s’est pensée et élaborée. Le label garantit également un programme culturel de qualité, une ouverture régulière au public et l’absence de finalité essentiellement commerciale.

Au-delà de la reconnaissance symbolique, le label constitue un levier de visibilité, de légitimité et de structuration, facilitant l’inscription de ces sites dans des réseaux patrimoniaux et culturels, l’accès à des partenariats institutionnels et le développement de projets artistiques et pédagogiques.

Un lieu de vie et de création choisi par Michel Butor

C’est à Lucinges, en Haute-Savoie, que Michel Butor choisit de s’installer à la fin des années 1980, alors qu’il enseigne à l’Université de Genève. En 1989, l’écrivain acquiert une ancienne école tenue par des religieuses, légèrement en retrait de la place du village, en lisière de forêt. Imposante et isolée, la bâtisse offre un cadre propice au travail et à la réflexion, tout en se situant à la frontière de trois pays, une géographie qui fait écho au parcours international de l’auteur.

Après avoir voyagé et enseigné au Caire, Michel Butor fait de Lucinges son port d’attache. Il baptise la maison « À l’Écart », un nom qui résume à la fois son rapport au monde et sa manière de créer : à distance des centres, mais jamais coupé des circulations artistiques et intellectuelles. Entre 1989 et 2016, la maison devient un lieu de création intense, marqué par de nombreuses collaborations avec des artistes plasticiens, musiciens et poètes.

Dans un extrait du poème Retour à Lucinges, il évoque cette relation intime au lieu : « Les rues d’un pays fabuleux bruissent encore dans ma tête, les heures y galopent comme un troupeau de chevaux fous en Mongolie… »

De la maison privée à la maison d’écrivain

Après le décès de Michel Butor en août 2016, la maison est mise en vente. En octobre 2017, Annemasse Agglomération décide de s’en porter acquéreur afin de préserver le lieu et de le transformer en maison d’écrivain, à la fois espace de visite et résidence d’artistes. Une campagne de financement participatif, complétée par le soutien de l’État et du mécénat privé, permet d’acquérir le bureau de l’écrivain ainsi que l’ensemble de sa bibliothèque.

La Maison Michel Butor est représentée au sein de la Fédération nationale des maisons d’écrivain & des patrimoines littéraires depuis le 22 janvier 2021, affirmant son inscription dans un réseau national dédié à la valorisation des patrimoines littéraires.

Une maison ouverte au public

Ouverte au public depuis le 10 octobre 2020, la maison d’écrivain Michel Butor entend poursuivre une double mission : la transmission de l’œuvre et l’accueil de la création contemporaine. Le bureau de l’auteur a été conservé intact, tandis qu’un espace muséographique consacré à son parcours et à son travail a été aménagé au rez-de-chaussée. Ces espaces sont accessibles uniquement dans le cadre de visites accompagnées.

Les visites sont proposées chaque premier samedi du mois à 16h, ou sur réservation, au tarif de 3 euros par personne. Le point de rendez-vous est fixé au Manoir des livres, 91 chemin du Château à Lucinges.

Restaurations, soutiens et engagement collectif

Entre octobre 2019 et septembre 2020, des travaux de réfection ont été menés avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, du département de la Haute-Savoie et de partenaires privés. La DRAC, la Fondation du Crédit Agricole et une campagne de financement participatif ont également contribué à l’acquisition du bureau de l’écrivain, comprenant œuvres d’art et livres. Les résidences d’artistes organisées dans la maison bénéficient du soutien du Conseil Savoie Mont-Blanc.

La campagne de financement participatif menée entre février et mars 2018 a permis de collecter 16.115 euros, grâce à l’engagement de très nombreux contributeurs, témoignant de l’attachement collectif à la mémoire et à l’œuvre de Michel Butor.

Archipel Butor est un équipement culturel et patrimonial construit autour de l’œuvre et de l’héritage de l’écrivain Michel Butor. Il réunit trois « îlots » ou lieux complémentaires ouverts au public : le Manoir des livres (bibliothèque patrimoniale dédiée aux livres d’artiste et à la poésie), la maison d’écrivain de Michel Butor et une bibliothèque de lecture publique. Une visite du bureau de l'écrivain, conservé en l’état, est disponible ici.

L’Archipel Butor vise à mettre en valeur les livres d’artiste et l’œuvre de l'auteur, ainsi qu’à promouvoir l’accès à la culture sous différentes formes. Le Manoir des livres accueille des expositions temporaires, des ateliers, des rencontres et autres événements culturels, tandis que la maison de Michel Butor permet au public de pénétrer dans l’univers intime de l’écrivain. Le lieu propose aussi des résidences d’artistes et des programmes d’animations pour tous les publics.

Une reconnaissance symbolique

Michel Butor (1926-2016) est l’une des figures majeures de la littérature française du XXᵉ siècle. Associé au Nouveau Roman, il s’impose dès les années 1950 avec L’Emploi du temps puis surtout La Modification (1957), roman qui marque durablement par son usage du « vous » et sa réflexion sur le temps, l’espace et la conscience.

Son œuvre romanesque, rapidement reconnue, s’inscrit dans une volonté de renouveler les formes narratives et de rompre avec le roman psychologique traditionnel, sans jamais se réduire à une école ou à une théorie figée.

Au fil des décennies, Michel Butor n’a cessé d’élargir son champ d’expérimentation. Poète, essayiste, critique, enseignant et voyageur, il a multiplié les collaborations avec des artistes plasticiens, des musiciens et des éditeurs, faisant du livre un espace de dialogue entre les arts.

Son travail, profondément marqué par le déplacement, la géographie et la mémoire, se caractérise par une curiosité formelle constante et un refus des frontières disciplinaires.

Crédits photo : Michel Butor (à gauche) et Roger-Michel Allemand (Ninarichard, CC BY-SA 4.0)

