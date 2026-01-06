Le site Anna’s Archive frappé par une suspension soudaine

L’affaire intervient dans un contexte de pressions juridiques récurrentes visant ce type de bibliothèques parallèles, au croisement de la diffusion du savoir, des problématiques de droit d’auteur, et des usages numériques contemporains.

Anna’s Archive a été lancé à l’automne 2022, quelques jours après la saisie de plusieurs noms de domaine du site Z-Library par le département américain de la Justice. L’objectif affiché était de garantir la continuité d’accès à des livres, articles et autres textes numériques, parfois difficiles à obtenir par les circuits traditionnels. Le site fonctionne comme une bibliothèque de l’ombre, mais aussi comme un moteur de recherche permettant d’explorer d’autres collections similaires.

Contrairement à une bibliothèque classique, Anna’s Archive ne stocke pas nécessairement tous les contenus qu’il référence. Il s’appuie largement sur des copies existantes, hébergées ailleurs, et sur des systèmes de partage de fichiers appelés « torrent ». Cette architecture distribuée lui permet de rester accessible malgré les blocages ponctuels, tout en compliquant l’identification d’un point unique de contrôle.

Au fil du temps, la plateforme a trouvé un public varié, allant de lecteurs à la recherche d’ouvrages introuvables à des chercheurs et développeurs. Ses bases de données ont notamment été utilisées pour l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle, ce qui a contribué à accroître sa visibilité et, indirectement, l’attention des ayants droit.

Une suspension de domaine inhabituelle

Début janvier 2026, le domaine principal annas-archive.org est devenu inaccessible dans le monde entier. Son statut a été modifié en « serverHold », une mesure qui empêche un nom de domaine de fonctionner sur le système mondial d’adresses internet. Selon l’organisme de régulation ICANN, ce statut signifie que le domaine n’est plus activé et ne peut plus être résolu par les serveurs.

Ce type de suspension est généralement décidé par le registre qui gère l’extension concernée. Dans le cas du « .org », il s’agit du Public Interest Registry (PIR), une organisation à but non lucratif américaine. Historiquement, le PIR s’est montré réticent à suspendre des domaines sans décision judiciaire explicite, y compris dans des affaires très médiatisées.

Interrogé par plusieurs médias spécialisés, le PIR s’est refusé à tout commentaire sur les raisons de cette décision. Le bureau d’enregistrement du site, la société Tucows, a indiqué de son côté que seule l’autorité du registre pouvait imposer un tel statut, et qu’elle n’avait reçu aucune information préalable à ce sujet.

Les responsables du site prennent la parole

Face aux interrogations, l’équipe d’Anna’s Archive a réagi publiquement via un message publié sur Reddit.

Capture d’écran traduite du message d’Anna’s Archive sur Reddit.

Dans ce message, les responsables insistent sur le caractère récurrent de ce type de mesures à l’encontre des bibliothèques parallèles. Ils soulignent également que le site reste accessible par d’autres extensions, et renvoient les utilisateurs vers des sources publiques pour obtenir les adresses à jour. La communication se conclut par un appel aux dons, présenté comme nécessaire pour maintenir l’infrastructure.

Cette prise de parole vise aussi à dissiper un soupçon apparu récemment. Deux semaines avant la suspension, Anna’s Archive avait annoncé la constitution d’une archive de près de 300 téraoctets de musique issue de Spotify, une initiative très médiatisée qui a pu laisser penser à un lien direct avec la mesure prise contre le domaine.

Un contexte juridique déjà chargé

La suspension du domaine intervient alors qu’Anna’s Archive fait face à plusieurs contentieux. Le plus notable est une action en justice intentée par l’OCLC, une organisation qui gère le catalogue mondial WorldCat pour le compte de bibliothèques. L’OCLC accuse le site d’avoir collecté illégalement des données issues de son catalogue, représentant plusieurs téraoctets d’informations.

Dans une procédure déposée en novembre, l’OCLC a demandé une injonction permanente visant à empêcher toute nouvelle collecte ou diffusion de ces données, ainsi que la suppression des copies existantes. L’organisation espère qu’une telle décision pourrait inciter des intermédiaires techniques, comme les hébergeurs ou les registres de noms de domaine, à agir. À ce stade, le tribunal ne s’est pas encore prononcé.

Par ailleurs, Anna’s Archive a déjà été bloqué dans plusieurs pays et a perdu par le passé d’autres noms de domaine. Ces précédents expliquent en partie la stratégie du site, qui multiplie les adresses alternatives afin de rester accessible malgré les pressions.

Entre accès au savoir et conflits de droits

Au-delà de l’aspect technique, l’affaire illustre les tensions persistantes autour de la diffusion des œuvres écrites à l’ère numérique. Pour ses défenseurs, Anna’s Archive répond à un besoin d’accès à la connaissance, notamment pour des lecteurs éloignés des réseaux institutionnels. Pour les ayants droit et certaines institutions, il s’agit avant tout d’une mise à disposition non autorisée d’œuvres protégées.

La suspension du domaine annas-archive.org ne signe donc pas la disparition du site, mais marque une nouvelle étape dans un affrontement ancien. Elle pose aussi la question du rôle des acteurs intermédiaires d’internet, comme les registres de noms de domaine, dans l’équilibre entre respect du droit et circulation des textes.

