Lyon : le maire veut transformer la Part-Dieu en “bibliothèque la plus créative d’Europe

Dans la présentation faite par l’équipe du candidat, la Part-Dieu — décrite comme la « deuxième bibliothèque municipale de France » — serait devenue inadaptée aux usages culturels et numériques. Elle aurait pourtant atteint en 2025 un niveau de fréquentation inédit : plus de 130.000 inscrits, 4,1 millions de prêts et 52.000 visiteurs pour l’exposition Entre Rave et Réalités, rappelle Lyon Mag.

Pour situer le poids du site, la Ville de Lyon présente la Part-Dieu comme le pôle central du réseau : 27.290 m², plus d’un million de visiteurs par an, et plus de 3,2 millions de documents conservés entre salles et magasins.

Extension, nouveaux usages, et équipements annoncés

Le projet, révélé par Le Progrès, prévoit une rénovation complète du bâtiment, une extension de plus de 4000 m² et une refonte des usages. L’équipement serait pensé comme un lieu de culture, citoyenneté et débat, avec notamment des studios d’enregistrement, un club de jeux vidéo, un espace cinéma, une agora pour les échanges publics, et une maison de l’égalité tournée vers la lutte contre les discriminations et la valorisation des mémoires minoritaires.

« Nous voulons une bibliothèque qui rende fiers les Lyonnais, autant qu’elle permet leur émancipation culturelle », assure Grégory Doucet, en défendant la culture comme un service public essentiel dans un contexte de montée des inégalités et de défiance envers l’information.

Un volet « éducation aux médias, numérique et IA »

Autre axe mis en avant : la création d’un parcours d’éducation aux médias, au numérique et à l’intelligence artificielle, avec l’objectif que chaque enfant scolarisé à Lyon en bénéficie au moins une fois durant sa scolarité. Des horaires élargis en soirée et le week-end sont également évoqués.

Sur le plan technique, la rénovation vise la mise en accessibilité totale, le désamiantage et une rénovation énergétique qualifiée d’ambitieuse, la Part-Dieu étant présentée comme l’un des sites les plus énergivores de la Ville.

Ces enjeux d’obsolescence ne sont pas nouveaux : un schéma directeur de réhabilitation a été élaboré dès 2015, et la Ville a relancé en 2021 une réflexion sur la réhabilitation du bâtiment.

Un calendrier qui dépasse largement le prochain mandat

Le calendrier annoncé s’inscrit dans le temps long : l’élaboration du programme est prévue entre 2026 et 2027, avec un démarrage des travaux envisagé en 2031, pour une livraison à l’horizon 2036. La Part-Dieu est, rappelons-le, une bibliothèque née avec le quartier : l’aménagement du site débute en mai 1972 et l’équipement est inauguré le 6 décembre 1972.

Présentée comme le « projet phare du prochain mandat », cette transformation interroge les médias locaux sur sa capacité à peser sur la dynamique électorale du maire sortant.

Une mairie disputée

Face au maire sortant EELV, dans la dernière ligne droite vers les municipales lyonnaises, Jean-Michel Aulas s’impose en effet comme l’une des figures centrales de la campagne. Donné favori, l’ancien président de l’OL avance sous la bannière « Cœur lyonnais », se présente comme le candidat « de la société civile », et fédère un large arc de soutiens allant de LR aux macronistes, en passant par Horizons, tout en promettant de ne pas percevoir d’indemnité s’il est élu.

L’enjeu dépasse toutefois la seule mairie. L’élection municipale est étroitement liée à celle de la Métropole de Lyon, qui concentre l’essentiel des compétences stratégiques et un budget de plusieurs milliards d’euros. Pour reprendre ces deux leviers, la droite et le centre tentent de constituer un « ticket » Ville–Métropole : Jean-Michel Aulas se positionne pour la mairie sous la bannière « Cœur lyonnais », tandis que Véronique Sarselli est désignée cheffe de file pour la Métropole face au président écologiste Bruno Bernard.

Sur le fond, les lignes de fracture sont nettes, notamment sur le logement. Jean-Michel Aulas s’oppose à l’encadrement des loyers et plaide pour redonner davantage de marges de manœuvre au privé, quand la majorité écologiste, elle, défend la régulation du marché.

De son côté, la gauche organise sa riposte pour conserver la Ville de Lyon, en affichant des soutiens politiques, parmi lesquels celui de l’ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem en faveur de Grégory Doucet.

Crédits photo : Bibliothèque municipale de Lyon - Part-Dieu, 2022, Benoît Prieur (CC0 1.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com