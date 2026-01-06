Après Parasyte, Historie de Hitoshi Iwaaki arrive en animation

Publié depuis plus de vingt ans, Historie est un manga seinen de fiction historique signé Hitoshi Iwaaki. Il se déroule dans la Grèce antique et retrace le parcours d’Eumène de Cardia, futur secrétaire puis général d’Alexandre le Grand.

Réduit en esclavage, le personnage connaît une rupture fondatrice qui redéfinit son rapport au monde, à la violence et à son propre avenir. Plutôt que la force brute, il s’oriente vers la ruse, la stratégie et l’intelligence politique pour survivre et s’imposer.

Prépubliée depuis janvier 2003 par l’éditeur Kōdansha dans le magazine Afternoon, la série compte douze tomes au 21 juin 2024. Historie n’a, à ce jour, pas fait l’objet d’une édition française

L’annonce de l’adaptation animée, faite le 1er janvier 2026, s’est accompagnée d’une bande-annonce offrant un premier aperçu du projet. La production a été confiée à LIDENFILMS, un studio déjà connu pour des séries telles que Tokyo Revengers et Goblin Slayer. À ce stade, aucune information n’a été communiquée concernant le format exact de l’anime ni sa date de diffusion.

Avant Historie, Hitoshi Iwaaki s’était imposé auprès du grand public avec Parasyte, dont l’adaptation animée par Madhouse a rencontré un large succès.

