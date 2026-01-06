Le poète Saint-John Perse raconté en BD : une exposition à Aix-en-Provence

Poète, diplomate, exilé, prix Nobel. La vie de Saint-John Perse semble refuser toute réduction. Un « personnage romanesque », presque plus proche du héros de fiction que de la figure académique figée dans les manuels.

C’est précisément cette dimension narrative que l’exposition Saint-John Perse d’Atlantique entend explorer. Non pas par l’essai ou la conférence, mais par l’image séquentielle. La bande dessinée, ici, devient un langage à part entière pour retracer un destin « incroyable », fait de voyages, de ruptures et de recommencements.

La bande dessinée comme outil de révélation

L’exposition repose sur une idée simple, mais exigeante : confier la figure de Saint-John Perse à des auteurs et autrices de BD, invités à en proposer leur lecture graphique. Le communiqué évoque ainsi « 7 illustrateurs et illustratrices BD » offrant « une plongée inédite dans la vie et l’œuvre de l’aventurier-poète ».

(c)Oriane Lassus editions Cambourakis

Cette approche revendique une accessibilité assumée : « Une narration graphique vivante et accessible à tous. » Une manière de déplacer le regard, sans l’appauvrir. La BD ne sert pas d’illustration secondaire : elle structure le récit.

Archives, documents, objets : un dialogue assumé

L’un des points saillants du projet tient dans la confrontation entre création contemporaine et patrimoine. L’exposition ne se limite pas aux planches dessinées. Elle intègre « de nombreux documents et objets originaux ayant appartenu à l’aventurier-poète ».

Ce choix crée, « un dialogue inédit avec les archives de la Fondation Saint-John Perse ». Manuscrits, correspondances, objets : le matériau historique n’est pas relégué en arrière-plan, mais mis en regard des interprétations graphiques.

L’événement repose sur une collaboration élargie. Fondation Saint-John Perse, éditions Cambourakis, Rencontres du 9e Art, Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

La Fondation conserve « l’ensemble des archives léguées à la ville d’Aix-en-Provence » et accueille chercheurs, artistes et expositions. Les Rencontres du 9e Art, de leur côté, sont décrites comme un pôle actif de la BD, organisant festivals, expositions et résidences tout au long de l’année.

L’album BD Saint-John Perse d’Atlantique est déjà disponible, en librairie, aux éditions Cambourakis.

Crédit image : Oriane Lassus editions Cambourakis

