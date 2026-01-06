Le prix littéraire des enseignants de Créteil lance sa cinquième édition

L’installation du jury se déroulera en présence du recteur de l’académie de Créteil, Jean-François Chanet. Elle constituera le point de départ officiel de l’édition 2026 du prix littéraire des enseignants. Les dix romans retenus dans la sélection annuelle seront dévoilés à cette occasion.

La présidence du jury est assurée cette année par Anthony Passeron. L’écrivain proposera une lecture d’un extrait de son dernier roman, Jacky, suivie d’un temps de questions-réponses avec les membres du jury. Cette première rencontre posera le cadre des travaux à venir.

Le jury est composé de 36 enseignants représentant la diversité des disciplines et des niveaux, de la maternelle au lycée. Chaque édition est présidée par un enseignant ou ancien enseignant également engagé dans l’écriture littéraire. Le prix s’appuie également sur trois partenaires institutionnels et culturels.

Un calendrier précis jusqu’à la remise du prix

Après l’installation du jury le mercredi 7 janvier, des réunions départementales sont programmées le mercredi 18 février puis le mercredi 25 mars. Ces rencontres permettront aux jurés d’échanger autour des romans en lice et d’avancer dans leur lecture collective.

Une rencontre entre les écrivains sélectionnés et les membres du jury est prévue le mercredi 8 avril. Cette étape s’inscrit dans le processus de discussion et d’analyse des œuvres en compétition. Elle précède la phase finale de sélection.

Les délibérations du jury auront lieu le mercredi 20 mai. Elles aboutiront à la désignation du roman lauréat. La date de la remise du prix sera annoncée ultérieurement, à l’issue des délibérations.

L'année dernière, la lauréate était Anaëlle Jonah pour son roman Danse avec tes chaînes (Fayard).

