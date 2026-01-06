Le prix littéraire des enseignants de Créteil lance sa cinquième édition

Le jury du Prix littéraire des enseignants de l’académie de Créteil sera installé mercredi 7 janvier 2026 au lycée polyvalent Antoine-de-Saint-Exupéry, à Créteil, sous la présidence de l’écrivain Anthony Passeron. Cette installation marquera l’annonce des dix romans francophones en compétition. Une lecture d’un extrait de Jacky et un échange avec les membres du jury sont prévus. L’événement ouvre la cinquième édition de ce prix destiné aux enseignants de l’académie.
L’installation du jury se déroulera en présence du recteur de l’académie de Créteil, Jean-François Chanet. Elle constituera le point de départ officiel de l’édition 2026 du prix littéraire des enseignants. Les dix romans retenus dans la sélection annuelle seront dévoilés à cette occasion.
La présidence du jury est assurée cette année par Anthony Passeron. L’écrivain proposera une lecture d’un extrait de son dernier roman, Jacky, suivie d’un temps de questions-réponses avec les membres du jury. Cette première rencontre posera le cadre des travaux à venir.
Le jury est composé de 36 enseignants représentant la diversité des disciplines et des niveaux, de la maternelle au lycée. Chaque édition est présidée par un enseignant ou ancien enseignant également engagé dans l’écriture littéraire. Le prix s’appuie également sur trois partenaires institutionnels et culturels.
Après l’installation du jury le mercredi 7 janvier, des réunions départementales sont programmées le mercredi 18 février puis le mercredi 25 mars. Ces rencontres permettront aux jurés d’échanger autour des romans en lice et d’avancer dans leur lecture collective.
Une rencontre entre les écrivains sélectionnés et les membres du jury est prévue le mercredi 8 avril. Cette étape s’inscrit dans le processus de discussion et d’analyse des œuvres en compétition. Elle précède la phase finale de sélection.
Les délibérations du jury auront lieu le mercredi 20 mai. Elles aboutiront à la désignation du roman lauréat. La date de la remise du prix sera annoncée ultérieurement, à l’issue des délibérations.
L'année dernière, la lauréate était Anaëlle Jonah pour son roman Danse avec tes chaînes (Fayard).
Crédits illustration : Prix littéraire des enseignants de l’académie de Créteil
