Bibliothèque de Genève : le programme culturel de janvier à juin 2026

Les activités se tiennent aux Bastions, à La Musicale (Promenade des Bastions 8, premier étage de la Maison des arts du Grütli, 1205 Genève), aux Délices (Rue des Délices 25, 1203 Genève) ainsi qu’à la Maison de l’Histoire de l’Université de Genève.

Les Quatre Saisons de La Musicale

La Musicale propose quatre rendez-vous gratuits à destination des mélomanes en quête d’évasion. Cette saison met à l’honneur la place et les voix des femmes dans la musique. Les concerts ont lieu à 19h et durent une heure.

Le jeudi 23 avril, La Compagnie Femmeuse présente un programme de musique contemporaine avec Carolina Ferencz (chant), Charlotte Orcel (violon), Anna Ozdemir (violoncelle) et Florie Jeanne Riva (piano). Le concert propose une réinterprétation d’œuvres de compositrices d’hier et d’aujourd’hui, de Lili Boulanger à Cathy Berberian, mettant en lumière la richesse et la diversité de la création féminine.

Le samedi 20 juin, La Musicale ouvre ses portes à l’occasion de la Fête de la musique. Le programme des concerts et les horaires seront annoncés en juin 2026 sur le site bge-geneve.ch.

Expositions

Jusqu’au 31 janvier 2026, l’exposition Mobilités. Enquêtes photographiques genevoises est présentée à l’Espace Ami Lullin, aux Bastions. Visible du lundi au vendredi de 11h à 18h, jusqu’à 20h le jeudi, et le samedi de 11h à 16h45, elle réunit les travaux des lauréates 2019, 2020 et 2021 de l’enquête photographique genevoise sur le thème de la mobilité. L’exposition est organisée par le Centre de la photographie Genève en partenariat avec la Bibliothèque de Genève.

Du 16 mars au 17 octobre 2026, Cafés genevois : la vie même est présentée dans le Couloir des coups d’œil, aux Bastions. L’exposition est accessible du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h.

À la fin des années 1970, le poète Georges Haldas et la photographe Dany Gignoux ont chroniqué les cafés de Genève. Par les mots et par l’image, une émotion se dit, une rencontre se cristallise, un rapport au temps se joue. Le poète et la photographe se rejoignent dans leur capacité à transfigurer le monde, invitant le public à plonger dans « la vie même ».

Des visites guidées d’une durée d’une heure, tout public dès 12 ans, sont proposées.

Aux Bastions, La Bibliothèque de Genève à travers le temps est programmée le jeudi 15 janvier à 12h15, le jeudi 19 mars à 18h et le vendredi 8 mai à 12h15. Aux Délices, Voltaire, artisan des Lumières est proposée le vendredi 13 février à 12h15 et le vendredi 19 juin à 12h15. La visite Voltaire dans la rue : quelle image des Lumières ? a lieu le vendredi 24 avril à 12h15.

Des visites guidées des quatre sites de la Bibliothèque de Genève (Bastions, Centre d’iconographie, La Musicale, Les Délices) sont organisées sur demande pour les groupes et les scolaires. Les informations sont disponibles sur bge-geneve.ch/visites.

16–18 des Humanités numériques

Organisé par la Bibliothèque de Genève et la Chaire des Humanités numériques de l’Université de Genève, le programme 16–18 des Humanités numériques explore l’impact du numérique dans les sciences humaines. Il présente des projets en histoire, art, philosophie, musicologie, linguistique et littérature. Les conférences ont lieu aux Bastions à 16h15. Elles durent une heure et sont suivies d’un moment d’échange.

Le mardi 3 février, La microhistoire par les images (Paris, 1750–1950) est présentée par Charlotte Duvette (École nationale supérieure d’architecture de Bretagne) et Paul Kervegan (École nationale des ponts et chaussées). Le quartier Richelieu, à Paris, est étudié comme reflet de l’évolution urbaine du XIXe siècle à travers une approche numérique.

Le mardi 31 mars, Isabelle Marthot-Santaniello (Université de Bâle) proposera par ailleurs une conférence sur l’étude des écritures anciennes. La vision par ordinateur y est présentée comme un outil renouvelant la paléographie, avec un focus sur les avancées autour des papyrus grecs.

Le mardi 12 mai, Crimes et châtiments est présenté par Élodie Paupe et Jean-Claude Rebetez (Fondation des Archives de l’ancien Évêché de Bâle). Le projet met en valeur des archives criminelles de l’Ancien Régime grâce à une plateforme de transcription numérique.

Les Jeudis midi de l’affiche

Ces rencontres valorisent la collection de la Bibliothèque de Genève et la création graphique régionale. Elles se tiennent aux Bastions à 12h15, durent 45 minutes et sont suivies d’un moment d’échange.

Le jeudi 22 janvier, Anna Haas propose une lecture en anglais et une conférence en anglais. Basée à Fribourg, elle combine illustration, design éditorial et identité visuelle, enseigne, édite et initie des projets culturels et numériques. Le jeudi 12 février, Niels Wehrspann, graphiste basé à Lausanne, présente un parcours naviguant entre engagement politique et mandats dans le monde de la culture.

Le jeudi 7 mai, Maurane Zaugg, graphiste genevoise indépendante, évoque son travail autour des techniques d’impression et de projets artistiques, culturels et politiques. Le jeudi 4 juin, Superposition est présenté par la Bibliothèque de Genève et Stéphane Pecorini. Du graphisme des squats aux festivals et musées, Vincent Schambacher y explore la superposition des médias et des textes.

Les Rencontres des Délices

Par ailleurs, quatre rencontres sont proposées pour penser les violences politiques et collectives d’hier et d’aujourd’hui, ainsi que les manières d’y faire face. Le cycle est organisé par la Bibliothèque de Genève et la Maison de l’Histoire de l’Université de Genève. Les rencontres ont lieu aux Délices à 18h30, durent une heure et sont modérées par Alexis Favre, journaliste à la RTS. Elles sont proposées en partenariat avec la Haute école de musique, dont les étudiantes et étudiants assurent un accueil musical à 18h.

Le jeudi 29 janvier, L’iconoclasme : détruire pour marquer l’histoire réunit Patrick Michel et Christian Grosse (Université de Lausanne). La rencontre interroge la portée des attaques contre les images, entre gestes destructeurs, mémoire ambiguë et viralité sur les réseaux. Le jeudi 12 mars, L’expérience de la violence extrême est abordée par Taline Garibian (Université de Genève) et Jérémie Foa (Université Aix-Marseille). La rencontre questionne les limites du pouvoir, de la civilité et les manières de donner, gérer et médicaliser la mort pour accompagner le deuil.

Le jeudi 30 avril, Témoins de guerre réunit Sylvie Lindeperg (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Maurine Mercier (RTS). La rencontre interroge les récits de guerre entre reportage, propagande et fiction.

Le jeudi 4 juin, Gouverner face à la violence est proposé par Delphine Diaz (Université de Reims) et Bertrand Taithe (Université de Manchester). La discussion porte sur les zones de conflits, les migrations, l’aide humanitaire et les éclairages apportés par les historiennes et historiens sur ces réalités contemporaines.

Crédits photo : Bibliothèque de Genève (Alexis Rivier, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com