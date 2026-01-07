Quand l’attention d’un chien bouleverse une vie humaine

Au fil des promenades quotidiennes dans les rues de Brasilia, sur le campus universitaire ou dans les hautes herbes qui bordent la ville, Camille Ruiz écrit au plus près du terrain. Elle observe Ziggy, ses gestes, ses élans, ses arrêts, et tente de comprendre comment le chien traverse les espaces, comment il les sent, les lit, les habite. Cette attention soutenue devient une méthode d’écriture autant qu’un mode de relation, où la description précise ouvre sur une réflexion plus large.

De cette observation minutieuse naît une véritable enquête sur ce que signifie vivre avec un animal, être déplacée par une attention qui n’est pas la sienne, se laisser entraîner par une présence qui oblige à ralentir, à regarder autrement. Le lien entre la narratrice et Ziggy se construit dans cette coprésence quotidienne, faite d’ajustements, d’affects partagés et d’une vigilance réciproque.

En explorant les dimensions sensibles, collectives et féministes de cette relation, Mon animal interroge ce que produit la rencontre de deux vies, l’une humaine, l’autre animale. Le livre donne à penser la relation comme un espace politique discret, où se rejouent des questions de domination, de soin, d’attention et de coexistence, sans jamais perdre de vue l’émotion et la délicatesse du lien.

Les éditions Corti vous proposent les premières pages en avant-première :

Née en 1991 dans le sud de la France, Camille Ruiz vit aujourd’hui à Brasilia. Elle a publié Perdre Claire chez Publie.net en 2021, avant Mon animal aux éditions Trois petites truites en 2024. Son travail littéraire s’inscrit dans une écriture de l’expérience, attentive aux relations, aux corps et aux formes de présence qui transforment les existences.

Par Clotilde Martin

