Stéphane Barsacq, ou la réjouissance comme résistance

La réjouissance dont il est question ici n’a rien d’un bonheur facile ni d’une promesse de légèreté permanente. Elle naît d’un rapport exigeant au monde, souvent traversé par des épreuves difficiles. Et c’est par la littérature que Stéphane Barsacq choisit de répondre. Si vous êtes sur ce site, c’est sans doute que les livres comptent pour vous, qu’ils vous offrent un espace de joie ou de bien-être intérieur, c’est précisément par ce biais que l’auteur vous tend la main.

Le livre nous conduit à la rencontre de philosophes, de poètes, d’écrivains de toutes époques, à commencer par les textes fondateurs, ceux qui ont façonné notre imaginaire d’enfance : L’Odyssée, L’Iliade… « d’où vient que nos premiers souvenirs soient indissociables des royaumes disparus ? » demande l’auteur. Une question qui résonne fortement, quels sont vos royaumes disparus ?

Pour ma part, je vous en parlais il y a peu, ce sont les rêves d’Alice, certes plus récents, mais relevant de la même puissance d’enracinement, celle que certains livres impriment durablement en nous, par l’imagination, la pensée et l’évasion.

Les figures convoquées ne sont pas traitées comme des monuments figés. Dante et son amour pour Béatrice, Ronsard, Descartes, apparaissent comme des présences vivantes. À propos de ce dernier, Stéphane Barsacq écrit : « À chaque fois que j’entends pérorer un philosophe médiatique, [je] me rappelle qu’il existe la même différence de fond entre l’or et la bimbeloterie qu’entre la philosophie et la rhétorique, aussi brillante soit-elle. » Une phrase d’une clarté réjouissante, j’aurais aimé avoir le talent de l’écrire, telle est aussi ma joie de lectrice.

Mallarmé, Rimbaud, le délicieux Claudel (avis personnel, certes) jalonnent également ce parcours, tout comme ceux que l’écrivain et éditeur a rencontrés et aimés, qu’il évoque avec retenue, élégance et amour, Yves Bonnefoy pour ne citer que lui. Il ne s’agit pas d’érudition ostentatoire, le livre dessine une communauté vivante, faite de dialogues, de transmissions et d’une merveilleuse leçon de Umberto Eco.

On pourrait objecter que ces figures ne sont pas réputées pour leur légèreté. Pourtant, La Réjouissance montre que la joie peut naître d’une fragile harmonie entre littérature, arts et mélancolie. Une mélancolie créatrice, qui n’écrase pas mais affine le regard, à la manière d’un clown triste, dont la gravité rend le sourire plus profond. La joie ici n’efface ni le tragique ni la douleur, elle les traverse et parfois s’y construit.

Enfin, il y a la langue. Et le plaisir qu’elle procure. Et comme l’auteur sait bien les manier, ces mots. Combien de fois me suis-je surprise à penser : « comme cela est bien écrit ! ». J’aurais pu multiplier les citations, j’ai des pages pleines de notes, mais je préfère vous laisser le soin de la découverte.

Lorsque littérature et grâce se rejoignent, il convient sans doute de ne pas trop en dire.

Par Audrey Le Roy

