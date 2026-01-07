Denis Podalydès, nouveau Maigret dans une adaptation de Pascal Bonitzer

Maigret est appelé en urgence au Quai d’Orsay. Monsieur Berthier-Lagès, ancien ambassadeur renommé, a été assassiné. Au fil de l’enquête, le commissaire découvre que le diplomate entretenait depuis cinquante ans une correspondance amoureuse avec la princesse de Vuynes.

Une relation tenue secrète, d’autant plus troublante que le mari de la princesse vient, par une étrange coïncidence, de décéder.

Confronté aux membres des deux familles, Maigret doit également faire face au mutisme suspect de la domestique du diplomate. De révélations en non-dits, l’enquête le conduit de surprise en surprise.

Aux côtés de Denis Podalydès, le film réunit Anne Alvaro, Manuel Guillot, Irène Jacob, Dominique Reymond, Micha Lescot et Olivier Rabourdin. Denis Podalydès succède dans ce rôle à des acteurs comme Jean Gabin, Bruno Cremer ou plus récemment... Gérard Depardieu.

Un film de 1h20, qui sortira au cinéma le 18 février.

La série Maigret, créée par Georges Simenon, occupe une place centrale dans le roman policier. À travers ce commissaire attentif aux silences, aux gestes et aux failles humaines, Simenon a construit une œuvre où l’enquête importe autant que l’observation des milieux sociaux et des sentiments.

Ces romans ont donné lieu à de nombreuses adaptations, au cinéma comme à la télévision, en France et à l’étranger, dont notamment le récent de Patrice Leconte, sorti en 2022, adapté de Maigret et la Jeune Morte.

Crédits photo : Pyramide Films

Par Hocine Bouhadjera

