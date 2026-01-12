Ambition politique dans un territoire contrôlé

La ville de Cuernavaca est une poudrière dont tous les niveaux ont été infiltrés par les narcotrafiquants. Comment un homme de droite disposé à défendre ses convictions jusqu’au bout, à mettre en pratique ses idéaux de légalité et de justice, peut-il se battre sur ce terrain miné ? Jesús a su se tenir à l’écart de la corruption ambiante. Et il pense qu’il peut accéder à la mairie. Il va se retrouver dos au mur, pris entre les pouvoirs institutionnels et le crime organisé.

Mais, dans le même temps, il découvre l’amour de sa vie, un amour interdit et scandaleux, fatal pour la réputation d’un homme politique…

Les éditions Métailié vous proposent les premières pages en avant-première :

Enrique Serna est un essayiste, critique et romancier mexicain formé aux Lettres à l’UNAM, reconnu pour sa satire féroce de la société mexicaine. Lauréat du prix Mazatlán et salué par Gabriel García Márquez, il s’est fait connaître en France avec Amours d’occasion, où il dépeint un Mexico peuplé de marginaux avec humour noir. Dans La peur des bêtes (1995), roman scandaleux, puis Quand je serai roi, il dénonce le monde politique, la police et l’hypocrisie intellectuelle, dans un univers grotesque et cruel.



Parution le 20 février 2026.

