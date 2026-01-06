Prix La science se livre 2026 : le public est jury

Les inscriptions sont ouvertes en ligne, avant une phase de lecture puis un vote au printemps. Le dispositif comprend également un prix jeunesse et une journée dédiée aux collégiens, organisée à Sèvres.

Le Prix littéraire La science se livre distingue des ouvrages scientifiques destinés au grand public. Pour l’édition 2026, le Département des Hauts-de-Seine propose aux adultes du territoire de participer directement à l’attribution du Prix du Public. Deux cents lecteurs jurés seront sélectionnés pour lire les ouvrages en compétition et désigner leur « coup de cœur ».

Trois titres sont en lice cette année.

Dans les pantoufles de Darwin, de Camille Van Belle et Adrien Miqueu (Alisio).

Pourquoi les bananes n'ont-elles pas de pépins ? de Benjamin Nowak, (Dunod).

Tout comprendre (ou presque) sur l’intelligence artificielle, d’Olivier Cappé et Claire Marc (CNRS Éditions).

Les inscriptions pour devenir lecteur juré sont ouvertes sur leur site. Les participants pourront emprunter les ouvrages dans les médiathèques-relais du département ou les acheter chez un libraire. Après lecture des trois livres, ils voteront en ligne pour leur ouvrage préféré. Le lauréat du Prix du Public sera annoncé à la mi-mai 2026.

Un prix jeunesse et une journée consacrée aux sciences

Le prix La science se livre comprend aussi un volet jeunesse destiné aux 11-15 ans. Pour cette édition, le Prix Jeunesse sera attribué par trois classes de collégiens accompagnées par des experts scientifiques. Trois ouvrages ont été sélectionnés :

Au cœur de ton cerveau, de Sophie Blitman, illustré par Camille Ferrari, (Actes Sud jeunesse)

La nature en équilibre, de Sharon Wismer, illustré par Terri Po, aux Éditions Gallimard Jeunesse

L’univers de Pi, d’Anita Lehmann et Jean-Baptiste Aubin, illustré par Joonas Sildre et traduit par Adèle Boillat, aux Éditions Helvetiq.

Le lauréat du Prix Jeunesse sera dévoilé le 10 février 2026 lors d’une journée dédiée à la jeunesse, organisée au Parc départemental de l’Île de Monsieur, à Sèvres. La matinée sera consacrée à la remise du prix et à des ateliers scientifiques destinés aux collégiens. L’après-midi prendra la forme d’une rencontre intitulée « Les sciences, pourquoi pas moi ? », permettant aux élèves d’échanger avec des femmes scientifiques.

L'année dernière, les lauréats étaient Mirabelle Croizier, Charlotte Fauve, Antoine Quenardel, et l’illustrateur Thomas Baas pour Une histoire des jardins de l’Antiquité à nos jours, (Gallimard Jeunesse).

