Avec The Beauty, Disney+ se pique de body horror

Ryan Murphy, bien connu à sa participation dans les créations de plusieurs séries, dont la fameuse American Horror Story, est derrière The Beauty. Le scénariste Matthew Hodgson, qui avait travaillé avec lui sur Glee, l'a bientôt rejoint pour superviser les 11 épisodes.

La trame de The Beauty est tirée des BD de Jeremy Haun et Jason A. Hurley. En France, les éditions Glénat n'ont publié que le premier tome, traduit par Benjamin Rivière, en 2018. En version originale, chez Image Comics, la série compte 6 tomes, le dernier étant paru en 2022.

La distribution de la série réunit notamment Evan Peters, Rebecca Hall, ou encore Anthony Ramos.

Par Antoine Oury

