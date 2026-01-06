La Double Vie de Jesús : Enrique Serna face à la corruption mexicaine

Dès les premières pages, La Double Vie de Jesús (trad. Francois Gaudry) installe un malaise discret, presque feutré. Rien de spectaculaire, pas d’entrée fracassante : tout commence dans la banalité d’un matin ordonné, rythmé par le pédalage d’un vélo d’appartement. Pourtant, derrière cette scène anodine se dessine déjà une fissure. Jesús Pastrana, quadragénaire méthodique, commissaire aux comptes irréprochable, rêve de justice et d’ordre dans un Mexique rongé par la corruption.
Le 06/01/2026
Publié le :
06/01/2026
Le décor est posé : celui d’un homme convaincu que la loi peut encore sauver la cité, à condition de la suivre « au pied de la lettre ». Le roman s’ouvre sur cette foi presque ascétique dans l’État de droit : « Il s’agissait, tout simplement, d’appliquer la loi au pied de la lettre, la loi au-dessus de tout intérêt personnel ou partisan ». La phrase est longue, tendue, saturée d’énumérations qui disent autant l’ambition morale que la fatigue d’un idéal déjà menacé.
Serna adopte ici une prose dense, volontiers ironique, qui épouse la pensée obsessionnelle de son personnage. Jesús s’imagine réformateur, presque rédempteur : « Créer un véritable État de droit, remonter la pendule de l’histoire jusqu’en 1913. » Mais cette grandiloquence est aussitôt contredite par le réel.
Car l’autre versant du récit se joue dans l’intimité conjugale. À la rigueur publique répond une vie privée en décomposition lente. Le couple formé par Jesús et Remedios est marqué par une sécheresse affective que Serna décrit sans détour : « Les marques de tendresse entre eux n’étaient plus qu’un souvenir lointain. »
Le style se fait ici plus cru, parfois brutal, notamment dans les scènes sexuelles où l’humiliation, la frustration et la honte remplacent toute forme de désir partagé. La mécanique du corps devient une métaphore de l’impuissance morale : « Le désir était étranger à la volonté. »
Cette fracture entre sphère publique et sphère privée constitue le cœur du roman. Jesús incarne une forme de vertu rigide, presque mortifère, que l’auteur désosse patiemment. Sa probité devient isolement ; son intégrité, soupçon. Dans l’univers politique décrit par Serna, la droiture n’est pas une valeur, mais une anomalie. Le personnage en fait l’expérience lorsqu’il est la cible de rumeurs, d’attaques feutrées, de moqueries à peine voilées : « Quelle hargne lui valait sa carrière sans tache ! »
La narration progresse par accumulation : réunions municipales, conversations téléphoniques, articles de presse, scènes familiales. Ce choix donne au roman un rythme singulier, volontairement étiré, presque étouffant. L’absence d’accélération spectaculaire renforce l’impression d’enlisement. La corruption n’explose pas, elle suinte. Les dialogues, souvent longs, révèlent la duplicité généralisée : chacun parle, personne ne dit vraiment ce qu’il pense. À ce titre, les échanges avec les responsables politiques sont exemplaires : courtoisie de façade, violence symbolique en sous-texte.
Serna excelle à peindre cette hypocrisie systémique à travers des portraits acérés. Azpiri, Poveda ou Medrano ne sont pas des monstres, mais des figures ordinaires de la compromission. Face à eux, Jesús apparaît presque naïf, prisonnier de ce que le roman nomme implicitement une illusion morale. « Les rats couinaient et montraient les dents quand ils sentaient leur bout de fromage menacé » : la métaphore animale, récurrente, traduit la vision profondément désenchantée de l’auteur.
L’écriture oscille constamment entre satire et tragédie. Le vocabulaire administratif, juridique, politique se mêle à une langue charnelle, parfois triviale, qui rappelle que le pouvoir s’exerce aussi sur les corps. Cette tension stylistique confère au texte une densité particulière : rien n’est jamais tout à fait sérieux, ni totalement grotesque. Même la religion, omniprésente chez Remedios, est décrite comme une discipline vide, une « autoflagellation » quotidienne qui ne produit ni paix ni sens.
En refermant La Double Vie de Jesús, demeure l’impression d’un roman profondément politique, mais sans discours programmatique. Serna ne propose pas de solution. Il observe, dissèque, expose. La double vie du titre n’est pas seulement celle d’un homme : c’est celle d’un pays où la morale affichée sert trop souvent à masquer la violence des arrangements. Et la question, lancinante, reste suspendue : que devient l’honnêteté lorsqu’elle ne protège plus de rien ?
Par Nicolas Gary
Paru le 20/02/2026
384 pages
Editions Métailié
12,00 €
