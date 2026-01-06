Prix BD France Télévisions 2026 : 8 albums en lice pour la première édition

Le groupe organise une semaine consacrée au 9e art du 26 au 31 janvier, marquée par le lancement du Prix BD France Télévisions. Le Prix BD France Télévisions vise à mettre en lumière la richesse et la diversité de la production éditoriale contemporaine. Il s’adresse à l’ensemble de la chaîne du livre, des auteurs et autrices aux éditeurs et libraires, ainsi qu’aux lecteurs. La sélection des ouvrages en compétition a été confiée à un jury composé de professionnels de la culture intervenant sur les antennes du groupe.

Réuni sous la présidence d’Augustin Trapenard, le jury de sélection a arrêté une liste de huit titres pour l’édition 2026. Ces ouvrages concourront pour un prix qui sera attribué, comme pour les Prix Roman et Essai France Télévisions, par un jury de lecteurs.

Les titres sélectionnés

Ancolie, de Salomé Lahoche (dessin, scénario, couleur) et Thaïs Guimard (couleur), Glénat

Ces lignes qui tracent mon corps, de Mansoureh Kamari, Casterman

Detroit Roma, d’Elene Usdin et Boni, Sarbacane

Rouge Signal, de Laurie Agusti, 2042

Sangliers, de Lisa Blumen, L’Employé du Moi

Silent Jenny, de Mathieu Bablet, Label 619

Une obsession, de Nine Antico, Charivari/Dargaud

Virgile, de Lucy Mazel (dessin et couleur) et Zidrou (scénario), Le Lombard.

Ces huit ouvrages ont été choisis à l’issue des délibérations du jury de sélection, composé de Camille Diao, Michel Field, Francis Forget, Éric Guillaud, Isabel Hirsch, Anne-Marie Revol, Noëmie Roussel et Raphäl Yem, aux côtés d’Augustin Trapenard.

Le Prix BD France Télévisions sera attribué par un jury public composé de 11 lectrices et lecteurs d’Île-de-France. Il réunit Agathe Charbonnel, Paulo Ferreira, Mario Ghabali, Julien Guichard, Mélanie Hocante, Céline Lafond, Aliona Legrand, Achille Marchet, Maïlis Thiercelin, Marie-Emilie Vanmarcke-Chlebna et Jacky Vuillermoz.

Ce jury se réunira le 30 janvier 2026 pour délibérer, voter et élire le lauréat du Prix. Les débats seront animés par Augustin Trapenard et les membres du jury de sélection. Le nom de l’ouvrage récompensé sera annoncé à l’issue de cette journée de délibération.

