Olivier Dahan coécrit une adaptation de Nana, de Zola, avec Anne Berest

Un siècle après l'adaptation de Nana, roman d'Émile Zola (1879), par Jean Renoir, un nouveau réalisateur français s'intéresse à ce classique de la littérature. Olivier Dahan (La Môme, Simone, le voyage du siècle) prévoit un film d'époque, dont le scénario est coécrit avec l'autrice Anne Berest.
Le 06/01/2026 à 10:55 par Antoine Oury
06/01/2026 à 10:55
La société Marvelous Productions porte ce projet d'adaptation du roman Nana d'Émile Zola, dont le tournage doit commencer au printemps 2026 à Paris et en Île-de-France, d'après les annonces de recherche d'acteurs et de figurants pour le film d'époque. Des scènes dans le Vexin et le sud-est francilien sont également prévues.
« Le film est une adaptation libre du célèbre roman d’Émile Zola. L’intrigue nous plongera dans le Paris de la fin du XIXe siècle, où Nana, médiocre actrice, mais séductrice redoutable, triomphe dans le rôle de Vénus au Théâtre des Variétés. Incarnation de la tentation solaire, elle use de ses charmes pour mener une vie de luxure et de dépense, entraînant dans son sillage la ruine des hommes puissants. Plus qu’un portrait de femme, cette œuvre promet d’être, à l’image du roman, une satire cinglante des hautes sphères du Second Empire, perverties par la fête et l’excès », détaille la société de production au sujet du long-métrage.
D'abord paru en feuilleton dans le quotidien Le Voltaire en 1879, Nana a été publié en volume l'année suivante par l'éditeur Georges Charpentier. Neuvième volume de la série Les Rougon-Macquart, le roman s'inscrit dans la suite de L'Assommoir et n'a pas manqué de susciter un petit scandale à son époque, puisqu'il se déroule dans le milieu de la haute prostitution...
D'après Allociné, le casting du rôle principal, celui de Anna Coupeau alias Nana, serait toujours en cours. Le scénario, directement basé sur l'ouvrage de Zola, a été coécrit par Olivier Dahan lui-même, avec Anne Berest, autrice (La Carte postale, Finistère) et scénariste (la série Mytho, Vie privée).
Le roman de Zola a déjà été porté à l'écran, dès 1910, par le réalisateur suédois Kund Lumbye, puis par Herbert Blaché et Alice Guy, en 1917, sous le titre A Man and the Woman. Jean Renoir propose en 1926 un film muet de 2h30, sur un scénario coécrit avec Pierre Lestringuez, avec Catherine Hessling dans le rôle-titre.
À LIRE - La réalisatrice et romancière Lisa Azuelos annonce LOL 2.0
Signalons également une adaptation hollywoodienne de George Fitzmaurice et Dorothy Arzner, en 1934, ainsi que Poupée d'amour, de Mac Ahlberg, en 1970. Pour la télévision, Maurice Cazeneuve propose un feuilleton en quatre épisodes en 1981, avec Véronique Genest, tandis qu'Édouard Molinaro fait tenir le récit en deux parties pour Nadia Coupeau, dite Nana (2001), avec Lou Doillon à la tête de la distribution.
Pour l'instant, le film d'Olivier Dahan n'a pas de date de sortie.
Photographie : Catherine Hessling dans Nana, de Jean Renoir (1926)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Paru le 22/05/2002
500 pages
Editions Gallimard
4,00 €
Paru le 29/01/2019
442 pages
3,90 €
The Beast in Me réinvente le thriller psychologique : une dramaturgie de l’écriture portée par une romancière et voici une mini-série réalisée par Gabe Rotter qui vaut le déplacement. Une écrivaine au centre d’un jeu de miroir, ou comment catharsis bien ordonnée commence par soi-même...
27/12/2025, 09:04
Plus de 20 ans après sa sortie française, Metropolis revient en salles ce 24 décembre, dans une version remasterisée. Pour (re)découvrir le film d’animation japonais signé Rintarō, c’est le moment idéal : l’œuvre condense une ambition visuelle rare, une grande mélancolie urbaine et une réflexion frontale sur la place des machines, des classes sociales… et des enfants perdus au milieu des ruines.
24/12/2025, 10:48
Ah, les romans de l'écrivaine américaine Freida McFadden devenus cultes en l'espace de deux ans. Sa pauvre femme de ménage devenue héroïne badass en quatre tomes passe au ciné et nous démontre combien le suspense peut être confortable, quand aucune prise de risque n'est au programme.
20/12/2025, 08:45
Warner Bros Discovery (WBD) a annoncé, mercredi 17 décembre, rejeter l’offre hostile de Paramount Skydance valorisée à 108 milliards de dollars, et confirmer sa préférence pour un accord avec Netflix. Le conseil d’administration estime que la proposition concurrente présente « des risques et des coûts significatifs », notamment en matière de financement. Netflix reste donc l’acquéreur privilégié, avec un projet ciblé sur le studio Warner Bros et la plateforme HBO Max, dans un schéma impliquant une scission préalable du groupe.
18/12/2025, 13:33
Fatima Hassouna, poétesse, photojournaliste, née le 2 mars 2000 à Gaza, fauchée avec dix membres de sa famille, au moment où son film, avec la réalisatrice iranienne Spideh Farsi, Put your Soul on your Hand and Walk, Pose ton âme sur ta main et marche, est sélectionné au Festival de Cannes. Ses œuvres sont publiées par des journaux prestigieux, exposées dans des galeries renommées. Par Mustapha Saha.
16/12/2025, 16:53
Le jury du prix Louis-Delluc 2025 a tranché : La Petite Dernière, réalisé par Hafsia Herzi, remporte la distinction du meilleur film français de l’année. C’est aussi la victoire d’un texte littéraire, celui de Fatima Daas, publié aux Éditions Noir sur Blanc en 2020.
10/12/2025, 18:22
Ce qu’on respire sur Tatouine de Jean-Christophe Réhel (Del Busso Éditeur) raconte la vie d’un jeune homme atteint de fibrose kystique. Il vit dans un sous-sol à Repentigny, enchaîne les petits boulots et tente de composer avec la fatigue et les passages répétés à l’hôpital. Son existence avance par épisodes.
10/12/2025, 13:31
Trois jours après l’annonce d’un accord de rachat entre Warner Bros Discovery (WBD) et Netflix, Paramount Skydance a déclenché une offensive spectaculaire : une OPA hostile de 108,4 milliards de dollars, soit l'une des plus importantes propositions jamais formulées dans l’histoire du divertissement. L’opération bouleverse brutalement une négociation que Warner croyait quasiment finalisée et plonge toute l’industrie dans un duel où se mêlent argent, pouvoir, influence géopolitique et pression politique au sommet de l’État américain.
09/12/2025, 13:48
Un pan de l'œuvre de Mamoru Oshii, resté inédit au cinéma en France, est projeté dans certaines salles depuis ce mercredi 3 décembre, en version restaurée. L'Œuf de l'ange, sorti en 1985, précède de dix ans le chef-d’œuvre du réalisateur, Ghost in the Shell (d'après le manga de Masamune Shirow, trad. Anne-Sophie Thévenon, Glénat).
04/12/2025, 09:51
Un long-métrage entré en production racontera les dernières années de l'écrivain américain Ernest Hemingway, miné par l'alcool, des conflits familiaux et une paranoïa dévorante. L'arrière-petite-fille de l'auteur, Dree Hemingway, sera la productrice exécutive du film, intitulé The Hemingway Files.
07/11/2025, 09:37
Dans le feuilleton des mégafusions hollywoodiennes, un détail a fait tiquer les cinéphiles : si le rapprochement Paramount–Warner Bros. Discovery (WBD) aboutit, le nouveau patron de Paramount, David Ellison, compterait s’appuyer sur l’intelligence artificielle pour augmenter la cadence de films et de séries...
02/11/2025, 15:38
L'actrice, scénariste et réalisatrice Judith Godrèche tourne, du 20 octobre au 28 novembre, en Île-de-France et en Normandie, Mémoire de fille, une adaptation d'un roman d'Annie Ernaux paru en 2016 chez Gallimard. Devant sa caméra, la propre fille de la réalisatrice, Tess Barthelemy.
21/10/2025, 09:49
Le géant américain Walt Disney Studios a acquis les droits d’adaptation de Impossible Creatures, la saga fantastique de l’auteure britannique Katherine Rundell, à l’issue d’une enchère estimée à plusieurs millions de dollars.
08/10/2025, 17:53
Les Moomins, créatures imaginées par l’artiste finlandaise Tove Jansson, feront bientôt leur retour sur grand écran. Moomin Characters et le studio Annapurna annoncent en effet un film d’animation, réalisé et écrit par Rebecca Sugar, la créatrice de Steven Universe. Ce projet, le premier long-métrage consacré aux Moomins produit aux États-Unis, convoque aussi la productrice Julia Pistor (Bob l'éponge, Les Razmoket).
08/10/2025, 11:47
La chanteuse Céline Dion et l’acteur Omar Sy prêteront leur voix à la version française du film d’animation High in the Clouds. Ils figureront aux côtés de Benjamin Lavernhe, Antoine de Caunes, Clémence Poésy, Pom Klementieff et Alain Chabat.
01/10/2025, 16:55
Présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2025, où il a remporté le prix François-Chalais, le film Deux Procureurs de Sergueï Loznitsa sortira en salles en France le 5 novembre prochain. Ce drame historique en langue russe est l’adaptation d’une nouvelle éponyme de Gueorgui Demidov, incluse dans le recueil Doubar et autres récits du Goulag, paru aux Éditions des Syrtes dans une traduction du russe d'Antonio Garcia, Alexandra Gaillard et Colette Stoïanov.
25/09/2025, 16:39
OpenAI s’attaque à l’animation avec Critterz, premier long-métrage « largement généré par intelligence artificielle », développé avec Vertigo Films et Native Foreign, studio pionnier de l’IA appliquée à l’audiovisuel. Derrière l’annonce d’une prouesse technique et d’un budget record à la baisse, les professionnels du secteur dénoncent une menace directe pour les auteurs et l’équilibre fragile de la création.
24/09/2025, 18:09
Depuis ses débuts, Demon Slayer (ou Kimetsu no Yaiba) s’est imposé comme une des sagas animées les plus marquantes de ces dernières années. La Forteresse Infinie, première partie du dernier arc, ne fait pas exception. Voici pourquoi le film mérite votre attention — ainsi qu’un détail qui pourrait freiner certains.
18/09/2025, 13:51
Robert Redford, acteur, réalisateur, producteur, militant, est mort le 16 septembre 2025 à l’âge de 89 ans à Sundance (Utah), chez lui, entouré des siens. Né le 18 août 1936 à Santa Monica, Californie, il avait progressivement imposé son double héritage : celui d’un visage emblématique de l’âge d’or hollywoodien, et celui d’un artisan engagé de la liberté artistique et de la protection de l’environnement.
16/09/2025, 19:38
Le scénariste et réalisateur français Michel Fessler est mort ce mardi 19 août, des suites d'une maladie, à l'âge de 70 ans. Il laisse derrière lui une quarantaine d'œuvres, auxquelles il aura participé en tant que scénariste ou qu'il aura menées, derrière la caméra. Sa carrière démontre un élan notable pour la mise en avant des mots et des animaux.
21/08/2025, 12:52
Warner Bros. a choisi une arme de séduction massive pour entretenir l’engouement autour de Superman : depuis le 16 août, les dix premières minutes du film réalisé par James Gunn sont disponibles gratuitement sur YouTube. Un coup marketing qui en dit long sur l’évolution du rapport entre salles et plateformes.
18/08/2025, 18:50
L’été 2025 marquera le grand retour d’un monument de l’animation : Princesse Mononoké (1997), chef‑d’œuvre signé Hayao Miyazaki et Studio Ghibli, renaît sur grand écran dans une version restaurée en 4K, avec deux semaines d’exclusivité en IMAX en France dès le 27 août 2025.
16/08/2025, 11:45
Hollywood tourne-t-il en boucle, jusqu'à se mordre la queue ? Le groupe médiatique Paramount, récemment repris par la société de production Skydance, s'inscrit en tout cas dans la tendance aux séries de films et autres reboots. Parmi les projets confirmés, une suite à World War Z, film de 2013 inspiré d'un livre de Max Brooks, et deux longs-métrages Tortues Ninja.
14/08/2025, 10:41
Longtemps incarné par Sylvester Stallone, figure indissociable de ce vétéran des forces spéciales au bandeau et au regard d’acier, le héros culte John Rambo s’offre un nouveau visage. Le préquel reviendra sur sa jeunesse pendant la guerre du Vietnam, avec Noah Centineo en première ligne.
13/08/2025, 12:24
Dernier volet de notre dossier CliFi - Climate Fiction – avec un regard sur le cinéma et les films adaptés de romans, ayant ces thématiques environnementales pour sujet principal. Si des décennies durant, Hollywood a aimé détruire la Terre à l’écran – invasions extraterrestres, épidémies, guerres nucléaires – mais le réchauffement climatique est longtemps resté un sujet secondaire...
13/08/2025, 10:32
Il suffit parfois d’un simple emoji ou d’un graffiti numérique pour électriser un univers : celui du MCU (Marvel Cinematic Universe), dans ce cas précis. Le 12 août 2025, Ryan Reynolds a posté sur Instagram une image intrigante : le logo des Avengers, sur lequel trône un « A » rouge façon anarchiste. Une touche visuelle qui a aussitôt embrasé le fandom — mais que cache-t-elle vraiment ? Suspense, humour et tour de passe-passe sont au rendez-vous.
13/08/2025, 07:43
C’est officiel : Spider‑Man : Brand New Day tisse sa toile sur grand écran, et l’ambiance promet d’être aussi trépidante que souriante. En tournage actuellement à Glasgow, ce nouveau chapitre met notamment en scène Tom Holland en pleine action — cascades explosives, ambiance new-yorkaise reconstituée… la ville écossaise est en pleine mutation pour accueillir notre tisseur préféré !
09/08/2025, 10:16
Spider-Punk, variante destroy de Spider-Man imaginée par Dan Slott et Olivier Coipel en 2015, devrait figurer au centre de son propre film d'animation. Le projet, en développement chez Sony Pictures Animation, s'inscrit dans la lignée de la trilogie Spider-Verse de Christopher Miller et Phil Lord.
07/08/2025, 09:19
Propriétaire depuis quelques années déjà des studios MGM, Amazon n'avait toutefois pas eu les coudées franches pour exploiter la licence James Bond. Cette époque est terminée, et la multinationale accélère le rythme : le scénariste et producteur britannique Steven Knight, notamment connu pour la série Peaky Blinders, planche sur la prochaine aventure de 007.
01/08/2025, 09:57
Le réalisateur, scénariste et acteur néo-zélandais Taika Waititi associe régulièrement son nom à des projets d'adaptations d'œuvres cultes de la pop culture, de la BD aux mangas. Un de plus s'ajoute à la liste, avec un film Judge Dredd, sur un scénario signé par Drew Pearce, déjà derrière Fast and Furious: Hobbs and Shaw (2019) et The Fall Guy (2024).
18/07/2025, 10:41
Ce vendredi 27 juin sortira 13 jours, 13 nuits, film réalisé par Martin Bourboulon avec Roschdy Zem et Lyna Khoudri. Retraçant l'exfiltration de centaines de personnes de l'ambassade de France en Afghanistan lors de la chute de Kaboul en août 2021, il est l'adaptation de l'ouvrage éponyme de Mohamed Bida, dont l'édition poche paraît le même que la sortie du long-métrage, chez Points.
25/06/2025, 12:14
Malgré de multiples reports et un silence prolongé, The Batman : Part II n’est pas abandonné. James Gunn, à la tête des studios DC, a confirmé que la suite réalisée par Matt Reeves, et portée par Robert Pattinson, est toujours en développement, avec une sortie désormais prévue pour octobre 2027.
16/06/2025, 12:27
Robert Benton, réalisateur et scénariste américain, est décédé à l’âge de 91 ans. Né le 29 septembre 1932 à Waxahachie, au Texas, il a marqué le cinéma américain, en artisan discret d’Hollywood. Il accèda à la reconnaissance internationale en réalisant Kramer contre Kramer, adapté du roman homonyme d'Avery Corman.
14/05/2025, 17:05
L’événement dédié aux passerelles entre littérature et audiovisuel fait son grand retour au cœur du Marché du Film du Festival de Cannes, les 15 et 16 mai 2025. Organisé par la SCELF (Société Civile des Éditeurs de Langue Française) en partenariat avec le Marché du Film, et avec le soutien du Centre National du Livre (CNL) et de l’Institut français, Shoot the Book ! a pour ambition de rapprocher éditeurs internationaux et professionnels de l’audiovisuel.
28/04/2025, 13:15
La poésie investira de nouveau la Normandie au cœur de l’hiver. Du 12 au 23 janvier 2026, la Maison de Poésie de Normandie – La Factorie déploiera la 8ᵉ édition des « Poètes n’hibernent pas », un événement consacré à la rencontre entre auteurs, publics scolaires et lecteurs, à travers un ensemble de résidences, de déplacements en milieu éducatif et de rendez-vous ouverts au public.
05/01/2026, 17:13
Depuis le début de l’année 2026, Oulu, en Finlande, et Trenčín, en Slovaquie, portent le titre de Capitales européennes de la culture. Deux villes éloignées géographiquement, l’une située dans le grand Nord européen, l’autre en Europe centrale, mais réunies par une ambition : faire de la culture un levier de transformation durable, à l’échelle de leur territoire et de leur région.
05/01/2026, 15:21
Le Festival et Prix des Littératures Urbaines tiendra sa troisième édition les vendredi 30 et samedi 31 janvier 2026 à la Gaîté Lyrique, à Paris. Imaginé par des auteur·ice·s et organisé par l’association Quartier Bis de la littérature, l’événement entend interroger les récits urbains contemporains et les rapports de pouvoir qui traversent la ville et le champ littéraire.
05/01/2026, 14:16
Le Musée Lambinet, à Versailles, consacre une exposition à Claude Simon intitulée Claude Simon, sur les sentiers de la création, présentée du 16 janvier au 22 mars 2026. L’événement propose une immersion dans l’univers plastique et littéraire de l’écrivain, à travers un ensemble d’œuvres rarement montrées au public.
05/01/2026, 13:24
La médiathèque de Val-de-Reuil, plus jeune ville de France installée en Normandie, organise la 5ᵉ édition du festival « Aventure Manga » le samedi 24 janvier, de 10h à 18h, avec une programmation consacrée à l’imaginaire japonais et à la création manga contemporaine. L’événement s’adresse à tous les publics et propose, tout au long de la journée, des rencontres, ateliers, animations, expositions et temps artistiques.
05/01/2026, 11:37
Du 20 janvier au 8 février 2026, la manifestation « Lire en Hiver en Normandie » se déploiera dans 36 bibliothèques et librairies de la région. L’événement réunira 26 auteurs, autrices et maisons d’édition normandes autour de rencontres, d’ateliers et de lectures, avec l’objectif de faire connaître la diversité de la création littéraire locale. Ouvert à tous les publics, il investira également des lieux spécifiques comme des lycées, le CHU de Caen et des structures accueillant des personnes sous main de justice.
02/01/2026, 17:35
La 24ᵉ édition des Escales du Livre se déroulera du 27 au 29 mars 2026 à Bordeaux. Après une édition 2025 marquée par un tournant stratégique, le festival confirme son implantation sur la rive droite et renforce son ancrage territorial, collaboratif et artistique. Plus qu’un salon, l’événement entend continuer à proposer une expérience culturelle élargie, à la croisée de la littérature, des arts vivants et des enjeux contemporains.
29/12/2025, 18:11
Du 10 février au 15 octobre 2026, le Mémorial de la Shoah à Paris présente Simone Veil, mes sœurs et moi, une exposition conçue par David Teboul. À partir d’archives familiales en grande partie inédites, le parcours retrace l’histoire de la fratrie Jacob, de l’enfance à Nice à l’après-guerre, en interrogeant les liens entre mémoire intime et histoire de la Shoah.
29/12/2025, 17:41
Le dramaturge, écrivain, théoricien du théâtre et cinéaste iranien Bahram Beyzaï est mort le 26 décembre dernier à l'âge de 87 ans. Il occupe une place singulière dans la culture iranienne contemporaine : celle d’un auteur total, pour qui l’écriture n’a jamais été séparable de la scène, de l’image, ni de la pensée critique.
29/12/2025, 15:09
Fermé depuis juin 2022 pour des travaux, le Musée Jean de La Fontaine, installé dans la maison natale du fabuliste à Château-Thierry (Aisne), doit rouvrir le vendredi 16 janvier 2026. La Ville de Château-Thierry assume le projet, avec le soutien de l’État, de la Région Hauts-de-France, du Département de l’Aisne et de mécènes. Le chantier a porté sur la restauration du bâtiment, mais aussi la création d’un nouvel accueil et une refonte complète du parcours de visite, avec des dispositifs de médiation et des aménagements d’accessibilité.
29/12/2025, 12:52
Pendant les vacances d’hiver et tout au long du mois de janvier, les bibliothèques de la Fédération Wallonie-Bruxelles proposeront de nombreuses animations à destination des enfants et de leurs familles.
24/12/2025, 13:12
Isabelle Adjani a été choisie pour être marraine du Printemps des Poètes 2026. La 28ᵉ édition de la manifestation se tiendra du 9 au 31 mars autour du thème « La liberté. Force vive, déployée », dévoilé en juin. Cette annonce accompagne la préparation de l’événement.
23/12/2025, 12:00
Le comédien, metteur en scène et pédagogue Pierre Vial est mort le 20 décembre 2025, à Paris, à l’âge de 97 ans, à la Fondation Adolphe-de-Rothschild. Sa disparition a été annoncée par son fils, Nicolas Vial, lui-même comédien. Sociétaire honoraire de la Comédie-Française, figure discrète mais centrale du théâtre public français, Pierre Vial aura traversé plus de six décennies de création scénique, avant d’être identifié par le grand public grâce au cinéma.
22/12/2025, 17:42
Au printemps 2026, plusieurs expositions parisiennes sont consacrées à des figures dont l’œuvre entretient un lien direct avec l’écriture. De Madame de Sévigné à Victor Hugo, en passant par Brion Gysin et Lee Miller, ces rendez-vous abordent la littérature à travers la correspondance, le roman, la poésie ou le récit, en dialogue avec les arts visuels.
22/12/2025, 16:42
Du 21 janvier au 8 mars 2026, Wajdi Mouawad présente au Grand théâtre de La Colline une nouvelle mise en scène de Willy Protagoras enfermé dans les toilettes. Pour cette création, il reprend un texte de jeunesse et le place au cœur d’un huis clos frontal, où un jeune homme se barricade dans les toilettes pour opposer silence et résistance au tumulte qui l’entoure. Il s'agit de sa dernière création à La Colline en tant que directeur, revenant pour l’occasion à la première pièce qu’il a écrite et achevée.
22/12/2025, 16:36
L’Institut de France organisera, les 13 et 14 mars 2026, à Paris, un événement grand public consacré à la bande dessinée, intitulé « Le Trait et l’Esprit, l’Institut de France fête la BD ». Il réunira rencontres, tables rondes, ateliers et séances de dédicaces, la manifestation associera les cinq académies et s'adressera à la fois au public scolaire et au grand public. Elle se tiendra principalement au 23 quai de Conti et se conclura par un hommage à René Goscinny, à l’occasion du centenaire de sa naissance, avec la remise du Prix Goscinny.
19/12/2025, 12:49
Lancée en 2023, la Journée européenne des auteurs s’inscrit dans la stratégie culturelle de l’Union européenne visant à promouvoir la lecture, la diversité linguistique et la circulation des œuvres. Portée par un consortium européen et cofinancée par le programme Europe Créative, l’initiative répond à un constat partagé par de nombreuses institutions : recul de la lecture chez les jeunes, fragilisation de la chaîne du livre et montée des usages numériques fragmentés.
19/12/2025, 11:46
La Ville d’Épinal annonce la tenue de la 25e édition des Imaginales, festival consacré aux littératures de l’imaginaire, du jeudi 28 au dimanche 31 mai 2026 à Épinal. L’événement se déroulera sous la direction artistique de Gilles Francescano et aura pour thème « Alter Ego. Et si l’Autre n’existait pas ? ». Près de 200 invités, auteurs et artistes issus de différents champs de l’imaginaire, sont attendus, avec un programme mêlant rencontres, expositions et animations, de jour comme de nuit.
18/12/2025, 16:43
Un dîner de gala intitulé Un Livre | Un Destin se tiendra jeudi 15 janvier 2026 à 19h00, au Carlton Cannes, dans le Grand Salon. Portée par Rencontre des Auteurs Francophones, avec le soutien, entre autres, de la librairie Autour d’un Livre, la soirée entend rendre hommage à des auteurs francophones, et poser un acte fondateur en vue d’un festival littéraire francophone annuel annoncé pour janvier 2027.
16/12/2025, 17:15
Le jeudi 22 janvier 2026, Amiens accueillera une Journée de sensibilisation au livre de photographie, organisée par France PhotoBook en partenariat avec l’Agence régionale du livre et de la lecture des Hauts-de-France (AR2L) et les Bibliothèques d’Amiens Métropole.
16/12/2025, 17:15
Le festival littéraire Le Goût des Autres tiendra sa 15ᵉ édition au Havre, du 15 au 18 janvier 2026. Organisé par la Ville du Havre, l’événement proposera rencontres, lectures, performances et spectacles autour du thème « Jouer le jeu ». La programmation réunira des écrivaines et écrivains français et internationaux, des artistes de la scène musicale et poétique, ainsi qu’un important volet destiné au jeune public.
16/12/2025, 16:35
Le Département de l’Indre annonce un nouveau spectacle son et lumière au Château Raoul, à Châteauroux, pour marquer le 150e anniversaire de la mort de George Sand. Intitulée « Rendez-vous Féérique avec George Sand », cette création gratuite sera présentée du 19 décembre 2025 au 4 janvier 2026, en soirée. Elle ouvre une série de près de 80 événements consacrés à l’écrivaine tout au long de l’année 2026, afin de rappeler son rôle culturel, politique et son ancrage dans le territoire berrichon.
16/12/2025, 11:07
Du 17 décembre 2025 au 28 février 2026, la Galerie de l’Académie des beaux-arts, nouvel espace d’exposition de l’Académie, célèbre la bande dessinée avec une exposition inédite, « L’Art vu par la BD ». Le 9e art, entré au sein de la prestigieuse institution avec l'élection de Catherine Meurisse, en janvier 2020, conforte ainsi sa place.
16/12/2025, 09:48
Dominique Blanc quittera la Comédie-Française le 11 juillet 2026. Sociétaire depuis 2021, la comédienne a fait le choix de mettre fin à son engagement au sein de l’institution après près de dix années passées rue de Richelieu. Elle invoque une raison intime auprès de Télérama : l’état de santé de son compagnon, incompatible avec le rythme soutenu de la maison de Molière. Un départ mûrement réfléchi, qu’elle associe aussi à un désir de liberté, à l’approche de ses 70 ans, tout en soulignant combien ces années ont compté dans son parcours artistique.
12/12/2025, 12:50
À l’occasion de la 10e édition des Nuits de la lecture, l’Institut de France ouvrira ses portes au public le 24 janvier pour une soirée placée sous le signe du plaisir de lire. Le thème retenu cette année, « Villes et campagnes », invite à explorer les territoires littéraires qui façonnent les imaginaires, entre espaces rêvés, vécus ou redoutés, loin des clichés opposant cités animées et paysages silencieux.
12/12/2025, 12:10
Quel auteur ne rêve pas de devenir riche et célèbre ? Quel auteur ne rêve pas d’être connu, reconnu et vénéré ? Aucun, sauf si sa création le dépasse au point de lui voler la vedette. C’est ce qui est arrivé à Arthur Conan Doyle, qui vit sa notoriété éclipsée par Sherlock Holmes. Cet avatar finit par prendre le dessus, allant jusqu’à faire pratiquement oublier son créateur et, pire encore, condamnant ses autres textes à une quasi-inexistence.
11/12/2025, 17:40
La Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit (Sofia), organisme de gestion collective notamment chargé de la collecte du droit de prêt en bibliothèque, soutient également plus de 300 salons et festivals littéraires. Elle conditionne cette aide à la rémunération, par les organisateurs de ces manifestations, de tous les auteurs intervenants, selon une grille de tarifs minimum de rémunération par type d’intervention. Cette dernière a été revue pour l'année 2026.
11/12/2025, 09:40
Du 18 décembre 2025 au 10 janvier 2026, la Galerie Martel - 17 rue Martel dans le 10e arrondissement de Paris - présente Never Again!.. And Again… And Again…, une exposition exceptionnelle réunissant Joe Sacco et Art Spiegelman. Un dialogue graphique inédit sur le conflit israélo-palestinien, qui rassemble les planches publiées dans Le 1 ainsi que plusieurs dessins préparatoires. Tous les bénéfices de la vente des œuvres seront reversés à une organisation humanitaire soutenant les enfants palestiniens.
10/12/2025, 18:08
Le Département des Hauts-de-Seine présente l’exposition Histoire d’archives. De la collecte à la communication, à découvrir du 12 janvier au 19 juin 2026 aux Archives départementales. Ce rendez-vous est l’occasion de présenter au public l’histoire, le fonctionnement, les grandes missions, et les métiers des Archives départementales. Les visiteurs découvriront les coulisses de cette institution, souvent méconnue, et des documents d’archives récemment entrés dans les collections du Département.
09/12/2025, 17:14
La Saison Méditerranée 2026 se déroulera du 15 mai au 31 octobre 2026 en France et dans plusieurs pays du pourtour méditerranéen. Portée par les ministères de l’Europe et des Affaires étrangères et de la Culture, et mise en œuvre par l’Institut français, elle vise à réunir artistes, chercheurs et acteurs des sociétés civiles autour de projets culturels et de réflexions communes. L’événement débutera à Marseille, où une ouverture populaire est prévue du 15 au 24 mai, avant un déploiement national et international autour de plus de 200 rendez-vous.
09/12/2025, 16:38
Pour sa 8ᵉ édition, le rendez-vous culturel Lire la Nature revient avec une ambition renouvelée : inviter le public à repenser son rapport au vivant. Les 31 janvier et 1ᵉʳ février, la Fondation François Sommer ouvre gratuitement les portes du Musée de la Chasse et de la Nature pour deux journées où littérature, sciences, philosophie, arts et écologie dialogueront en liberté autour d’un thème central : « Changer de regard. »
08/12/2025, 17:51
Le 3ᵉ Marché de la Poésie de Lille se tiendra au Tripostal les 12, 13 et 14 décembre 2025. En amont, depuis le 26 novembre dernier et jusqu'au 11 décembre, le festival Les Escales du Marché déploiera une série de rencontres poétiques dans de nombreuses villes de la Métropole Européenne de Lille. Ateliers, lectures, performances et échanges avec des auteurs jalonneront cette programmation destinée à mettre la création poétique au cœur du territoire.
08/12/2025, 16:05
Le Marché du livre de Plombières-les-Bains s’apprête à vivre, du 12 au 14 décembre 2025, une première édition inscrite au cœur de la féerie hivernale qui fait la renommée du « Marché de Noël d’antan », considéré comme l’un des plus authentiques des Vosges.
05/12/2025, 17:16
Le Festival Paris des Femmes revient du 8 au 10 janvier 2026 à la Pépinière Théâtre, pour une édition placée sous le thème À la folie !. Trois jours de rencontres, de lectures et de performances mettront en lumière la créativité des autrices invitées, qui proposeront chacune une interprétation personnelle de ce motif.
04/12/2025, 18:22
Le samedi 6 décembre, Mi Livre Mi Raisin met en scène le Prix de la page 20, distinction consacrée à un extrait unique choisi parmi les ouvrages des éditeurs présents. Un jury issu du vin s’attache alors à désigner la vingtième page la plus saisissante.
04/12/2025, 16:01
Commenter cet article