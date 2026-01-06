Olivier Dahan coécrit une adaptation de Nana, de Zola, avec Anne Berest

La société Marvelous Productions porte ce projet d'adaptation du roman Nana d'Émile Zola, dont le tournage doit commencer au printemps 2026 à Paris et en Île-de-France, d'après les annonces de recherche d'acteurs et de figurants pour le film d'époque. Des scènes dans le Vexin et le sud-est francilien sont également prévues.

« Le film est une adaptation libre du célèbre roman d’Émile Zola. L’intrigue nous plongera dans le Paris de la fin du XIXe siècle, où Nana, médiocre actrice, mais séductrice redoutable, triomphe dans le rôle de Vénus au Théâtre des Variétés. Incarnation de la tentation solaire, elle use de ses charmes pour mener une vie de luxure et de dépense, entraînant dans son sillage la ruine des hommes puissants. Plus qu’un portrait de femme, cette œuvre promet d’être, à l’image du roman, une satire cinglante des hautes sphères du Second Empire, perverties par la fête et l’excès », détaille la société de production au sujet du long-métrage.

D'abord paru en feuilleton dans le quotidien Le Voltaire en 1879, Nana a été publié en volume l'année suivante par l'éditeur Georges Charpentier. Neuvième volume de la série Les Rougon-Macquart, le roman s'inscrit dans la suite de L'Assommoir et n'a pas manqué de susciter un petit scandale à son époque, puisqu'il se déroule dans le milieu de la haute prostitution...

Fascinante Nana

D'après Allociné, le casting du rôle principal, celui de Anna Coupeau alias Nana, serait toujours en cours. Le scénario, directement basé sur l'ouvrage de Zola, a été coécrit par Olivier Dahan lui-même, avec Anne Berest, autrice (La Carte postale, Finistère) et scénariste (la série Mytho, Vie privée).

Le roman de Zola a déjà été porté à l'écran, dès 1910, par le réalisateur suédois Kund Lumbye, puis par Herbert Blaché et Alice Guy, en 1917, sous le titre A Man and the Woman. Jean Renoir propose en 1926 un film muet de 2h30, sur un scénario coécrit avec Pierre Lestringuez, avec Catherine Hessling dans le rôle-titre.

Signalons également une adaptation hollywoodienne de George Fitzmaurice et Dorothy Arzner, en 1934, ainsi que Poupée d'amour, de Mac Ahlberg, en 1970. Pour la télévision, Maurice Cazeneuve propose un feuilleton en quatre épisodes en 1981, avec Véronique Genest, tandis qu'Édouard Molinaro fait tenir le récit en deux parties pour Nadia Coupeau, dite Nana (2001), avec Lou Doillon à la tête de la distribution.

Pour l'instant, le film d'Olivier Dahan n'a pas de date de sortie.

Photographie : Catherine Hessling dans Nana, de Jean Renoir (1926)

Par Antoine Oury

