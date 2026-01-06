Mort de Jacques Serrano, concepteur de la Semaine de la Pop Philosophie

L’équipe de la Semaine de la Pop Philosophie et l’association Rencontres Place Publique ont annoncé le décès de Jacques Serrano, survenu le 28 décembre 2025 à Marseille. « Esprit artistique, sagace et plein d'humour, Jacques a marqué celles et ceux qui l’ont connu par son sens de la convivialité comme par l'abnégation qu'il mettait au service de ses idées et de ses projets », indique le message diffusé.

Cofondateur de l'association Les Rencontres Place Publique, en 1994, aux côtés de Nelly Picot, Jacques Serrano avait imaginé avec cette dernière des rencontres convoquant des intellectuels français et étrangers. L'occasion de dialogues et de réflexions autour de la philosophie, déjà, mais aussi de l'histoire de l'art et, plus généralement, des idées.

Le concept, né à Marseille, s'était exporté à l'université Columbia de New York, au Musée Guggenheim de Bilbao, au Musée d'art contemporain de Montréal et, en France, au Palais de Tokyo ou à la Bibliothèque Nationale de France.

Ce qui nous lie

En 2009, Jacques Serrano avait proposé La Semaine de la Pop Philosophie, afin de « permettre des opérations philosophiques à partir d’objets iconoclastes issus de la culture populaire et médiatique » avec pour ambition de « favoriser l'innovation dans les formats d’échanges intellectuels ».

Serrano avait emprunté l'idée de « pop' philosophie » à Gilles Deleuze, dont il avait suivi les cours à l'université Paris VIII. « Je suis passé chez Deleuze, et j’ai pu percevoir ce qu'est la notion de pop philosophie, qui est totalement détournée aujourd’hui. Selon lui, la pop philosophie, c'est avoir la possibilité de prendre du plaisir même si on n'a pas tout le bagage universitaire nécessaire pour en évaluer les références. Prendre quelque chose qui nous lie, qui nous serve, qui réponde à notre œuvre et à nos propres projets », rappelait-il à la revue Esprit en novembre 2024.

La 17e édition de La Semaine de la Pop Philosophie s'est tenue du 11 au 18 octobre 2025 à Marseille, autour de la thématique « Éloge de la complexité, face au simplisme et au populisme ».

Jacques Serrano avait dirigé, en 2017, l'ouvrage collectif Magie. Un défi à notre intelligence (coédition Cent mille milliards/Descartes et Cie) et participé au livre L'esthétique des philosophes (1996, Dis Voir), qui s'appuyait notamment sur les débats organisés par Les Rencontres Place Publique.

Une cérémonie d’adieux à Jacques Serrano aura lieu le jeudi 8 janvier prochain à Marseille, annonce l'équipe de la Semaine de la Pop Philosophie et l’association Rencontres Place Publique, avec un recueillement à la Maison Funéraire Saint Pierre.

Photographie : Jacques Serrano (Semaine de la Pop Philosophie)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com