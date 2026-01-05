Après la disparition de son dirigeant, Publishing Perspectives trouve un successeur

Andrew Albanese rejoint Publishing Perspectives après plusieurs décennies passées à couvrir l’industrie du livre. Connu pour son travail au sein de Publishers Weekly et de Library Journal, il s’est imposé comme un observateur attentif des transformations économiques, professionnelles et institutionnelles du secteur. Sa nomination intervient quelques mois après le décès de Porter Anderson, qui dirigeait le média depuis 2016.

Dans ses nouvelles fonctions, Andrew Albanese succède à une personnalité fortement identifiée à la ligne éditoriale de Publishing Perspectives. Porter Anderson avait contribué à donner au média une dimension internationale affirmée, en multipliant les reportages, analyses de marchés et interventions lors des grandes foires du livre. Sa disparition en décembre 2025 a suscité de nombreux hommages au sein de la communauté professionnelle.

La rédaction de Publishing Perspectives a indiqué que cette transition s’inscrit dans une volonté de continuité. Andrew Albanese apportera son expérience du journalisme spécialisé et sa connaissance approfondie des événements internationaux du livre, notamment acquise lors de la gestion, pendant dix ans, des suppléments quotidiens de Publishers Weekly aux foires de Francfort et de Londres.

Une prise de fonctions dans la continuité

Andrew Albanese a déclaré aborder ce nouveau poste avec prudence et engagement. « Je suis très honoré de rejoindre l’équipe de Publishing Perspectives et enthousiaste à l’idée de retrouver la scène internationale de l’édition. En plus de trente ans à couvrir l’industrie du livre, dont dix années à diriger les suppléments quotidiens de Publishers Weekly lors des foires de Francfort et de Londres, j’ai énormément appris auprès de professionnels de l’édition du monde entier. » Il affirme vouloir s’appuyer sur cette expérience pour orienter son travail éditorial.

Il précise également sa vision du média : « C’est cette expérience qui guidera mon travail. Le titre du média résume parfaitement son ambition : Publishing Perspectives. Mon objectif sera de faire entendre la plus grande diversité de points de vue possible, alors que le secteur du livre affronte collectivement les défis et les opportunités du XXIᵉ siècle. » Cette approche entend maintenir l’ancrage international du titre, tout en accompagnant les mutations actuelles du secteur.

La nomination d’Albanese est aussi marquée par l’absence de Porter Anderson, à laquelle il fait directement référence. « Je regrette profondément de ne pas pouvoir accomplir ce travail aux côtés de Porter Anderson. Porter avait construit une place à part et reste, en un mot, irremplaçable », a-t-il déclaré.

En parallèle de ses nouvelles responsabilités, Andrew Albanese conservera son poste de rédacteur en chef de Words & Money, un média numérique centré sur le rôle des bibliothèques dans l’économie de l’édition.

Crédits photo : CC0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com