Deux adaptations de Stephen King stoppées net, dont une attendue chez Netflix

Roman signé Stephen King et Peter Straub, Le Talisman traîne depuis des décennies une réputation de projet « impossible » à stabiliser à l’écran. La version Netflix, évoquée publiquement depuis plusieurs années, semblait avoir trouvé un duo naturel avec les frères Duffer, spécialistes du fantastique grand public. Pourtant, l’issue n’a pas changé.

Le roman publié en 1984 suit le parcours initiatique de Jack Sawyer, un adolescent lancé dans une quête entre deux mondes parallèles, mêlant fantasy, horreur et récit d’apprentissage. À la croisée de l’univers sombre de Stephen King et de l’écriture plus psychologique de Peter Straub, le livre occupe une place singulière dans la bibliographie des deux auteurs. Longtemps considéré comme l’un de leurs projets les plus ambitieux en commun, le roman a acquis au fil des décennies une réputation culte.

Un problème Paramount ?

Dans un entretien accordé à CBR, Matt et Ross Duffer ont confirmé ne plus être impliqués dans le développement du Talisman et indiqué que la série n’avançait plus chez Netflix. L’information a été reprise par plusieurs médias spécialisés anglophones, qui évoquent un projet désormais « shelved », mis de côté après une phase de développement prolongée, sans perspective de relance annoncée à ce stade.

Cette nouvelle impasse est d’autant plus notable que Le Talisman, coécrit par Stephen King et Peter Straub, appartient à un ensemble narratif plus large. En 2001, les deux auteurs ont publié une suite, Black House, qui aurait pu, sur le papier, nourrir une approche sérielle ou une stratégie de franchise, régulièrement évoquée dans les projets d’adaptation.

Sur le plan industriel, l’abandon du projet intervient dans un contexte de transition pour les frères Duffer. Après plusieurs années de collaboration étroite avec Netflix, les créateurs de Stranger Things ont conclu un accord global avec Paramount, marquant un changement de cadre pour leurs développements futurs. Aucune déclaration officielle ne lie directement ce mouvement à l’arrêt du Talisman, mais il s’inscrit dans une recomposition plus large de leurs activités.

Les Duffer restent par ailleurs engagés sur d’autres projets, notamment une série animée dérivée de l’univers de Stranger Things, toujours en développement pour Netflix. En l’absence de communication détaillée de la plateforme sur Le Talisman, son sort semble ainsi rejoindre celui d’autres projets ambitieux restés à l’état de développement, sans qu’une cause unique ou officiellement reconnue ne soit avancée.

Une série annoncée… puis abandonnée

Le second projet concerné est moins connu du grand public, mais tout aussi parlant sur l’état du marché. En juillet 2020, la presse spécialisée américaine annonçait que la CW développait une série d’une heure avec Warner Bros, sous le titre de travail Revelations, à partir des Révélations de Becka Paulson, nouvelle publiée en 1984.

Côté intrigue, la nouvelle repose sur un point de départ typiquement kingien : une femme survit à un accident, puis bascule dans un réel déformé par des « révélations » hallucinées. Les présentations de projet publiées à l’époque insistaient sur la dimension apocalyptique et satirique du récit, notamment l’idée d’une héroïne « choisie » pour empêcher la fin du monde. Signe que le texte circulait déjà à l’écran, l’histoire a déjà été adaptée dans la série The Outer Limits, un épisode où Catherine O’Hara incarne Becka Paulson.

Mais début 2026, plusieurs sources indiquent que la CW « passe » finalement son tour. Le cas Becka Paulson s’insère en réalité dans une transformation plus vaste : le réseau de télévision américain a changé de mains en 2022, Nexstar ayant pris le contrôle de la chaîne, avec une logique affichée de redressement économique. Plusieurs analyses de marché décrivent depuis une bascule vers des grilles moins coûteuses, davantage alimentées par du sport, du non-scripté, ou des formats à rentabilité plus directe.

Un paradoxe King

Ces annulations interviennent alors que d’autres adaptations continuent d’exister à haut niveau d’exposition. La série Ça : Bienvenue à Derry a par exemple été lancée fin 2025 sur HBO et HBO Max, avec une mise en avant importante.

Côté cinéma, Marche ou crève, adaptation du roman de Stephen King réalisée par Francis Lawrence (Hunger Games, I Am Legend), figure parmi les projets récents portés à l’écran, tandis que Paramount a proposé un nouveau Running Man, signé Edgar Wright.

Par ailleurs, longtemps considéré comme inadaptable, Le Fléau, roman majeur de Stephen King publié en 1978 puis révisé en 1990, fait l’objet d’une nouvelle tentative d’adaptation au cinéma. Après plusieurs décennies d’allers-retours hollywoodiens et une adaptation en mini-série diffusée en 2020 sur Paramount+, le projet serait désormais porté par Doug Liman, avec l’ambition d’un long métrage unique, sans déclinaison en saga.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com