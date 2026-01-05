Les poètes n’hibernent pas : 1100 élèves rencontrent des auteurs en janvier

Dix poètes et poétesses participeront à cette édition, avec une priorité donnée aux rencontres en milieu scolaire. Des classes allant de l’école primaire au lycée sont concernées, pour un total de plus de 1100 élèves, ayant travaillé en amont sur les œuvres des auteurs invités. Les interventions se dérouleront dans plusieurs communes normandes, notamment à Évreux, Rouen, Le Havre, Barentin, Mont-Saint-Aignan, Gisors ou encore Les Andelys.

Plusieurs projets pédagogiques accompagneront ces rencontres, parmi lesquels des ateliers d’écriture et des lectures à voix partagée, destinés à inscrire la poésie dans un temps long de transmission et de pratique.

Résidences d’auteurs et partenaires culturels

Durant toute la période, La Factorie, à Val-de-Reuil, accueillera en résidence Julien Bucci, Cécile A. Holdban, Hugo Fontaine, Andrea Thominot, Laurine Rousselet et Sophie Coiffier. La Maison de la Poésie de Rouen recevra Hala Mohammad et Pierre Cendors, tandis que La Lieutenance, à Honfleur, hébergera Dorian Masson.

Ces résidences s’inscrivent dans un partenariat élargi avec des structures culturelles régionales, permettant aux auteurs de circuler entre différents lieux et de croiser des publics variés.

Des rendez-vous publics sur scène et en médiathèque

Plusieurs temps forts sont programmés hors du cadre scolaire. Une performance musicale est prévue le 17 janvier 2026 à 20 heures à l’Opéra de Rouen Normandie. Des lectures et rencontres auront lieu le 21 janvier à 18h30 à l’auditorium de la médiathèque Maurice-Delange, à Honfleur, puis le 22 janvier à 18h30 à La Factorie, à Val-de-Reuil, sous la forme de lectures et de performances.

La programmation se conclura par un brunch poétique, organisé le 24 janvier à 11 heures à la Maison de la Poésie des Hauts-de-France.

Poètobus, concours et création sonore

Parallèlement aux rencontres, le Poètobus reprendra la route avec plusieurs haltes prévues en janvier, dans des lieux du quotidien : une épicerie, un centre de loisirs, une place de mairie, ainsi qu’une intervention réservée à des enfants accueillis en centre de loisirs.

L’événement s’accompagne également de la deuxième édition du concours d’écriture « 48h pour écrire », autour du thème « D’une main désorientée », ainsi que du développement de la Poétothèque Sonore de Normandie, désormais accessible en format podcast sur Spotify, avec plusieurs enregistrements déjà disponibles.

Le café-librairie associatif de La Factorie restera fermé durant l’hiver, avec une ouverture maintenue uniquement lors des soirées programmées. Les ouvrages de poésie demeurent accessibles via la librairie en ligne de la structure.

</center>

Crédit image : La Maison de Poésie de Normandie – La Factorie

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com