Explorer la spiritualité sans dogme ni idées reçues

Cet essai mêle une enquête scientifique fondée sur des études en neurosciences et en psychologie, des témoignages inspirants de personnes ayant traversé un burn-out, un deuil ou une maladie, ainsi qu’un regard moderne et décomplexé sur la foi. L’autrice y associe humour, références à la pop culture et expériences personnelles, tout en proposant un véritable outil pour mettre des mots sur nos doutes et nos blessures afin de les transformer.

Spiritualité, foi, Dieu, témoignages, recherche scientifique et santé s’entrecroisent dans une question centrale : vous êtes-vous déjà demandé si la spiritualité pouvait avoir un impact réel sur votre vie ou sur votre bien-être ?

Les éditions Albin Michel vous proposent les premières pages en avant-première :

Julie Dachez est docteure en psychologie sociale, autrice et conférencière. Diagnostiquée tardivement autiste asperger, elle s’est profondément engagée dans la défense des droits des personnes atteintes de ce handicap. Elle tient également un podcast, Thérapies psychédéliques. Elle est également l’autrice de plusieurs ouvrages à succès sur l’autisme : La différence Invisible (2016), Dans ta bulle ! Les autistes ont la parole, écoutons-les ! (2018). Elle habite à Nantes (44).

Parution le 18 février 2026.

