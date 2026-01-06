Un homme ordinaire en perte de repères

La glace se déplace très vite, les heures passent, les minutes… Arnaud s’obstine, avec la jeune collègue qui l’accompagne, ils prennent tous les risques. Rien à faire. Il faut abandonner.

Arnaud remonte mais une part de lui reste comme transie par le drame. Il s’enfonce dans le déni et l’angoisse, se laisse envahir par une crise profonde, découvrant ses failles et ses peurs. Sa femme et ses enfants ne le reconnaissent plus. Qu’a-t-il laissé au fond du glacier ? Quels désirs enfouis pourraient bien le rattraper ?

Dans l’espoir fou de réparer, Arnaud se rapproche de l’abîme.

Les éditions L'Iconoclaste vous proposent les premières pages en avant-première :

Hugo Boris est l’auteur de six fictions, dont les très remarqués Trois grands fauves et Police (devenu un film avec Omar Sy et Virginie Efira ; prix Eugène-Dabit), et d’un récit, Le Courage des autres (Prix des lycéens de la région Île-de-France). Il se passionne pour les univers très variés qu’il explore et excelle à faire vivre des personnages, des environnements, des métiers avec, toujours, un profond humanisme.

Parution le 5 février 2026.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com