Lecture et inclusion : le Prix Innovation Lecture revient pour une 3e édition

Ce prix s’inscrit dans la mission de la Fondation Crédit Mutuel pour la lecture qui soutient des associations et organismes contribuant à l’accès à la lecture en langue française comme outil d’inclusion culturelle, économique et sociale en France métropolitaine, aux Antilles et en Guyane.

Dans un contexte où la maîtrise de la langue constitue un levier essentiel d’intégration, la lecture joue un rôle déterminant pour favoriser l’autonomie, l’insertion sociale et la participation citoyenne des personnes allophones, qu’elles soient primo-arrivantes ou installées de longue date sur le territoire.

Consciente de ces enjeux, la Fondation Crédit Mutuel pour la lecture met en place un projet à impact destiné à soutenir et valoriser les initiatives de terrain les plus innovantes en matière de médiation autour de la lecture au bénéfice des publics allophones. La troisième édition du Prix Innovation Lecture a ainsi pour thématique : « Favoriser l’insertion des personnes allophones par des actions de médiation autour de la lecture ».

La dotation financière attribuée pour le Grand Prix du Jury peut aller jusqu’à 30 000 € pour le lauréat selon l’étendue du projet et le nombre de bénéficiaires. Un prix coup de cœur peut, le cas échéant, être attribué pour récompenser l’originalité particulièrement marquée d’un projet sur la proposition du jury. La dotation pourra aller jusqu’à 15.000 €.

Appel à projets. De janvier à fin février 2026, les associations ayant un projet en lien avec la thématique pourront candidater, selon les conditions suivantes : le projet doit avoir eu lieu entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025 et a la vocation à pouvoir être reconduit ; le projet doit avoir été mis en place en France métropolitaine ou en Antilles-Guyane.

Pour Daniel Baal, Président du Crédit Mutuel : « Au Crédit Mutuel, nous avons la conviction que la lecture est une clé essentielle pour s’ouvrir à la société, pour comprendre et être compris. Accompagner les personnes allophones dans l’apprentissage du français est vital pour leur permettre de trouver leur place, de s’exprimer et de construire leur vie en France. Ce Prix Innovation Lecture récompense celles et ceux qui, par la médiation autour de la lecture, redonnent à ces publics la force et la confiance de bâtir leur avenir sur le territoire. »

Crédits photo : Markus Winkler - Pexels

