Dans l’arène de Mélissa Da Costa : Fauves, un texte “crépitant

Le roman s’ouvre sur une fuite. Une nuit, une rupture nette, presque brutale : Tony, 17 ans, quitte son père après une confrontation violente. Il marche sans but, encore chargé de la colère et de la peur, quand il tombe sur un cirque en train de démonter son chapiteau.

C’est là que Fauves, de Mélissa Da Costa, commence réellement. Et c’est là, aussi, que Jordan, libraire à la librairie Albin Michel, dit avoir été happé. Un entretien à découvrir dans le podcast de notre dernière émission :

« J’ai été surpris par la rapidité avec laquelle j’ai été captivé dès l’ouverture du bouquin », confie-t-il. Le roman ne prépare pas, il expose. La violence est là, immédiate, sans précaution inutile. Tony ne se raconte pas : il avance, cabossé, déjà en déséquilibre. Et le lecteur suit.

Très vite, le cirque devient plus qu’un décor. Un refuge provisoire, certes, mais surtout un espace clos, réglé par ses propres lois : la discipline, le danger, la proximité constante avec les animaux. Tony rejoint la troupe presque par accident, attiré par cette organisation étrange, rude, où chacun semble porter ses failles comme un costume de scène. « Dès les premières pages, on sent que rien ne sera simple », insiste Jordan.

Le cœur du roman bat là : dans cette opposition permanente entre enfermement et échappée. Tony a quitté une cage – celle de son père, de la violence domestique – pour en intégrer une autre. Plus visible. Plus concrète. « Littéralement comme au figuré, il se retrouve dans une autre cage », explique le libraire. Face aux fauves, mais surtout face à lui-même.

Le cirque agit comme un révélateur. Jordan parle d’« espace mental », presque d’arène morale. Tony s’y confronte à ses pulsions, à ses peurs, à son héritage. Comment ne pas reproduire ce qu’il a subi ? Comment imposer son autorité sans violence ? Ces questions, le roman les laisse ouvertes, tendues, jamais simplifiées.

Parmi les figures qui structurent ce monde, Chavo occupe une place centrale. Dompteur, chef, figure de pouvoir, il fascine autant qu’il inquiète. « Personne n’est tout blanc ou tout noir dans ce roman », rappelle Jordan. Chavo devient à la fois un mentor et un contre-modèle, une nouvelle figure paternelle, lourde de contradictions. Il enseigne, soutient, mais impose aussi une vision dure, hiérarchisée, marquée par une virilité pesante. Tony observe, absorbe, résiste. Ou pas toujours.

Et puis il y a les fauves. En particulier Asia, un jeune animal que Jordan évoque. « Cette cage, ça devient une arène : lui contre lui, lui contre les fauves, lui contre son père », dit-il. Le face-à-face avec l’animal n’est jamais gratuit : il condense tout ce que Tony affronte en silence.

Ce qui frappe, dans Fauves, c’est la manière dont Mélissa Da Costa écrit la violence. Sans jugement. Sans surcharge émotionnelle. « Elle décrit pour comprendre, pas pour condamner », souligne Jordan. Qu’elle soit physique ou psychologique, la violence est montrée dans ses effets : sur ceux qui la subissent, mais aussi sur ceux qui l’exercent. Rien de spectaculaire, rien de complaisant. Une observation précise, presque clinique, mais profondément incarnée.

L’atmosphère du roman participe pleinement de cette immersion. Odeurs de sciure, de popcorn, tension avant l’entrée en piste : « On y est. On est derrière le rideau rouge. » Le cirque, avec ses camionnettes, ses règles tacites, ses silences, devient un monde à part, fascinant et inquiétant à la fois.

Jordan parle d’un texte « crépitant », habité, capable de réveiller des souvenirs d’enfance autant que des peurs plus enfouies. Un roman qui ne cherche pas à rassurer. Qui avance, tendu, jusqu’à poser une question simple et terrible : que fait-on de ce qu’on a vécu ? Une force ? Un poids ?

Fauves ne tranche pas. Il observe. Et c’est peut-être là que réside sa justesse.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Inès Lefoulon

