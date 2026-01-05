À Versailles, une exposition explore les chemins de création de Claude Simon

Peintures, dessins, collages et photographies composent un parcours réunissant une quarantaine d’œuvres plastiques, accompagnées de correspondances et de documents d’époque. L’exposition met en lumière les liens étroits que Claude Simon entretenait entre écriture, mémoire et création visuelle, offrant un regard renouvelé sur une œuvre souvent abordée par le seul prisme littéraire.

Le parcours, conçu comme une déambulation sensible, permet d’appréhender la manière dont les images, les fragments et les matériaux nourrissent l’imaginaire de l’écrivain, en résonance avec son travail romanesque. Cette approche éclaire les circulations constantes entre les arts dans son processus de création.

Dans le cadre de l’exposition, Mireille Calle-Gruber, commissaire du projet et spécialiste reconnue de l’œuvre de Claude Simon, donnera une conférence publique le dimanche 15 février 2026 au musée.

Né en 1913 et disparu en 2005, Claude Simon est l’une des figures majeures de la littérature française du XXᵉ siècle. Associé au Nouveau Roman, il développe une œuvre exigeante qui interroge la mémoire, le temps, la guerre et la perception, en renouvelant profondément les formes du récit.

À LIRE - Simone Veil, mes sœurs et moi : une exposition au Mémorial de la Shoah

Son écriture fragmentée, attentive aux sensations et aux images, rompt avec la narration linéaire pour proposer une exploration subjective de l’expérience humaine. Il est lauréat du prix Nobel de littérature en 1985.

Crédits photo : Musée Lambinet

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com