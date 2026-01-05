Au Festival des littératures urbaines 2026, la ville et ses inégalités en débat

Le Festival et Prix des Littératures Urbaines tiendra sa troisième édition les vendredi 30 et samedi 31 janvier 2026 à la Gaîté Lyrique, à Paris. Imaginé par des auteur·ice·s et organisé par l’association Quartier Bis de la littérature, l’événement entend interroger les récits urbains contemporains et les rapports de pouvoir qui traversent la ville et le champ littéraire.
À l’approche des élections municipales, il propose rencontres, débats, concerts et un prix littéraire pour mettre en avant des voix et des expériences souvent marginalisées. La programmation s’articulera autour du thème « Résistances culturelles & littéraires ».
Après une deuxième édition organisée à la Maison de la Poésie en 2025, le Festival et Prix des Littératures Urbaines revient dans un nouveau lieu avec l’ambition de poursuivre son travail de fond sur les représentations de la ville.
Depuis bientôt deux ans, le festival se donne pour objectif de valoriser des récits qui envisagent l’espace urbain comme un lieu traversé par des réalités sociales, politiques et culturelles complexes. Loin d’une vision homogène et idéalisée, la ville y est abordée comme un terrain de tensions, d’inégalités et de rapports de force qui influencent autant les institutions que les trajectoires individuelles.
Cette réflexion s’appuie sur un constat partagé par les organisateurs : l’organisation de la ville moderne repose sur des inégalités structurelles croissantes. Ces logiques façonnent non seulement les politiques urbaines, mais aussi le champ littéraire, encore largement marqué par des mécanismes d’entre-soi. À travers le festival, les questions de légitimité, de visibilité et de droit à la parole sont placées au cœur du débat : qui peut raconter la ville, et quels récits sont jugés dignes d’être entendus ?
C’est pour répondre à ces interrogations qu’un événement spécifiquement dédié aux littératures urbaines a vu le jour. Le festival met en avant des auteurs et autrices de romans et d’essais qui interrogent la vie urbaine depuis une pluralité de points de vue, des quartiers populaires aux centres-villes. Dans un contexte marqué par les échéances municipales, il se veut aussi un espace de discussion sur les usages politiques et sociaux de la littérature, envisagée comme un outil de réflexion collective et de transformation des imaginaires.
Le Festival des Littératures Urbaines a été imaginé par Freddy Dzokanga, Zakaria Harroussi et Taoufik Vallipuram à partir d’un constat simple : une large majorité de la population vit en ville, alors qu’aucun festival n’était jusqu’alors consacré à ces littératures. De cette réflexion est née l’association Quartier Bis de la littérature, qui regroupe notamment Zakaria Harroussi, Freddy Dzokanga, Taoufik Vallipuram, Maïwenn de Villepin, Lina Mehdi et Mehdi El Afani.
La précédente édition, organisée à la Maison de la Poésie, a réuni près de 700 personnes autour du thème « Vivre. En ville. Ensemble ? ». 17 invité·e·s ont participé à six rencontres et discussions, en partenariat avec onze structures, et deux prix ont été remis. La programmation mêlait débats, échanges et propositions artistiques, dont un concert, pour aborder les enjeux du vivre-ensemble, des inégalités territoriales et des représentations sociales dans les récits contemporains.
Les tables rondes ont notamment porté sur les oppositions entre territoires urbains et ruraux, la place des classes populaires dans les récits, ou encore la question de l’endogamie littéraire. Journalistes, auteur·ice·s, chercheurs et acteurs associatifs ont été invités à confronter leurs analyses et leurs expériences, dans une logique de dialogue entre différents champs et pratiques.
Pour sa troisième édition, le festival s’articulera autour du thème « Résistances culturelles & littéraires ». La soirée d’inauguration, prévue le vendredi 30 janvier 2026, donnera le coup d’envoi d’un programme mêlant échanges intergénérationnels, discussions publiques et réflexions sur les politiques urbaines. Le samedi 31 janvier, plusieurs rencontres aborderont des sujets tels que la lecture chez les jeunes, la gentrification, les politiques sécuritaires ou encore les représentations des corps et des sexualités dans les milieux urbains.
À LIRE - Lire en Hiver rassemble auteurs et lecteurs dans toute la Normandie
En parallèle du festival, le Prix des Littératures Urbaines poursuit le même objectif de déplacement des cadres de légitimité littéraire. Il vise à récompenser des romans et essais choisis par un comité de lecture citoyen, composé de personnes souhaitant s’impliquer dans le processus de sélection. Depuis la deuxième édition, ce comité fonctionne de manière participative et s’appuie sur des ateliers collectifs pour évaluer les ouvrages.
La méthode de sélection repose sur une définition précise du récit urbain, inspirée des travaux de Christina Horvath, qui prend en compte la centralité de la ville dans l’intrigue, le caractère contemporain des récits, la représentativité des voix et l’incarnation du langage.
Après une phase de présélection et d’ateliers, la sélection finale est transmise à un jury composé de personnalités culturelles, d’auteurs et de jeunes éloignés de la lecture. La sélection des romans et essais en lice pour le Prix des Littératures Urbaines sera dévoilée début janvier 2026.
Crédits illustration : Festival et Prix des Littératures Urbaines
