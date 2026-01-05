De retour à l'Assemblée nationale, le budget 2026 rejoue l'austérité culturelle

L'année 2026 s'ouvre sur un sacré défi politique pour le gouvernement. Comment faire adopter un projet de loi de finances largement critiqué par une bonne partie de la gauche, mais aussi par l'extrême droite, quand les alliés se font de plus en plus rares ? L'hypothèse d'un recours au 49.3, au départ écartée par le Premier ministre Sébastien Lecornu, pourrait finalement s'imposer, mais porte le risque de la censure...

À partir de ce jeudi 8 janvier, en tout cas, les débats reprendront, à l'Assemblée nationale, avec une nouvelle lecture du PLF 2026, dans sa version amendée par le Sénat. Ce « nouveau » projet de loi de finances reste, sans surprise, très austéritaire, au profit d'un allègement de l'effort fiscal prévu à l'origine par le gouvernement.

Pour rappel, une loi spéciale a été promulguée et publiée au Journal officiel le 27 décembre 2025, afin d'autoriser la perception des impôts et des ressources publiques nécessaires au financement des dépenses publiques essentielles.

Elle ne remplace toutefois pas le budget, qui doit toujours être voté par le Parlement. Raison pour laquelle le projet de loi de finances revient à l'Assemblée nationale ce jeudi...

Quelques ajustements pour la culture

Le projet de loi de finances pour 2026 présenté par le gouvernement Lecornu II en octobre dernier était placé sous le signe de l'austérité, y compris pour le ministère de la Culture, qui voyait ses moyens considérablement réduits par rapport à la loi de finances pour 2025. L'Assemblée nationale et le Sénat s'étaient même inquiétés de ces baisses de budget.

En apparence, rien ne change pourtant dans la nouvelle copie, amendée par le Sénat, qui sera présentée à l'Assemblée nationale. Le ministère de la Culture conserve ainsi 3,7 milliards € (3.736.487.969 € exactement) d'autorisations d'engagement (AE), pour 3,7 milliards € (3.747.857.177 €) de crédits de paiement (CP).

En réalité, de légères redistributions ont été opérées par les sénateurs. Le programme « Patrimoines » en sort vainqueur, avec 1,1 milliard € en AE (1.152.381.960 €) et 1,2 milliard € en CP (1.207.372.429 €) contre 1 milliard € et 1,1 milliard €, respectivement, dans la copie du gouvernement.

Les moyens ajoutés ici sont retirés ailleurs, cependant : le programme « Soutien aux politiques du ministère de la Culture » tombe ainsi à 767 millions € en AE (767.650.209 €) et 809 millions € en CP (809.510.384 €), une forte baisse par rapport aux niveaux avancés par le gouvernement (871 millions € en AE et 870 millions € en CP). Ces crédits sont dévolus à l'action culturelle internationale et aux fonctions de soutien du ministère.

Le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » est, dans une moindre mesure, lui aussi concerné par une baisse, passant de 737 millions € en AE et 722 millions € en CP (version du gouvernement) à 736 millions € et 721 millions €. Les moyens seront donc contraints pour l'action culturelle, le soutien à la langue française et aux langues de France et les politiques d’enseignement supérieur et de recherche. Le programme « Création », pour sa part, voit ses crédits conservés tels quels.

Du côté de la mission « Médias, livre et industries culturelles », les montants augmentent, avec 728 millions € en AE et 710 millions € en CP. Mais la hausse est tout entière pour le programme « Presse et médias », puisque les sénateurs ont rétabli des crédits dédiés à l’expression radiophonique locale.

Le programme dédié aux « Livres et industries culturelles » essuie ainsi une baisse, pour finir à 356 millions € en AE (356.700.312 €) et 340 millions € en CP (340.135.994), contre 360 millions € en AE et 343 millions € en CP dans la version du gouvernement.

Notons qu'aucun changement n'est à signaler concernant les plafonds d'emplois, par rapport à la copie présentée par le gouvernement en octobre 2025. Laquelle portait tout de même une baisse du plafond des autorisations d'emplois, avec 8926 équivalents temps plein travaillé (EPTP), contre 9157 dans la loi de finances 2025.

Le PLF 2026, amendé par le Sénat, est accessible en intégralité ci-dessous.

Photographie : L'Assemblée nationale (Jimmy Baikovicius, CC BY-SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com