À Édimbourg, “le café de Harry Potter” rouvre après l’incendie de 2021

L’établissement fondé en 1995 avait été très endommagé lors d’un incendie déclaré sur George IV Bridge. Les pompiers avaient lutté contre les flammes pendant plus de 24 heures et un membre des équipes de secours avait été hospitalisé.

La remise en état a été retardée par des questions immobilières : selon la presse britannique, la partie du bâtiment qui abritait le café appartenait à une société passée en liquidation après le sinistre, ce qui a freiné la rénovation, annoncée autour de 500.000 £, avant la signature d’un bail de 20 ans avec les nouveaux propriétaires.

The Elephant House a annoncé sa réouverture en comptant précisément le nombre de jours de fermeture : « Après 1587 jours… nous vous accueillons de nouveau. Demain à 10h, pour la première fois depuis 2021, nous vous reverrons. » Elle a eu lieu le lundi 29 décembre 2025.

Un lieu de pèlerinage pour les fans, même rideau baissé

Pendant la fermeture, le lieu a conservé un statut de passage obligé pour une partie des visiteurs : le propriétaire, David Taylor, explique avoir reçu une quantité continue de messages de fans qui demandaient quand le café pourrait rouvrir. « Ça n’a jamais cessé. C’est un lieu de pèlerinage pour les fans de Harry Potter », explique-t-il. Les touristes continuaient de venir prendre des photos devant la façade, même lorsque le site était fermé et protégé.

Le lien entre The Elephant House et Harry Potter tient à la présence de J. K. Rowling au café à la fin des années 1990, période où elle a dit y avoir travaillé sur des passages de la saga. David Taylor explique avoir connu l'autrice comme une cliente régulière, à une époque où elle n’était pas encore célèbre, avant la parution du premier tome.

Un élément revient souvent : la table en bois associée à ces séances de travail aurait été récupérée après l’incendie et remise en place dans le café rénové.

La formule du « birthplace », contestée… par Rowling

Avec les années, The Elephant House a été présenté comme le « lieu de naissance » de Harry Potter. Mais Rowling a nuancé cette étiquette en 2020, en rappelant qu’elle écrivait déjà la saga avant d’y mettre les pieds - tout en confirmant y avoir écrit.

Malgré tout, à l’occasion de la réouverture, plusieurs médias britanniques soulignent la volonté de réaffirmer l’identité littéraire du lieu, avec l’aménagement d’une « Writers’ Room améliorée » et l’installation de portraits de J. K. Rowling, aux côtés de ceux d’autres écrivains associés à Édimbourg, parmi lesquels Ian Rankin, Alexander McCall Smith et Irvine Welsh.

Des salles dédiées à des offres et événements culturels ont par ailleurs été ajoutées, afin d’accueillir de nouveaux projets et expériences autour de l’écriture et de la littérature.

L'occasion de rappeler une autre pratique devenue indissociable du lieu : les messages, dessins et citations laissés par les visiteurs, en particulier dans les toilettes du café, transformées au fil des années en un espace d’expression collective. Ces inscriptions, souvent liées à Harry Potter, ont longtemps fait partie de l’expérience du lieu pour les fans.

Malgré les prises de position publiques de J. K. Rowling, largement critiquées et jugées transphobes, qui ont conduit une partie du public à se détourner de la romancière, l’attachement à la saga Harry Potter demeure fort. Pour de nombreux lecteurs et visiteurs, cet héritage se dissocie désormais de son autrice pour se fixer sur les livres eux-mêmes, sur ce qu’ils ont représenté, et sur les lieux qui leur sont associés.

À Édimbourg, The Elephant House continue ainsi d’incarner, pour une partie du public, un fragment tangible d’une histoire littéraire collective, au-delà des controverses.

