Aventure Manga : une 5e édition placée sous le signe de la création japonaise

L’ouverture du festival est prévue en musique, avec les élèves de l’école de musique, suivie du lancement officiel. La médiathèque accueillera ensuite auteurs, artistes et intervenants, dans un espace pensé comme un lieu d’échanges et de découvertes.

Rencontres, ateliers et pratiques artistiques

Plusieurs invités participent à cette édition. Kuniko Takagi proposera des démonstrations et ateliers autour du Shodō, la calligraphie japonaise. La traductrice et autrice Fédoua Lamodière (Shindo EI) interviendra sur les questions de traduction et de création manga. Le public pourra également rencontrer les auteurs Minh Truong Delfosse, Inès Maoui et Sourya Sihachakr.

L’artiste Rinch présentera un cinémanga-concert, mêlant image, musique et narration. Odile Rahard animera des ateliers d’art floral japonais, tandis que L’Atelier 110 proposera des ateliers dessin accessibles en continu.

Le festival propose de nombreux ateliers sur inscription : dessin manga, caricature, calligraphie, art floral, chant japonais, ainsi que des séances de dédicaces et des temps d’échange avec les auteurs.

Les enfants pourront assister à des lectures de kamishibaï et d’albums japonais, assurées par l’association Lire et Faire Lire. Des jeux de société japonais, jeux vidéo et des échanges de cartes Pokémon seront accessibles tout au long de la journée.

Une exposition intitulée « Par le Pouvoir du Manga », composée de seize panneaux, viendra compléter la programmation, autour de l’histoire et de l’influence du manga dans la culture contemporaine.

Parmi les temps forts figure un défilé cosplay, prévu à 15h, suivi d’une remise de prix. Le concours est ouvert à tous, avec une inscription possible jusqu’au 20 janvier à la médiathèque. Un cadeau sera remis à l’ensemble des participants.

La journée se conclura par deux séances de cinéma gratuites, à 19h : L’Œuf de l’Ange (version originale), pour adolescents et adultes, Détective Conan : La mémoire retrouvée (version française), accessible dès 8 ans. Les tickets seront à retirer le jour même à la médiathèque. La Librairie Quai des Mots et la boutique Geek Otaku Tengoku seront également présentes.

Les inscriptions aux ateliers ouvrent à la médiathèque à partir du mardi 6 janvier.

Programme détaillé :

10h30 – 12h

– Découverte et démonstration de l’art floral japonais

– Stand photos

10h45 – 11h45

– Atelier dessin avec Minh (10 personnes maximum)

11h – 12h

– Atelier dessin manga avec Inès Maoui (10 personnes maximum)

– Atelier dessin avec Sourya Sihachakr (10 personnes maximum)

– Dédicace et débat avec Fédoua Lamodière

11h30 – 12h30

– Atelier calligraphie avec Kuniko Takagi (10 personnes maximum)

11h et 14h

– Lectures kamishibaï et albums japonais pour enfants, par l’association Lire et Faire Lire

14h – 16h

– Caricatures avec Inès Maoui

– Atelier dessin avec Fédoua Lamodière (10 personnes maximum)

– Atelier calligraphie avec Kuniko Takagi (10 personnes maximum)

– Atelier dessin avec Minh (10 personnes maximum)

14h – 17h30

– Séance de dédicaces avec Sourya Sihachakr

15h

– Atelier art floral japonais (10 personnes maximum)

– Défilé cosplay

16h

– Cinémanga-concert Understella, par Rinch

19h

– Projection cinéma : L’Œuf de l’Ange (VO)

– Projection cinéma : Détective Conan : La mémoire retrouvée (VF)

De 10h30 à 17h30

– Atelier dessin en continu avec L’Atelier 110

Crédits photo : One Punch Man, de One/Yusuke Murata - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com